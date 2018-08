Kuvat: "Näyttää ihan tieteiselokuvalta" – Metsäpalot uhkaavat Portugalin Algarven turistialuetta

Metsäpalo on kymmenen kilometrin päässä Silvesin kaupungista.

Portugalissa raivoavat metsäpalot uhkaavat levitä jo lähelle Algarven turistirantoja maan eteläosassa. Valtava tulimeri riehuu lähellä Monchiquen kaupunkia. Kova tuuli levitää paloa.

Metsäpalo alkoi viisi päivää sitten kukkuloiden eukalyptus- ja pinjamäntymetsissä. Nyt se on liikkumassa alaspäin rannikolle ja on vain kymmenen kilometrin päässä Silvesin kaupungista. Kaupungissa on pahaenteinen tunnelma.

– Täällä sataa tuhkaa ja taivas on kellertävä. Näkymä on aivan kuin tieteiselokuvissa, koska väri ei ole normaali, sanoi Silvesissä asuva Nuno Sarsfield Magalhães.

Tuli on tuhonnut isoja alueita maastoa Rasmalhon alueella Monchiquessa. Miguel A. Lopes / EPA

Etelämpänä on myös Portimãon turistikaupunki. Tuli on vielä matkan päässä, mutta pohjoissuunnasta puhaltavan kovan tuulen pelätään levittävän sitä nopeasti.

– Ihmiset pelkäävät, että niin tapahtuu, koska tulipalo on pahempi kuin ajattelimme, sanoi Portimãossa asuva Meghann do Carmo.

Paloja sammuttamassa on yli 1 300 palomiestä. Miguel A. Lopes / EPA

Paloa on sammuttamassa yli 1 300 palomiestä, 420 paloautoa sekä 17 sammutuslentokonetta. Monchiquen kaupungissa evakuoitiin satoja ihmisiä ja ainakin 30 on loukkaantunut palossa. Kymmeniä koteja on tuhoutunut.

Alueella on tuhansia turisteja sekä ulkomailta että kotimaasta.

Viime vuonna Portugalin metsäpaloissa kuoli 114 ihmistä.

Lähteet: Reuters, AP