Ruotsin metsäpaloja sammuttanut Kerttu Ylimartimo on yksi Suomen ensimmäisistä palonaisista – "Jotkut asiakkaat ovat ihmetelleet, että sieltä tulikin nainen"

Pelastajatutkinnon suorittaneita naisia on Suomessa kymmenen. Alan pioneereihin kuuluvan Kerttu Ylimartimon mielestä naisten pääsyä alalle ei kannata helpottaa keventämällä valintakokeita.

Pelastusopistoon vaaditaan hyvää kuntoa. Valintakokeissa hakijan on juostava vähintään 2 800 metriä kahteentoista minuuttiin ja uitava kaksisataa metriä 4,45 minuuttiin.

Lihaskunnon osalta penkkipunnerruksia on tehtävä 45 kilolla vähintään 25 toistoa minuutin ajan, istumaannousuja 34, leuanvetoja 6 ja jalkakyykkyjä 45 kilolla 23 kertaa.

Testit ovat raskaat, muttei kuitenkaan mahdottomat naisille. Kerttu Ylimartimo läpäisi valintakokeet kaksi vuotta sitten ja työskentelee nyt Pohjois-Savon pelastuslaitoksella pelastajana. Palomiesliiton mukaan pelastajatutkinnon suorittaneita naisia on kymmenen Suomessa.

– Valintakokeiden minimirajat eivät ole kenellekään mahdottomat. Aina kannattaa yrittää jos vähänkin haaveilee pelastajan työstä, Ylimartimo kertoo.

Suomen Palomiesliiton mukaan pelastajakursseille vuosina 2013–2017 hakeneesta 33 naisesta 19 suoritti koulutukseen vaaditun fyysisen toimintakykytestin hyväksytysti eli yli puolet naishakijoista.

Pelastusopiston rehtori Mervi Parviainen kertoi aiemmin, ettei ole syytä helpottaa naisten fyysisiä pääsykoevaatimuksia. Samaa mieltä on myös Ylimartimo.

Toni Pitkänen / Yle

–Tästä olemme keskustelleet myös muiden naispelastajien kanssa ja yhteinen kanta on se, että rajat on oltava kaikille samat, Ylimartimo pohtii.

– Se voisi lisätä myös eriarvoisuutta, jos naiset pääsisivät helpommin sisään kuin miehet. Työtehtävissä voi tulla eteen tilanne, jossa täytyy esimerkiksi pelastaa oma työkaveri, se vaatii sitä fyysistä kuntoa.

Samoilla linjoilla valintakokeista on myös Ylimartimon työkaveri, palomies Jani Hiltunen.

– Ei välttämättä tarvitse. Ne eivät niin älyttömän fyysisiä ole. Se on jokaisesta itsestään kiinni, miten harjoittelee ja haluaa sydämestään tehdä tätä hommaa.

"Ihan milloin tahansa luotan henkeni hänen käsiinsä"

Kerttu Ylimartimo on viihtynyt työssään Kuopiossa. Työyhteisö on kannustava.

– Oikein mukavaa täällä on työskennellä. Vastaanotto on ollut tosi lämmin. Kyllä nämä miehet ovat kärsivällisiä, kun jaksavat yhtä naista kouluttaa, Ylimartimo naurahtaa.

Kollega Jani Hiltunen yllättyi positiivisesti Kertun otteista työpaikalla.

– Hän on ensimmäinen palonainen, jonka kanssa olen työskennellyt. On ollut todella positiivinen yllätys ja hyvin on pärjännyt. Ihan milloin tahansa otan hänet savusukelluspariksi ja luotan henkeni hänen käsiinsä.

Vaikka työyhteisössä ilmapiiri on avoin ja kannustava, jotkut asiakkaat ovat hieman ihmetelleet, kun pelastajana onkin nainen. Ihmettelijä on ollut hieman iäkkäämpi henkilö.

– Jotkut asiakkaat pelastustehtävissä ovat ihmetelleet, että sieltä tulikin nainen. Eivät ne ole vielä kuitenkaan vastaan laittaneet. Huumorilla ja keskustelemalla sitä on niistä selvitty, Ylimartimo kertoo.

Ylimartimo oli yksi 30 suomalaispelastajasta, jotka olivat viime viikolla taltuttamassa metsäpaloja Ruotsissa. Samalla reissulla suomalaisryhmä tapasi kruununprinsessa Victorian ja prinssi Danielin.

– Siinä me viitisen minuuttia rupateltiin. Kovasti kiittelivät osallistumistamme metsäpalojen sammuttamiseen. Eiköhän tätä ole mukava muistella sitten joskus keinutuolissa.