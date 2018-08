Nyt ratkaisee asenne ja halu oppia – metalli- ja konealalta voi saada vakipaikan lyhyen koulutuksen jälkeen

Vaikka työttömiä on edelleen paljon, rekrytointikoulutuksiin ei ole riittävästi hakijoita.

Aiempaa useampi yritys hakee nyt työntekijöitä rekrytointikoulutuksilla. Esimerkiksi Pohjois-Savossa, Varsinais-Suomessa ja Keski-Suomessa rekrykoulutusten määrä on kasvanut selvästi.

Pohjois-Savossa erityisesti kone-, metalli ja kuljetusalalle haetaan työntekijöitä rekrykoulutuksilla. Pohjois-Savon ELY-keskuksen mukaan sen rekrykoulutuksiin käyttämät määrärahat liki kolminkertaistuivat vuonna 2017 edellisvuodesta.

Tuolloin työvoiman kysyntä yrityksissä alkoi selvästi lisääntyä, ja rekrykoulutuksiin haettiin jopa noin 300 osallistujaa. Kaikkiin koulutuksiin ei ole kuitenkaan ollut riittävästi hakijoita, kertoo Jan Blomberg Pohjois-Savon ELY-keskuksesta.

– Ihmisillä voi olla hieman korkea kynnys vaihtaa alaa. Voi olla, että kyse on kone- ja metallialan vetovoimaongelmista. Kuljetusalalla taas vaaditaan valmiutta reissutyöskentelyyn, jota esimerkiksi pienten lasten vanhemmilla ei välttämättä aina ole, Blomberg arvioi.

Edelleen tuhansia työttömiä

Vaikka työllisyys on kohentunut nopeasti, työttömiäkin olisi tarpeeksi rekrytointikoulutuksiin. Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan työ­- ja elinkeinotoimistoissa oli kesäkuun lopussa 272 700 työtöntä työnhakijaa.

– Kun katsoo Pohjois-Savon lukuja, niin viime vuonna haettiin kolmea sataa koulutettavaa ja työttömiä oli 11 000–12 000. Tilastojen mukaan jo kolmen kuukauden työttömyys vaikeuttaa työllistymistä ja työnantajakin voi katsoa, että pitkästä työttömyysjaksosta on haittaa.

– Työnantajillakin on kovat osaamis- ja tuottavuusvaatimukset työntekijöille, Blomberg toteaa.

Esimerkiksi Ylä-Savon metallialalle etsitään työntekijöitä rekrytointikoulutuksilla (siirryt toiseen palveluun). Talouden kohentamisen seurauksena yritysten rekrytointiongelmat ovat lisääntyneet. Metalliala on jo pitkään kärsinyt (siirryt toiseen palveluun) osaavan työvoiman puutteesta.

– Työvoiman tarve on jo aika kova näillä aloilla ja enää ei ole koulutettua työvoimaa välttämättä saatavilla, kertoo asiantuntija Arto Mustonen Pohjois-Savon TE-palveluista.

Hakijalta vaaditaan motivaatiota ja kykyä oppia uutta, mutta aiempi kokemus alasta tai alan koulutus ei ole välttämätöntä. Koulutus kestää pääsääntöisesti 3–9 kuukautta, mutta sen vähimmäiskesto on kymmenen koulutuspäivää.

– Etua siitä toki on, jos on teknologia- tai metallipuolen koulutusta pohjalla. Mutta jos on motivaatio ja asenne kohdallaan, halu oppia ja pystyy hakeutumaan koulutukseen, niin yritykset ovat halukkaita työllistämään, Mustonen painottaa.

Ponsse hakee asentajia eri puolille Suomea

Ensimmäinen infotilaisuus rekrykoulutuksista (siirryt toiseen palveluun) järjestettiin Iisalmessa tiistaina.

Vieremäläiset RD Technology Center, Ratesteel ja Debomix kertoivat hakevansa yhteensä 20 työntekijää muun muassa koneistajan, koneasentajan, osakokoonpanijan, hitsaajan ja varastotyöntekijän töihin. Yrityksen tarpeisiin räätälöity koulutusjakso kestää viisi kuukautta.

– Siinä ei voi oppia täydeksi ammattilaiseksi. Ajatus on, että koulutuksessa saa sen verran oppia, että pystyy tekemään työtehtävät yrityksen vaatimalla tasolla. Työn ohessa kouluttaudutaan lisää, Mustonen selventää.

Iisalmessa pidetään ensi keskiviikkona ja torstaina Kuopiossa tilaisuudet, joissa kerrotaan vieremäläisen metsäkoneyritys Ponssen rekrytointikoulutuksista.

Yhtiö etsii asentajia huoltotoimintaan eri puolille Suomea, kuten Iisalmeen, Hyvinkäälle, Joensuuhun, Mikkeliin, Rovaniemelle ja Seinäjoelle. Asentajia haetaan myös tuotantoon Ponssen Vieremän tehtaalle. Haussa on yhteensä 12 työntekijää.

Yritykset liikkeellä tositarkoituksella

Mustosen mukaan koulutuksen kautta työllistyy yritykseen lähes varmasti, jos vain suorittaa sen hyväksyttävästi loppuun saakka.

– RD Technology Centerin edustaja sanoi, että käytännössä 100 prosenttia on työllistynyt heille. Toki koulutuksen aikana joku on voinut hakeutua muihin töihin. Mutta jos täyttää yrityksen minivaatimukset esimerkiksi nopeuden ja huolellisuuden suhteen, niin kyllä pääsee töihin.

Lisäksi Metallityö Vainio hakee rekrytointikoulutuksen kautta kymmentä työntekijää tuotannon työtehtäviin. Infotilaisuus aiheesta pidetään Iisalmessa 21. elokuuta.

Mustonen kannustaa alanvaihtajia hakemaan koulutukseen. Työnantajat ovat hänen mukaansa liikkeellä tositarkoituksella. Siitä kertoo sekin, että yritys maksaa 30 prosenttia koulutuksen kuluista ja työ- ja elinkeinohallinto loput 70 prosenttia.

– Jos omalla alalla ei ole töitä, niin voisi miettiä, olisiko metalli- ja teknologia-ala se, joka työllistää minua seuraavat vuodet. Tänäkin päivänä työnantaja sanoi, että heillä on vakaa pyrkimys tehdä toistaiseksi voimassa olevia työsuhteita ja hakevat ihmisiä pitkään työsuhteeseen.