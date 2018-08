Suomalaiset juhlivat häitään nyt etelän auringossa – "Halusin Kummisetä-tyyliset häät, joissa viini virtaa, nauru raikaa ja kaikilla on rento fiilis"

Liki jokaisen häitä järjestävän pariskunnan lähtökohta juhlille on nykyään samankaltainen. Halutaan omannäköiset häät. Pönötyksen sijaan rennot bileet, joissa morsiusparillakin on hauskaa.

Monen toivelistalta löytyy tätä nykyä myös sellaisia asioita kuten vihkiminen turkoosina kimaltavan meren äärellä tai viiniköynnösten katveessa. Takuuauringosta nyt puhumattakaan.

Kyseessä on destination weddingiksi kutsuttu Yhdysvalloista lähtöisin oleva ilmiö, jossa morsiuspari ja vieraat matkustavat viettämään häitä ulkomaille. Edelleen valtaosa juhlii rakkauttaan Suomessa, mutta kotimaan rajojen ulkopuolelta löytyvät pitopaikat kasvattavat voimakkaasti suosiotaan varteenotettavina vaihtoehtoina. Yleensä kohteeksi valikoituu Etelä-Eurooppa.

– Destination weddingin suosio liittyy koko ajan vahvistuvaan suuntaukseen siitä, että nykyään parit uskaltavat rohkeasti järjestää omannäköisiään juhlia, Mennään Naimisiin -lehteä päätoimittava ja saman nimisiä messuja järjestävä Paula Kirvesmäki sanoo.

Linda ja Lauri Tuohimaan häissä oli symbolinen sormusseremonia vihkimisen sijaan, sillä he hoitivat virallisen puolen jo kotimaassa. Wedding Movie / Andrea Bartolozzi

Siinä missä ennen tukeuduttiin perinteisiin, tänä päivänä pariskunnan omat mieltymykset luovat puitteet hääpäivälle.

– Jos hääpari matkustelee paljon, on luontevaa myös järjestää häät ulkomailla. Häät ovat aina elämys, mutta tälla tavalla elämyksellisyys korostuu entisestään, kun vieraiden kanssa koetaan matka yhdessä.

Toscana voitti Jyväskylän

Helsinkiläiset Linda ja Lauri Tuohimaa sanoivat "tahdon" seitsemänkymmenen läheisensä ympäröimänä Fratticciola di Cortonassa Toscanan maaseudulla Italiassa torstaina 5. heinäkuuta 2018.

He eivät oikeastaan olleet edes tajunneet unelmoida sellaisesta postikorttimaisemasta oman hääjuhlansa näyttämöksi, ennen kuin Linda kuuli ystävältään sattumalta Italia-häistä, joissa tämä oli ollut vieraana.

Vaihtoehto alkoi kiinnostaa, sillä Ruotsin Lapista kotoisin olevan Lindan ja helsinkiläisen Laurin häihin tulisi joka tapauksessa kuulumaan satoja matkakilometrejä. Tästä syystä pari oli harkinnut juhlien pitopaikaksi myös sukujen kotipaikkojen puoleen väliin sijoittuvaa Jyväskylää.

Ajatus Keski-Suomesta sai väistyä, kun he tapasivat Häämessuilla Italiaan häitä järjestävän yrittäjän.

– Aloimme sitten ynnäilemään kustannuksia ja tulimme siihen lopputulokseen, että häät ulkomailla eivät tulisikaan niin kalliiksi kuin luulimme, Linda kertoo.

Linda ja Lauri Tuohimaan häitä juhlittiin aamuviiteen asti. Itse morsiuspari oli viimeisten joukossa tanssimassa. Wedding Movie / Andrea Bartolozzi

Aluksi pariskunta yritti järjestää itse Helsingistä käsin ulkomaanhäitään, mutta tuli aika nopeasti törmänneeksi kielimuuriin.

– Apu oli tärkeää, emme olisi pystyneet järjestämään tällaisia häitä. Osaan tilata oluen italiaksi, mutta siihen se jää, Lauri nauraa.

Joulukuussa he lähettivät sukulaisille ja ystäville save the date -kortit, joissa kehotettiin pitämään silmällä edullisia lentoja Roomaan.

Hääsuunnittelijalle maksetaan huolettomuudesta

Mari Mattilan Järvenpäässä toimiva yritys Toscanan Tuuli on järjestänyt yhdentoista vuoden aikana lähes sadat häät saapasmaassa.

Töitä riittää nyt enemmän kuin koskaan, sillä tänä vuonna Mattila avittaa 30 pariskuntaa naimisiin italialaiseen tyyliin. Luku on liki kaksinkertaistunut viime vuodesta, joten Mattila on palkannut itselleen työntekijän.

– Noususuhdanne näkyy siinä, että häihin ollaan valmiita panostamaan aiempaa enemmän rahaa. Samaan aikaan pariskunnat myös vaalivat vapaa-aikaansa kiireisen työelämän vastapainoksi ja kääntyvät mielellään ammattilaisen puoleen, Mattila kertoo.

Hääsuunnittelija Mari Mattilan yritys Toscanan Tuuli on järjestänyt liki sadat häät Italiassa. Yle / Markku Rantala

Italiassa aiemmin pitkään asunut Mattila toimii suomalaisten asiakkaidensa ja italialaisten yritysten välikätenä. Hääsuunnittelijan hoidettavien asioiden listan pituus riippuu siitä, kuinka stressittömät häät pariskunta itselleen tahtoo.

Täyden palvelun pakettiin kuuluvat kaikki järjestelyt vihkimiseen liittyvästä byrokratiasta ja tulkkaamisesta lähtien. Hääparin ei tarvitse kuin ilmestyä paikalle, jossa Mattila tai hänen työntekijänsä Minna pitävät langat käsissään.

