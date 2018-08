Flow-festivaali ruuhkauttaa tulevana viikonloppuna kaupunkipyöräasemat – Huoltovalmiutta lisätään ja paikalla on myös fillariopas

Kaupunkipyörien suosio vain kasvaa Helsingissä. Tänä vuonna pyöriä on käytetty tavallisina päivänä yhtä paljon kuin viime vuoden huippupäivinä.

Erilaisten tapahtumien aikana kaupunkipyörien suosio kasvaa entisestään – pyörällä kun pääsee liikkumaan kätevästi myös ruuhkissa eikä aikatauluista tarvitse välittää.

Esimerkiksi tulevana viikonloppuna järjestettävän Flow Festivalin aikaan asemien tasausta tarvitaan tavallista enemmän.

– Jos liikennemäärät ovat samanlaisia kuin viime vuonna, ajoittaisia ruuhkia asemilla tulee olemaan väkisin. Pyrimme kuitenkin varaamaan resursseja tasaukseen, ja paikalla on myös fillariopas, joka opastaa ja varmistaa, että palautukset sujuvat hyvin, kertoo Helsingin kaupungin liikennelaitoksen projekti-insinööri Samuli Mäkinen.

Mäkisen mukaan Flow on merkittävä tapahtuma kaupunkipyrien kunnossapidolle ja tasausliikenteelle.

– Töitä varmasti riittää.

Jos kuitenkin käy niin, että pyöräasema on täynnä, on hyvä muistaa, että pyörän voi palauttaa myös "etänä".

Tällöin ei tarvita tyhjää telinettä, vaan pyörän voi palauttaa aseman läheisyyteen, kunhan sen lukitsee vaijerilukolla kiinni johonkin kiinteään kohteeseen, kuten toiseen pyörään. Painamalla vihreää painiketta pyörässä, se antaa mahdollisuuden palautukseen myös näin.

Espoon pyörien lukot vaihtoon

Kaupunkipyörien käyttömäärät ovat Helsingissä todella hyvät kansainvälisestikin vertailtuna, Mäkinen sanoo.

– Voisin mainita esimerkkinä, että kaikkein vilkkaimpina viikkoina on keskimäärin tehty 14 matkaa per pyörä per päivä.

Käytetyimmät pyöräasemat ovat yleensä ne, jotka sijaitsevat joukkoliikenteen solmukohdissa: metroasemien ja rautatieaseman läheisyydessä.

Mäkisen mukaan pyöräasemia seurataan jatkuvasti, jotta asemien pyörätilannetta osataan tasata. Kaupungilla on käytössään myös järjestelmä, joka osaa ennakoida pyörien liikkeitä ja aseman tyhjentymistä.

– Esimerkiksi monet Töölön asemat ovat yleisiä lähtöasemia aamulla, joten varmistamme, että niissä on aamulla paljon pyöriä.

Lisäksi tasausautot seuraavat pyöräasemia aamusta iltamyöhään. Autot kiertävät jokaisen aseman läpi, tasaavat pyörätilanteen tarvittaessa ja tarkistavat myös pyörien kunnon.

Mitään suurempia ongelmia kaupunkipyörien käytössä ei ole ollut, Mäkinen sanoo. Tosin Espooseen tuodut, uudenmalliset pyörät vaativat hieman jälkikäteistä viilausta.

– Niiden lukituksessa oli ero verrattuna vanhoihin malleihin. Pyörän asemalta saaminen ja palauttaminen ei mennyt kuten piti, joten vaihdoimme uusiin pyöriin samanlaiset lukot kuin Helsingin pyörissä on ollut. Ongelma pitäisi olla voitettu tällä.

Laajennusaikeita itään

Kaupunkipyörillä voi kurvailla lokakuuhun asti. Espoolaisille pyöräilijöille avattiin juuri pyöräasemia Leppävaaraan, mutta muuten suuria uudistuksia ei tälle kaudelle ole enää tulossa.

Kesäksi 2019 sen sijaan on jo suunnitelmia.

– Suunnittelun alla on nyt laajentuminen itäänpäin. Tällä hetkellä on karttakysely käynnissä, ja vielä kuukauden ajan voi käydä kertomassa, mihin asemia haluaisi, Mäkinen vinkkaa.

Mielipiteensä voi ilmaista Helsingin kaupungin Kerro kantasi -palvelussa. Mäkisen mukaan laajentumissuunnitelmat vahvistetaan alkuvuoden aikana.