Empatia, kaverisuhteet, rentoutuminen... Koululaiset alkavat opetella tunne- ja elämänhallintaitoja Rovaniemellä

Eri-ikäisille on erilaisia harjoituksia.

Koululaiset alkavat harjoitella tunne- ja elämänhallintataitoja Rovaniemellä. Esi- ja peruskouluissa opetellaan esimerkiksi empatiaan, itsetuntoon, tunnetiloihin, kaverisuhteisiin ja rentoutumiseen liittyviä asioita.

Esimerkiksi ekaluokkalaisille on harjoituksia, joissa opetellaan anteeksipyyntöä, muiden kiittämistä, kaverin ottamista mukaan leikkiin ja keskittymistä. Kahdeksasluokkaiset puolestaan opettelevat muun muassa kielteisten tunteiden hyväksymistä, rakentavaa riitelyä, ajanhallintaa ja itsetunnon vahvistamista.

Tuntisuunnitelmat eivät ole pakollisia, vaan opettajat voivat vapaasti muokata kirjan materiaalia tai keksiä omia tapojaan opettaa näitä taitoja. Asioita voi opettaa joko erillisillä tunneilla tai eri oppituntien lomassa.

– Uuden opetussuunnitelman mukaan oppilaille tulee opettaa tunne- ja vuorovaikutustaitoja, ja tämän materiaalin avulla se onnistuu, erityisopetuksen koordinaattori Irmeli Vähäaho sanoo Rovaniemen kaupungin tiedotteessa.

Työkalun nimi on hyvinvoinnin vuosikello. Kyseessä on vuosikalenterin muotoon koottu oppimateriaalipaketti, jossa jokaiselle vuosiluokalle on koottu valmiit teemat ja tuntisisällöt eri aiheiden ja taitojen käsittelyä varten.

Hyvinvoinnin vuosikelloon ja sen tarjoamiin eri-ikäisten harjoituksiin voi tutustua täällä (siirryt toiseen palveluun).

Hyvinvoinnin vuosikello kehiteltiin valtakunnalliseen sosiaalisen kuntoutuksen kehittämishankkeessa, johon Rovaniemen kaupunki osallistui vuosina 2015–2018. Käytännön opetusta suunniteltiin Rantavitikan peruskoulussa ja Yläkemijoen koulussa, jotka toimivat hankkeen pilottikouluina. Myös oppilaat osallistuivat opetuksen suunnitteluun.

Opetushallitus on kutsunut Rovaniemen kaupungin edustajat esittelemään uutta opetustyökalua Helsinkiin elokuun lopulla.