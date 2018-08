Katso video: Pöllö nautiskelee kylvystä purossa – helteet eivät koukkunokkaa haittaa, mutta ruokaa on nyt vähän

Viirupöllön kylpyhetki tallentui riistakameraan. Samaisen puron äärellä on aiemmin vilvoitellut myös ketut, mäyrät ja supikoirat.

Viirupöllö nautiskeli olostaan keskisuomalaisessa metsässä kesähelteillä. Pöllön kylpyhetki tallentui aamuyön tunteina Sari Virenin riistakameraan.

– Se peuhasi siinä melkein tunnin. Nousi purosta ylös, piti vartin tauon ja tuli taas kylpemään, Viren kertoo.

Virenillä on ollut kamera puron varrella muutaman vuoden ajan. Puron äärellä ovat ollut kylpemässä esimerkiksi kettuja, mäyriä, supikoiria ja hirviä. Ja ilmeisesti samainen viirupöllö myös viime vuonna.

Pöllöt käyvät mielellään kesähelteillä kylpemässä, tietää vuosikymmeniä pöllöjä seurannut Heikki Kolunen. Kylvyssä ne puhdistelevat höyheniä ja vilvoittelevat. Mahdollisesti viirupöllö yrittää myös pyristellä eroon loisista.

Pöllöt liikkuvat yöaikaan, ja siksi pahimmat helteet eivät ole juuri petolintuja haitanneet. Kuumimpaan aikaan ne pysyttelevät lehvästöissä eivätkä kovasti liiku.

Pöllöjen määrä laskussa Etelä-Suomessa

Sen sijaan huono myyrävuosi rokottaa pöllöjen oloja hieman.

– Talvi oli erittäin huono näille talvehtiville myyrille, kun oli märkää ja sitten maaliskuussa tuli kovat pakkaset. Metsä- ja peltomyyrät ovat olleet vähissä nyt muutaman vuoden ajan, sanoo Kolunen.

Kolunen arvelee, että kyse on kuitenkin luonnon normaalista vaihtelusta. Hän on seurannut pöllöjen elämää Etelä-Suomessa viisikymmentä vuotta ja uskoo, että pöllöjen määrä on vähenemässä.

– Lukumäärä vähenee, ja se johtuu siitä, että metsien ja peltojen rakenteet ovat muuttuneet. Tehdään salaojia ja valtavia aukeita, joiden takia pöllöt ovat Etelä-Suomessa vähenemässä.