Suomalaismalli leikkasi MacGyver-tukan ja nyt muotitalot Guccista lähtien haluavat hänet näytöksiinsä

Aaron Sirainen on huomannut, että monella mallilla ei ole tulevaisuuden suunnitelmat selvillä. Hän itse tähtää isona taiteilijaksi.

Mallin töitä varten Aaron Sirainen joutui opettelemaan olla hymyilemättä. - Minun piti opetella myös rentouttamaan otsani, johon tulee muutoin isältä perittyjä ryppyjä. Jaani Lampinen / Yle

Aaron Sirainen kävelee toukokuun lopussa pitkin vanhaa ranskalaista hautausmaata. Hän on mallina Guccin Cruise-muotinäytöksessä.

Yli sata mallia lipuu pitkänä letkana runwaylla, jonka reunoja nuolevat liekkiefektit. Malliston teemana on eri kulttuurien näkemys kuolemasta.

Siraisella on päällään Gucci-logoiset housut ja mummotyylinen kukkavillapaita. Päässä hänellä on isot lasit, jotka ovat kuin 70-luvun matematiikanopettajalta.

Katso: Gucci Cruise 2019 -muotinäytös YouTubessa. Aaron Sirainen noin kohdassa 2:21. (siirryt toiseen palveluun)

Guccin muotinäytös on Siraisen ensimmäinen iso työkeikka. Valtava produktio on nuorelle mallille opettavainen. Catwalk jännittää sopivasti, mutta päällimmäinen tunne on tylsyys. Ennen näytöstä joutuu odottelemaan tuntikausia.

– Siihen venailuun alkoi jo väsyä. Vitsi mä haluan vain kävellä ja mennä after partyihin ja nauttia tästä.

19-vuotiaan suomalaisnuoren ura mallimaailman huipulla on käynnistynyt.

Mallin työt meinasivat tyssätä alkuunsa

Aaron Sirainen näyttää kuin voisi olla huippumalli Suvi Koposen (nyk. Riggs) pikkuveli. Kasvot ovat se mallimaailman etsimä kanvaasi, johon voi taikoa erilaisia tyylejä. Pituutta on 186 senttiä, mikä on ihanteellinen miesmallille.

Helsinkiläinen Sirainen oli 16-vuotias, kun hänet löydettiin mallin hommiin. Hän sattui käymään kaverinsa työpaikalla mallitoimistossa. Pitkänhuiskeaa poikaa pyydettiin tulemaan uudestaan keskustelemaan mallin töistä.

– Pakko myöntää, että tällä tukalla on paljon väliä. Tästä saa väännettyä monenlaista lookia hipistä punkiin. Mulle on sanottu paljon, että moni ei ole ikinä nähnyt, että joku vetää MacGyver-mulletilla, Aaron Sirainen kertoo. Jaani Lampinen / Yle

Sirainen teki muutaman vuoden töitä kotimaassa. Niihin kuului muun muassa editorial-kuvauksia pienille suomalaisille vaatemerkeille. Hän sai myös catwalk-kokemusta Aalto-yliopiston näytöksistä ja Helsinki Fashion Weekilta.

Mallin töitä oli kuitenkin harvemmin kuin kerran kuussa. Noin vuosi sitten Sirainen oli jo valmis lopettamaan hommat.

– Mulla oli aika pitkä fleda ja ajattelin, että testataan jotain uutta. Leikkasin tällaisen MacGyver-takatukan. Otettiin uudet Polaroid-kuvat ja laitettiin ne eteenpäin.

Kansainvälinen IMG-mallitoimisto innostui Siraisen uudesta lookista ja työtarjouksia alkoi sataa. Siitä lähtien hän on tehnyt mallintöitä kokopäiväisesti.

"En muuta kehoani mallin töiden takia"

Elävä rotta nukahti Aaron Siraisen olkapäälle muotikuvauksissa Lontoossa. Tyylinä kuvauksissa oli punk, joka sopi Siraisen tyyliin täydellisesti.

Katso: Punk glam -muotikuvat Aaron Siraisen Models.com-sivustolla (siirryt toiseen palveluun)

Keväällä ylioppilaaksi kirjoittanut Sirainen vietti Lontoossa toukokuun, jotta saisi lisää kokemusta kuvauksista ja uusia kuvia mallikansioonsa.

– Siellä otettiin paljon kuvia eri kuvaajien kanssa. Oli mulla kolmen vuoden kuvauskokemus jo Suomesta, mutta siellä totuin olemaan kameran edessä. Enää ei jännitä.

Katso: Gucci-kuvia Siraisen Instagram-tilillä (siirryt toiseen palveluun)

Muotikuvaukset ovat Aaron Siraiselle mieleen, sillä niissä pääsee olemaan osa taideteosta. Muotinäytöksissä häntä viehättää sen tuoma adrenaliinipiikki. Jos pitäisi valita kahden välillä, hän ottaisi kuvaukset, sillä kuva on ajaton.

Lontoon, Pariisin ja Milanon muotiviikoilla Aaron Sirainen käveli 11 muotinäytöksessä. Muotitaloista hänet halusivat malliksi muun muassa Raf Simoms, Off-White ja Palm Angels. Jaani Lampinen / Yle

Mallin työt vievät Siraista erilaisiin mielenkiintoisiin kuvauspaikkoihin. Ainainen reissaaminen on kuitenkin rankkaa ja uuvuttavaa.

Sirainen teki hiljattain Lontoon, Pariisin ja Milanon muotiviikoilla 11 näytöstä, mikä on todella paljon aloittelevalle mallille.

– Mulla ei ollut tässä kuukauteen yhtään vapaapäivää. Vaikka se on tietty hyvä, että on duunia. Onhan tämä upeeta ja upeita kokemuksia. Todella paljon enemmän positiivista kuin negatiivista.

