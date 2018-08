Saksaa järkyttänyt pedofiilitapaus tuomiolla: Äiti ja miesystävä tuomittiin pikkupojan toistuvasta raiskaamisesta ja myymisestä netissä

Saksalaisäiti ja hänen miesystävänsä tuomittiin tiistaina vankeuteen naisen pikkupojan toistuvista raiskauksista ja muille pedofiileille myymisestä. Tapaus on järkyttänyt saksalaisia.

Freiburgin oikeus tuomitsi pariskunnan lapsen vakavasta seksuaalisesta hyväksikäytöstä, miehen 21-kertaisesti ja naisen 19-kertaisesti. Pariskunta tuomittiin myös raiskauksesta, seksuaaliseen hyväksikäyttöön tähtäävästä ihmiskaupasta, pakkoprostituutiosta ja lapsipornografian tuottamisesta.

48-vuotias nainen, josta Saksan julkisuuskäytännön mukaan käytetään nimeä Berrin T. tuomittiin 12,5 vuoden vankeuteen. Hänen miesystävänsä, 39-vuotias Christian L. tuomittiin 12 vuoden vankeuteen. Miehellä oli jo aiempia tuomioita pedofiliasta ja hänen täytyy osallistua hoitoon vankeutensa aikana.

Pariskunta tuomittiin syylliseksi nyt 10-vuotiaan pojan toistuviin raiskauksiin sekä hänen myymiseensä darknetissä, pimeässä netissä. Osaa hyväksikäytöstä oli videoitu.

Äiti tiesi miehen pedofiliasta

Jopa kokeneet, lapsiseksiä tutkivat poliisit ovat sanoneet, että he eivät ole koskaan aikaisemmin nähneet tämän kaltaista tapausta.

Saksalaispariskunta ja kuusi muuta ihmistä pidätettiin viime syyskuussa. Useita miehiä on jo tuomittu erillisissä oikeudenkäynneissä.

Oikeuden mukaan pariskunta tapasi Staufenissa Freiburgin lähellä sijainneessa ruokajakelupisteessä loppuvuonna 2014. Oikeuden mukaan pojan äiti oli tietoinen miehen pedofiilisistä taipumuksista ja edellisistä tuomioista.

Seuraavien kuukausien aikana nainen järjesti miehelle tilaisuuksia käydä käsiksi hoitamaansa 2-vuotiaaseen tyttöön. Toukokuussa 2015 pariskunta aloitti naisen pojan hyväksikäytön. Mies tarjosi naiselle rahaa vastineeksi lapsen raiskaamisesta.

Pariskunta salli neljän muun miehen käyttää poikaa seksuaalisesti hyväksi. Heidän joukossaan oli saksalainen sotilas, sveitsiläismies ja espanjalaismies, joka myönsi maksaneensa pariskunnalle 10 000 euroa pojan toistuvista raiskauksista. Espanjalaismies tuomittiin kymmenen vuoden vankeuteen ja 18 000 euron korvauksiin maanantaina.

Pojan äiti oli usein paikalla, kun lasta hyväksikäytettiin, sillä hänen läsnäolonsa rauhoitti lasta, kerrottiin oikeudessa.

Pariskunta määrättiin lisäksi maksamaan yhteensä 30 000 euroa pojalle sekä 12 500 euroa pikkutytölle.

Viranomaisten suojelu petti

Uhriksi joutunut poika on nyt sijaisperheessä. Pojan lakimiehen mukaan hän voi suhteellisesti katsoen melko hyvin. Pojan ei ole tarvinnut todistaa oikeudessa.

Paikallisviranomaisia on syytetty siitä, että he eivät ole onnistuneet suojelemaan poikaa. Saksan lapsiasiamies on sanonut, että tapauksessa tehtiin vakavien virheiden sarja.

Viranomaiset ottivat pojan huostaansa viime maaliskuussa sen jälkeen kun he olivat saaneet poliisilta epämääräisen varoituksen siitä, että poika oli vaarassa. Paikallinen oikeusistuin lähetti pojan kuitenkin takaisin äidilleen viikkoja myöhemmin.

Kaiken lisäksi miehen sallittiin asua perheen kanssa, vaikka hänellä oli oikeuden määräys pysyä kaukana lapsista.

Asianmukaiset viranomaiset eivät olleet saaneet tietoja tapauksesta toisilta viranomaisilta ja lisäksi esimerkiksi toistuvat varoitukset pojan koulusta tämän hyvinvoinnistaan sivuutettiin.

Poliisi pääsi asian jäljille viime syyskuussa nimettömän vihjeen perusteella.

Lähteet: AP, AFP