Satoja autoja hylätään vuosittain eri puolilla maata – kaupungeilla uppoaa niiden siirtoon kymmeniä tuhansia euroja vuosittain

Tästä on kyse Autoja hylätään edelleen satoja vuosittain eri puolella Suomea.

Autot hinataan hajottamolle odottamaan omistajaa, vain harvat haetaan takaisin.

Hylätyistä romuautoista tulee kustannuksia kaupungeille.

Lopulta ajoneuvot kierrätetään.

OuluOulun Korvensuoralla on seissyt avolava-auto tyhjän panttina ja hylättynä maaliskuusta asti. Ikkunat on rikottu ja ohjaamo sotkettu. Ikkunan lasinsiruja lojuu asfaltin pinnalla.

Rikotun auton päivittäinen näkeminen johti lopulta siihen, että valveutunut kansalainen otti yhteyttä viranomaiseen ja toivoi auton siirtoa pois rumentamasta katukuvaa.

Oulun kaupungin tiemestari Seppo Kuoppala vastasi kansalaisen kyselyyn näin:

– Kiinteistön omistajan tai haltijan on ensin laitettava siirtokehotus ajoneuvoon. Kun kehotus on ollut kaksi viikkoa ajoneuvossa näkyvällä paikalla (tuulilasi tai muu selvästi näkyvä paikka), kiinteistön omistaja tilaa kaupungilta siirron. Kaupunki siirrättää ajoneuvon kun tilaaja on ilmoittanut laskutusosoitteet.

Siirtokehoitus kertoo siitä, että ajoneuvo on lähdössä hajottamolle. Marko Väänänen / Yle

Korvensuoralle hylätyn auton tilanne ei kuitenkaan ole tällä selvä.

Auto on ja pysyy entisen ruokakaupan pysäköintialueella niin kauan, kun ajoneuvon viimeisin omistaja saadaan selville ja hän poistaa sen paikalta. Ruokakaupan konkurssipesälle asia ei kuulu, koska auto ei kuulu pesälle.

Kuskaaminen maksaa

Oulussa siirtokehotuksia määrätään vuoden aikana noin 450. Luvussa on mukana myös väärin parkkeeratut ajoneuvot. Yleensä hylättyjä autoja yhdistää se, että ne eivät ole ajokelpoisia ja ovat siis käytännössä romuja.

Oulun kaupungin kunnossapitopäällikkö Kai Mäenpää muistuttaa, että ajoneuvon viimeisin omistaja on velvollinen huolehtimaan ajopelin hajottamolle.

Riippuen auton painosta ja metallin määrästä, voi rekisteriotteen mukainen viimeisin omistaja saada romusta noin 70–100 euroa. Kun auto hylätään paikalleen, maksaa sen hinauttaminen omistajalle noin 200 euroa.

Korvensuoran hylätty ajoneuvo ei ole harvinainen tapaus. Koska auto ei ole täysin tuhoutunut, pysyy se paikallaan.

– Oulussa näitä romuautoja siirretään vuosittain noin 80 kappaletta. Siirtokustannus kaupungille on vuosittain noin 80 000 euroa. Luvussa on mukana myös parkkeeratut autot, jotka joudutaan siirtämään, Mäenpää kertoo.

Kunnossapitopäällikkö Kai Mäenpään mukaan romuautot kustantavat Oululle vuosittain n. 80 000 euroa. Marko Väänänen / Yle

Suurissa kaupungeissa luvut ovat suuremmat. Helsingin ajoneuvojen siirtokeskuksen siirtopäällikkö Pekka Holopainen kertoo, että Koillis-Helsingissä sijaitsevalle Tattarisuon varastoalueelle kärrätään vuosittain noin 2 000 ajoneuvoa.

Helsinki-Malmin lentokentän pohjoispuolella sijaitsevalle teollisuusalueelle siirretyistä ajoneuvoista suurin osa on pysäköity virheellisesti ja vain pieni osa on niin sanottuja romuautoja.

– Noin sata hylättyä ajoneuvoa menee katujen varrelta vuosittain suoraan kierrätykseen eli hajottamolle, laskeskelee Holopainen.

Yleensä autolla on ajettu kolari ja auto on mennyt rikki, joten siitä ei ole hyötyä uudelleenkäyttöä ajatellen. Pekka Holopainen

Siirrettävien autojen lukumäärä vaihtelee taloustilanteen mukaan. Holopainen kertoo, että korkeasuhdanteen aikana vuonna 1989 autoja hinattiin Tattarisuon varastoalueelle 2 850 kappaletta. Kun lama kouraisi vuonna 1993, putosi lukema 264:een autoon.

Silläkin on merkitystä, minne auto hylätään.

– Jos rikotusta autosta on vaaraa esimerkiksi lapsille, voidaan se siirtää pois nopeastikin, Holopainen muistuttaa.

Tampereella katuinsinööri Kari Kannisto laskee ajoneuvojen vuosittaiseksi siirtokustannukseksi 70 000 euroa. Vain kymmenen prosenttia hajottamolle kärrätyistä autoista haetaan takaisin omistajille.

Hylätyistä ajoneuvosta ei hyötyä hajottamoille

Aiemmin Oulun Kellossa sijaitsevalla hajottamolla irrotettiin autoista varaosia ja autojen nesteet valutettiin pois. Yleensä hylätyt autot ovat siinä kunnossa, ettei hajottamo hyödy niistä taloudellisesti.

Tiepalveluita tarjoava Falckin varastovastaava Markku Ollilan mukaan varaosakauppa ei kannattanut, joten määräajan jälkeen hylätyt romuautot siirretään paalattavaksi ja kierrätykseen esimerkiksi Kuusankoski Oy:lle.

– Yleensä autolla on ajettu kolari ja auto on mennyt rikki, joten siitä ei ole hyötyä uudelleenkäyttöä ajatellen. Osasta on jo purettu osia, tai auto on poltettu, ennen kuin ne saapuvat tänne, kertoo Ollila.

Hylätyt autot ovat yleensä niin vanhoja, ettei niiden varaosille ole kysyntää. Omistaja jää usein myös hämärän peittoon. Auton rekisterilaatat on voitu vaihtaa tai varastaa toisesta autosta. Auton runkonumeron mukaan voidaan yrittää selvittää omistajaa. Vain harvoin autoa kysellään takaisin.

Romuautoja Kellon hajottamolla Oulussa. Marko Väänänen / Yle

Omistaja voi toki löytyä pidemmänkin ajan jälkeen. Ollilan kohdalle on tullut vastaan tapaus, jossa ajoneuvon omistaja oli kuusi kuukautta kestävällä ulkomaanmatkalla ja oli pysäköinyt auton väärään paikkaan ja auto siirrettiin määräyksen mukaisesti. Omistaja kaipaisi omistamaansa autoa saavuttuaan takaisin Suomen.

Tällaisessa tapauksessa autohajottamolla odotetaan pidempään kuin alkuperäisen määräajan puitteissa.

– Toki tällaisessa tapauksessa ajoneuvon kunto on ihan jotain muuta kuin romuauton, Ollila päättää.