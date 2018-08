Aktiivimallin kurssin peruuttamisesta seurasi opettajalle kahden kuukauden karenssi ja kahden tonnin menetys – "Minun olisi pitänyt käydä harjoittelemassa työnhakua, vaikka olen jo työllistynyt"

"Järjetöntä, mielivaltaista", Aivan hullua, rangaistaan siitäkin, kun on saanut töitä", "Oma aktiivisuus ei kannata", "Sarvikuonojen maa", "Lakikiemurat menevät tavallisen immeisen järjen yli".

Jyväskyläläisen opettajan Juhamatti Kaliman, 34, kokemus aktiivimallista on herättänyt paljon myötätuntoa ja kiukkua sosiaalisessa mediassa.

Kalima kirjoitti julkisen päivityksen Facebook-sivuilleen ja "Väärin työllistytty – varoittava esimerkki TE-toimiston kanssa toimimisesta" -otsikoitua kirjoitusta on jaettu yli 9 000 kertaa.

Sosiaalisessa mediassa avautumisen taustalla on karenssi, jonka Kalima sai peruttuaan työnhakuvalmennuskurssille osallistumisen.

Kuvakaappaus Facebookista

Tarina alkaa alkukesästä, jolloin Juhamatti Kalima määräaikaisen englannin tuntiopettajan työn päätyttyä ilmoittautui oma-aloitteisesti työnhakuvalmennukseen.

– Halusin hoitaa aktiivimallin vaatimukset mahdollisimman pian pois alta.

Kaksi päivää ilmoittautumisen jälkeen Kalima sai opettajan työn lukiosta seuraavaksi lukuvuodeksi ja hän perui valmennuksen järjestäjälle osallistumisensa. Pian TE-toimisto jo tivasi, miksi Kalima ei osallistunut kurssille.

"Ei ole esittänyt pätevää syytä"

Kalima vastasi ripeästi selvityspyyntöön.

– Kerroin, että olen työllistynyt, eikä työnhakuvalmennus ole siksi millään lailla aiheellinen. Kirjoitin myös, että olen jo koulutuksen järjestäjälle perunut tuloni.

Kalima kertoo soittaneensa pikaisesti koulutuksen järjestäjälle siksi, ettei hänen myöhäinen perumisensa veisi kurssipaikkaa joltain toiselta.

Jarkko Riikonen / Yle

Sitten alkoi odotus. Parin viikon päästä Kalima kävi kysymässä Keski-Suomen TE-toimistossa päätöksestä, mutta käsittely oli edelleen kesken. Heinäkuun viimeisenä päivänä, jolloin 30 päivää oli ylittynyt, Kalima meni käymään toimistossa.

Sieltä häntä neuvottiin lähettämään netin kautta palautetta.

Palautteen antamisesta kului vain päivä, kun Kalima sai päätöksen: "Hakijalla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen, koska hän on 25.6. ilman pätevää syytä kieltäytynyt työllistymistä edistävästä palvelusta."

Onneksi uusi työni alkaa pari viikkoa ennen karenssin loppumista. Juhamatti Kalima

Erityisen hämmentyneeksi Kaliman sai kohta: "ei ole esittänyt pätevää syytä velvoittavasta palvelusta kieltäytymiselle, koska työ ei olisi estänyt palvelun aloittamista."

Seurauksena oli kahden kuukauden karenssi ja ansiosidonnaisen päivärahan menetys.

– Menetin noin 2 000 euroa. Onneksi uusi työni alkaa pari viikkoa ennen karenssin loppumista.

Kalima on tehnyt valmistumisensa jälkeen viitisen vuotta pätkätöitä englannin opettajana peruskouluissa ja lukioissa.

Oma-aloitteisuus ei kannattanut

Kalima itse laskee ensimmäiseksi virheekseen aktiivisuuden.

– Menin ilmoittautumaan kurssille ilman, että kukaan sitä vaati. Jos olisin vain odotellut tyytyväisenä, ansiosidonnainen olisi rullannut kesän ja elokuussa olisin palannut normaalisti töihin.

