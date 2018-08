Linnanmäen Mustekala-laitteesta pudonnut tyttö on päässyt sairaalasta kotiin – laite pysyy kiinni vähintään loppuviikon

9-vuotias tyttö putosi Mustekala-laitteesta Linnanmäellä maanantaina. Tyttö mursi onnettomuudessa kyynärpäänsä, ja hänet vietiin sairaalaan leikattavaksi.

Linnanmäen toimitusjohtaja Pia Adlivankin kertoo jutelleensa tytön isän kanssa.

– Tyttö on päässyt sairaalasta, ja hän lähti isänsä kanssa iltapäivällä ajamaan kohti kotia. Isän mukaan tyttö voi olosuhteisiin nähden erinomaisesti.

Linnanmäen toimitusjohtajan mukaan Mustekala-laitetta on onnettomuuden johdosta tutkittu ahkerasti, mutta mitään teknistä vikaa tai rikkinäistä osaa ei löytynyt.

Onnettomuuden syy on edelleen täysi mysteeri, eikä silminnäkijöitäkään ole tähän mennessä ilmaantunut.

– Vaikka laitteen ympärillä ja itse laitteessa oli paljon ihmisiä, niin kukaan ei ilmeisesti ole nähnyt sitä, mitä on todellisuudessa tapahtunut. Tosiasia tietenkin on, että lapsi tippui laitteesta ja se on todella huolestuttavaa. Suhtaudumme siihen suurella vakavuudella, Adlivankin sanoo.

Adlivankin kertoo, että Mustekala-laitteen turvallisuutta pyritään jatkossa lisäämään. Parhaillaan selvitetään, voiko laitteeseen asentaa esimerkiksi turvavyöt.

– Laite on kiinni niin kauan, kunnes tiedämme, mitä on tapahtunut tai saamme tehtyä nämä turvallisuustoimenpiteet. Laite on kiinni ainakin loppuviikon.

Toimitusjohtajan mukaan Linnanmäen kaikkien laitteiden turvallisuus tarkastetaan päivittäin.

– Meillä on todella koulutettu henkilökunta, joka tarkastaa laitteet joka aamu ennen käyttöönottoa. Uskomme täysin, että meillä on parhaiden laitevalmistajien laitteet. Emme koskaan osta käytettyjä laitteita.

– Kaikkia laitteita arvioidaan vielä, että onko jotain mitä pitäisi tehdä, jotta olisi vieläkin turvallisempaa.