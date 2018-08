600 loviisalaista oppilasta ei tiedä, missä he aloittavat lukuvuotensa ensi viikolla – oppilaita sijoitetaan muun muassa elokuvateatteriin

Noin kuusisataa loviisalaista oppilasta odottaa lopullista tietoa siitä, missä he aloittavat koulun ensi viikon keskiviikkona.

Kaupungin suurin opinahjo, Harjurinteen koulu, kärsii sisäilmaongelmista, ja kaikki oppilaat esiopetuksesta lukiolaisiin joudutaan siirtämään väistötiloihin.

Oppilaita sijoitetaan muun muassa elokuvateatteriin, Satamataloon ja kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavan perusturvakeskuksen tiloihin sekä parakkeihin.

Perusturvakeskuksen tiloihin Loviisan keskustaan sijoitetaan ekaluokkalaiset ja eskarilaiset.

– Koska ne ovat kansliatiloja, niin siellä tarvitaan vielä vähän muutostöitä. Seiniä poistetaan, jotta saadaan luokkatiloja meidän oppilaillemme ja oppilasryhmille, sanoo Loviisan koulutuspäällikkö Timo Tenhunen.

Perheitä on alustavasti informoitu väistötiloista, mutta lopullinen vahvistus siitä, missä osoitteessa lapsi aloittaa koulunsa, puuttuu vielä.

Tiedon asiasta pitäisi tulla tällä viikolla.

Lukiolaiset suuntaavat elokuvateatteriin

Etenkin lukiolaisten koulun aloitus on poikkeuksellinen. He suuntaavat ensi viikon keskiviikkona Kino Marilyn -elokuvateatteriin, jossa opetusta järjestetään kunnes parakit valmistuvat.

Tenhusen mukaan kaupunki rakentaa lisää parakkirakennuksia Harjurinteen koulun ja ammattikoulu Edupolin pihaan, mutta osa oppilaista jää muihin väistötiloihin koko vuodeksi.

– Olemme kesän aikana koittaneet saada parakkeja, eli näitä väistötiloja, mutta niitä on ollut vaikea saada. Sen suhteen meillä on haasteita, että miten järjestetään opetus heti alussa koulun alkamisen yhteydessä, Tenhunen sanoo.

Loviisalaisen Kino Marilyn -elokuvateatterin tiloihin tuotiin pulpetteja lukiolaisia varten. Petteri Juuti / Yle

Harjunrinteen koulu on uusin Loviisassa

– Harjunrinteen koulu on meidän uusin. Sen piti olla ylpeydenaihe, mutta viime vuoden aikana on ilmennyt, että oppilailla ja henkilökunnalla on oireita, Tenhunen sanoo.

Loviisan kaupunginhallitus päätti tyhjentää vuonna 2014 valmistuneen koulun, jotta koulu saataisiin korjattua.

Tenhusen mukaan Loviisan muut koulut aloittavat toimintansa normaalisti ensi viikolla. Loviisassa peruskoululaisia on noin 1500. Lukiolaisia on noin 200.

Väistötiloissa aloitetaan myös muilla paikkakunnilla

Myös muualla Suomessa aloitellaan kouluvuotta väistötiloissa.

Esimerkiksi Kotkassa ja Kouvolassa kaikkiaan kahdeksan peruskoulun oppilaat aloittavat lukuvuotensa väistötiloissa.

Tampereella Etelä-Hervannassa taas noin 850 oppilasta käy syksystä lähtien koulua Tampereen teknillisen yliopiston tiloissa. Syynä on Etelä-Hervannan koulun sulkeminen sisäilmaongelmien vuoksi.