Millä keinoilla parempaan työllisyyteen ja talouskasvuun? Katso Petteri Orpon budjettilinjaukset suorana alkaen kello 14.50

Todennäköisesti ainakin maataloustuottajat odottavat, joko valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) lupaisi lisää rahaa ja uusia keinoja vilja- ja karjatilallisten tilanteen helpottamiseksi. Heikentyneen yleisen kannattavuuden lisäksi kesän kuivuus on johtamassa vuosikymmenen heikoimpaan viljasatoon.

Petteri Orpo on linjannut, että tuloveroa lasketaan sen verran, etteivät inflaatio ja kilpailukykysopimuksen maksukorotukset kiristä kenenkään palkansaajan verotusta. Tavoite merkinnee noin 300 miljoonan euron veroalea. Siniset on toivonut samansuuruista veroalea.

Päähallituspuolue keskusta on puolestaan vaatinut kunnallisveron perusvähennyksen korotusta, jotta pienituloisimmat palkansaajat, eläkeläiset ja sosiaaliturvan varassa elävätkin pääsisivät osalliseksi talouskasvusta.

Suuri yllätys ei olisi, jos nämä hallituspuoluiden molemmat tavoitteet löytyisivät myös hallituksen varsinaisesta budjettiesityksestä elokuun lopulla. Valtiovarainministerin esityksessä ei veroratkaisuja vielä ole.

Työllisyyden parantamiseksi kolme kansliapäällikköä sai valtiovarainministeriltä tehtäväkseen valmistella uusia nopeavaikutteisia keinoja elokuun loppuun mennessä.

Valtiovarainministerin tiedotustilaisuudessa kuultaneen lisätietoa myös siitä, miksi valtion tarvitsee ottaa uutta velkaa ensi vuonnakin. Petteri Orpon eilinen arvio uuden velan määrästä oli 1,6 – 1,7 miljardia euroa.

Autovero laskee ja tupakkavero nousee ensi vuonnakin

Ellei valtiovarainministeri yllätä, ministeriön esitykseen valtion ensi vuoden tulo- ja menoarviosta sisältyy myös asioita, joista päätökset on tehty jo aiemmin.

Esimerkiksi uusien autojen autoveron alennusten on määrä jatkua myös vuonna 2019. Autoveron alennusta on koko hallituskauden painotettu vähäpäästöisempien autojen suuntaan. Vaikutus uusien autojen hinnassa on vuosittain ollut nollasta satoihin euroihin, riippuen auton päästöistä.

Tupakkaveroa puolestaan on korotettu vuosittain ja vero nousee edelleen. Tänä vuonna veron korotus nosti tupakka-askin hintaa liki kymmeneksellä.

Yle näyttää Orpon tiedotustilaisuuden suorana verkossa

Yle näyttää valtiovarainministerin tiedotustilaisuuden suorana verkossa iltapäivällä.

Politiikka ja yhteiskunta -toimituksen päällikkö Paula Pokkinen ja politiikan erikoistoimittaja Ari Hakahuhta pohjustavat valtion budjettivalmistelun tilannetta ennen tiedotustilaisuuden alkua. Tiedotustilaisuuden päätteeksi luvassa on myös ensiarvio valtiovarainministerin budjettilinjauksesta.