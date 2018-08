Frankfurtin lentokentällä suurevakuointi – ainakin yksi ihminen ohitti turvatarkastuksen luvatta

Poliisi on määrännyt yhden Frankfurtin lentokentän terminaalin evakuoitaviksi. Sadat matkustajat joutuvat siirtymään ulos terminaalista A-porttialueelta.

Frankfurt on Saksan vilkkain ja Euroopan kolmanneksi vilkkain lentokenttä. Tapahtumalla on suuri vaikutus kentän lentoliikenteeseen.

Poliisin tiedotteen mukaan kyse on kentän turvallisuuteen liittyvistä tekijöistä.

Saksalainen sanomalehti Bild kertoo (siirryt toiseen palveluun), että operaation syy on se, että ihmisiä on mennyt luvatta turvatarkastuksen ohi. Lehden omien tietojen mukaan kyse on yhdestä aikuisesta ja yhdestä lapsesta.

Vastaava tapahtuma koettiin Münchenin lentokentällä 29.7. Tuolloin lentokentän toiminta häiriytyi pahoin.