Jälkikäteen hän myöntää virheekseen myös sen, mikä TE-toimiston silmissä on se kaikkein suurin: hän teki peruutuksen koulutuksen järjestäjälle, eikä TE-toimistolle.

2017 vuoden alusta työttömyysturvalaki muuttui niin, että myös kaikki palvelut, joihin asiakas itse ilmoittautuu, muuttuvat velvoittaviks palvelujohtaja Leena Kauhanen

Keski-Suomen TE-toimiston palvelujohtaja Leena Kauhanen ei ota kantaa Kaliman tapaukseen, mutta hän muistuttaa, että työttömyysturvalaki on tiukka, eikä se tunnista esimerkiksi unohtamista.

– Muutoksista pitää ilmoittaa aina suoraan viranomaiselle. Työnhankija on itse suurimmassa vastuussa aina tekemään ilmoituksen.

Kalimalle yhteydenotto TE-toimistoon ei tullut mieleenkään, koska puhelussa kurssin järjestäjänä toimineelle yritykselle hän kiitettiin peruutuksesta ja sanottiin, että asia on nyt selvä.

Kurssille työllistymisestä huolimatta

Kalima ihmettelee, eikö työvoimaviranomainen olisi voinut tehdä mitään muuta päätöstä. Kahden kuukauden karenssi ja sitä kautta tulottomuus tuntuvat kohtuuttomilta rangaistuksilta.

– Miten asia voi olla niin, ettei työllistyminen vapauta työllistämistä edistävistä palveluista? Eihän tässä ole päätä eikä häntää.

TE-toimiston vastaus on järkähtämätön: "Virkailija noudatti lakia."

Luottolaskua sitten maksellaan pois, kun ensimmäinen tili uudesta työstä tulee. Juhamatti Kalima

– 2017 vuoden alusta työttömyysturvalaki muuttui niin, että myös kaikki palvelut, joihin asiakas itse ilmoittautuu, muuttuvat velvoittaviksi ja laki määrittää niistä kieltäytymisen tai poisjäämisen seuraamukset, Kauhanen sanoo ja korostaa, ettei hän ota kantaa Juhamatti Kaliman tapaukseen.

Onko tosiaan niin, ettei työllistyminen mene työllistävien toimien edelle?

Kauhasen mukaan työllistyminen menee työllistävien toimien edelle, mutta vain:

– Jos työ on pitkäkestoista ja se alkaa heti. Jos sitten on niin, että työllistymisessä on viiveitä ja palvelu on lyhyt ja sen ehtii siinä välissä käydä, niin siitä voidaan katsoa olevan työttömyysaikana hyötyä. Kysehän on siitä, että koulutuksen hetkellä henkilö on työtön.

– Eli minun olisi pitänyt käydä harjoittelemassa työnhakua, vaikka olen jo työllistynyt, Kalima summaa.

"Aktiivisuuden rippeet karsittu"

Kaliman uusi työ on jo alkanut, ja esimerkiksi noin 50 kilometrin työmatkan kulut hän joutuu kattamaan luottokortilla. Kesän aikana hän on joutunut käyttämään sukanvarteen kertyneitä säästöjä elämiseen.

– Luottolaskua sitten maksellaan pois, kun ensimmäinen tili uudesta työstä tulee.

Sanna Savela / Yle

Kalima kertoo selvinneensä kesästä kohtuullisesti ilman tuloja.

– Kädestä suuhun -eläjälle tämä tilanne olisi ollut täysi katastrofi. Silloin ihminen käytännössä pakotetaan toimeentulotuen luukulle, joka on sitten taas ihan viimeinen tuen muoto. Ja se kaikkein passivoivin.

Ensi kesänä Kalimalla on todennäköisesti taas edessään työttömyys, koska uusi työ lukion englannin opettaja päättyy alkavan lukuvuoden lopussa.

– Tästä viisastuneena en ainakaan ensimmäisenä ole lähdössä täyttämään minkäänlaisella koulutuksella TE-toimiston aktiivimallin vaatimusta. Kyllä se aika lailla kaikki aktiivisuuden rippeet karsii.