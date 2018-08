Oluen hinnassa nousupaineita Euroopan kuivan ja kuuman kesän takia – viinisadosta tulossa hyvä

Eurooppaa koetellut poikkeuksellisen kuiva ja kuuma kesä vaikuttaa myös juomateollisuuteen. Ohrasadot Saksassa, Pohjois-Euroopassa ja Baltiassa voivat jäädä 30–40 prosenttia tavanomaista pienemmiksi, kertoo talousuutistoimisto Bloomberg (siirryt toiseen palveluun).

EU:n alueella mallasohran sato jää lähes puoli miljoonaa tonnia vajaaksi. Vielä keväällä mallasohrasta odotettiin ylituotantoa.

Kuivuus ei ole vaivannut Ranskaa, missä on saatu erinomainen viljasato. Ranskan mallasohran hinta on kuitenkin noussut yli 35 prosenttia huhtikuusta. Myös kuivuudesta kärsineiden Euroopan alueiden mallasohra on normaalia kalliimpaa, koska ohraa tulee vähän ja siitäkin osa on huonolaatuista.

Vaikka ohran osuus ei olekaan tuopin hinnassa suuri, ovat saksalaiset ja brittiläiset oluenvalmistajat alkaneet harkita hintojen nostoa. Ohrapula vaikuttaa myös viskin ja ginin tuotantoon.

Hyvä kesä viinille

Viininviljelijöille kuuma kesä on ollut hyvä asia. Saksalaisten viininviljelijöiden mukaan sato on kaksi viikkoa etuajassa.

– Voimme myös odottaa, että viineistämme tulee hyvin korkealaatuisia, sanoi saksalainen viinitilallinen Mathias Wolf uutistoimisto Reutersille.

Ranskan maatalousministeri Stephane Travert sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan, että ranskan viinisato on tänä vuonna keskimääräistä suurempi, ja että laadun puolesta 2018 pitäisi olla hyvä vuosikerta.

Hyvä vuosi tulee viinintuottajille tarpeeseen, sillä viime vuonna kylmät ja sateiset säät romauttivat viinin tuotannon Euroopassa alimmaksi sitten toisen maailmansodan.

Lue myös: Huonoja uutisia oluen ystäville – kotimainen mallasohra uhkaa päätyä eläinten suihin

Lähteet: AFP, Reuters