Suomalainen oli kuullut muotimaailman nurjista puolista, kuten huumeiden käytöstä. Niihin hän ei ole kuitenkaan törmännyt.

Mallimaailmassa puhutaan usein myös vääristyneestä suhtautumisesta vartaloon. Siraisen mukaan tilanne on helpompi miehille kuin naisille. Naismalleille vaatimukset ovat kovemmat.

Kerran Siraiselle sanottiin, että hän voisi olla pari kokoa pienempi housujen koossa.

– Sanoin, että mä en aio muuttaa kehoani sinun takiasi. Jos mä joskus itse haluaisin jostain syystä pienemmät housut, niin ehkä mä tekisin sen, mutta sä et saa mua muuttamaan itseäni. Jos ei kelpaa, niin sitten ei kelpaa. Mulla on hyvä olla. Mun kroppa on viimeinen stressattava asia tässä tilanteessa.

Mallin töiden ansiosta Aaron Sirainen on tavannut maailmantähtiä kuten amerikkalaisräppäri ASAP Rockyn – Olen laittanut monia ihmisiä liian isolle jalustalle. Kun heidät tapaa oikeasti, sitten tajuaa, että tämähän on normityyppi. Tämäkin röyhtäilee, piereskelee ja elää elämää, Sirainen nauraa. Jaani Lampinen / Yle

Suunnitelmat selvillä mallin uran jälkeen

Mallilla pitää olla suunnitelma tulevaisuuden varalle. Tätä mieltä on Aaron Sirainen. Hän on tavannut mallimaailmassa monia, joilla sellaista ei ole.

– Olen tavannut paljon ihmisiä, jotka ovat tosi rappiolla. Heillä ei ole elämässä mitään muuta suunnitelmaa kuin mallin hommat ja he eivät tiedä mistään muusta. He tekevät vain rahaa ja tuhlaavat ne vaatteisiin.

Siraisella itsellään on ollut selkeä visio alusta lähtien. Hän tekee mallin töitä muutaman vuoden, tienaa rahaa ja luo suhteita taideihmisiin.

Hän haluaa opiskella jotakin taideainetta yliopistossa. Hän on soittanut pianoa ja tehnyt musiikkivideoita. Myös kuvataide ja vaatesuunnittelu kiinnostavat. Ongelmana on valinnan vaikeus.

– Mun pitäis vaan lyödä lukkoon joku ja alkaa harjoittaa sitä enemmän kuin muita. Kaikki on kivaa. Se on sellaista taiteellista sekakäyttöä.

Kuvataide on yksi Aaron Siraisen intohimoista. Hänellä on päällään itse koristelemansa paita. Jaani Lampinen / Yle

Sirainen kuuluu muutaman vuoden ajan toiminnassa olleeseen Töis-nimiseen ryhmään. Nuorista miehistä koostuvassa porukassa syntyy kaikkea luovaa koruista vaatteisiin ja videoihin. Ryhmän näkyvin hahmo on räppäri Cledos, jolle Sirainen on ohjannut ensimmäisen musiikkivideonsa.

Cledosin Töis-musiikkivideo YouTubessa (siirryt toiseen palveluun)

Tänä kesänä Töis-ryhmän miehet matkustivat Pariisin muotiviikoille seuraamaan Siraista muotinäytöksessä. Kaverit ovat olleet kannustamassa mallintöitä tekevää ystäväänsä ja iloinneet tämän menestyksestä.

Myös perhe on tukenut omaa poikaansa. Siraisen mukaan hän ei olisi pärjännyt ilman äitinsä apua.

– Mun Visa-kortti pöllittiin Lontoossa. Siinä oli pieni säätö, että sain rahaa. Oli pakko soittaa äidille, Sirainen virnistää.

Tukkamalli vaihtoon?

Guccin toukokuisen muotinäytöksen jatkobileissä esiintyi Elton John. Aaron Sirainen ei uskonut, että näkisi muusikkolegendaa koskaan livenä.

Suomalainen tapasi juhlissa myös amerikkalaisräppäri ASAP Rockyn, jonka kanssa hän puhui muusikon uudesta albumista. Mallin töiden kautta hän pääsee juttelemaan maailmantähtien kanssa.

– On se siistiä, mutta siinä samalla tajuaa, että nämä kaikki ovat vain ihmisiä. Olen laittanut monia ihmisiä liian isolle jalustalle. Kun heidät tapaa oikeasti, sitten tajuaa, että tämähän on normityyppi. Tämäkin röyhtäilee, piereskelee ja elää elämää.

– Olen tehnyt mallin töitä nyt vajaan vuoden. Ajattelin lähteä jossain vaiheessa Aasiaan pidemmäksi aikaa. Kyllä tätä ainakin kaksi vuotta kantsii tehdä. Sitten ehkä kolmas. Riippuen siitä, miten mun opiskelusuunnitelmat menee, Aaron Sirainen pohtii tulevaisuuttaan. Jaani Lampinen / Yle

Aaron Siraisella on nyt kuukauden verran lomaa Suomessa. Sitten kutsuvat Pariisin muotiviikot, jos hän saa sieltä työkeikan.

Mallina hänellä ei ole varsinaista unelmaduunia, jonka haluaisi tehdä. Brändillä ei ole niin väliä kunhan kampanja on hyvin suunniteltu ja kuvaajalla mielenkiintoinen visio. Sirainen on nälkäinen uusille kokemuksille.

Suomalaismalli on myös miettinyt tavaramerkiksi tulleesta tukkamallistaan luopumista.

– Kyllä tämä varmaan lähtee muutaman kuukauden päästä. Ehkä sellainen asiallisempi malli. Vähän lyhennän. Saa nähdä.