Perinteisiä hääleikkejä ei haluta juhlapöytään

Häiden suunnitteleminen aloitetaan tapaamisella Mattilan työhuoneella, jossa hän kysyy millaisia toiveita asiakkailla on suuresta päivästään.

– Moni saapuu luokseni kokeilemaan, mitä he saisivat tehtyä Italiassa sillä budjetilla, joka heillä on häitä varten varattuna. Yleensä rahaa on käytössä 10 000 – 20 000 euroa, Mattila sanoo.

Melkein kaikki toivovat, että häät järjestettäisiin meren tai järven rannalla. Siinä tapauksessa reilumpikin budjetti voi olla liian pieni, sillä esimerkiksi Como-järven rannalla sijaitsevasta huvilasta saattaa joutua maksamaan useita kymmeniä tuhansia euroja viikko.

– Siinä sitten keskustellaan, että kuinka tärkeä veden läheisyys oikeasti on. Todella hyvän juhlapaikan voi saada yllättävänkin edullisesti, jos on valmis tinkimään toiveesta viettää häänsä veden äärellä.

Kun häät järjestetään etelä-eurooppalaiseen tyyliin, ruokailu kestää pitkälle iltaan eikä viini lopu kesken. Wedding Movie / Andrea Bartolozzi

Yleinen tapa on vuokrata viikoksi tai pitkäksi viikonlopuksi huvila, joka toimii samanaikaisesti häämiljöönä ja ainakin osan vieraista majoituspaikkana.

Mattila kertoo, että moni hänen asiakkaistaan on Italia-fani jo entuudestaan. Ennen kaikkea heitä yhdistää kuitenkin se, että he ovat nähneet jo niin monet perinteisellä kaavalla juhlitut suomalaiset häät, että eivät enää jaksa sitä samaa; Jonottamista buffet-pöytään kun osa väestä on jo syönyt tai kiusallisia seuraleikkejä nyt ainakaan.

– Ei haluta mitään erityistä ohjelmaa. Toki jotain puheita on aina, mutta sen lisäksi ohjelmaksi riittää se, että jutellaan vaan ja syödään hyvin. Moni toivoo nimenomaan pöytiintarjoilua.

Toiveissa juhlat elokuvaklassikko Kummisedän tyyliin

Lauri ja Linda Tuohimaa myöntävät, että heitä jännitti, miten sukulaiset ja ystävät ottavat poikkeuksellisen hääkutsun vastaan.

– Mietin, että pääsevätköhän kaikki frendit paikalle, kun se on kuitenkin niin iso satsaus niin taloudellisesti kuin ajallisestikin, Lauri sanoo.

Kutsuja lähti 100 ja häitä juhli Toscanassa 66 ihmistä. Moni yhdisti häihin oman kesäloman ulkomaanmatkansa.

– Kaikkien ei ollut ymmärrettävästi mahdollista tulla paikalle, mutta olemme todella kiitollisia, että niin moni kuitenkin saapui ja sanoi, että meidän häämme olivat parhaat ikinä, Linda kertoo.

Koska parin siviilisääty oli virallisesti muuttunut jo ennen saapumista Italiaan, hääjuhla alkoi symbolisella sormusseremonialla. Sen jälkeen juhlaväki jäi huvilalle nauttimaan proseccosta ja antipastopöydästä samalla kun italialainen valokuvaaja ikuisti hääparia läheisellä heinäpellolla.

Herra ja rouva Tuohimaan saavuttua takaisin huvilalle, illallinen nautittiin ulkona pitkän etelä-eurooppalaisen kaavan mukaan.

Hääpaikka sijaitsi huvilassa Fratticciola di Cortonassa Toscanassa. Suuri huvila oli vuokrattu Tuohimaiden häitä varten neljäksi päiväksi. Wedding Movie / Andrea Bartolozzi

Pimeän laskeuduttua kengät potkaistiin sivuun (pikkutakit olivat lähteneet jo tunteja aiemmin) ja juhlaväki tanssi uima-altaalla aamuviiteen asti. Toscanan yössä soi ainakin Karri Koira ja Avicii.

– Halusin sellaiset Kummisetä-elokuvan tyyliset häät, joissa on paljon väkeä, viini virtaa, nauru raikaa ja kaikilla on rento fiilis, Lauri kertoo ja lisää hymyillen:

– Ja sellaiset ne kyllä olivat!

Kaikkiaan Tuohimaiden häihin kului noin 18 000 euroa.

– Halvemmallakin olisi päässyt. Meillä kävi esimerkiksi niin, että laskelmat menivät pielen ja viiniä jäi yli 60 pulloa juomatta, mutta mikäs siinä. Vieraat eivät tosin panneet pahakseen, kun annoimme heille pulloja kotiinviemisiksi, Linda kertoo.

Jos haluaa vahtia yksityiskohtia, kannattaa pysyä kotimaassa

Lukuisia ja lukuisia morsiamia yli vuosikymmenen kestäneen hääsuunnittelijan uransa aikana tavannut Mari Mattila sanoo, että jos hääparilla (yleensä morsiammella) on pakonomainen tarve kontrolloida järjestelyjen etenemistä ja tiukka mielipide jokaisesta yksityiskohdasta, destination wedding ei välttämättä ole paras vaihtoehto.

– Silloin on parempi järjestää häät Suomessa, niin pystyy sitten osallistumaan itse enemmän. Kun ostaa palvelun, joka järjestää häät ulkomailla, on pakko luottaa siihen, että asiat järjestyvät.

Linda ja Lauri Tuohimaan häiden menu oli ehtaa Italiaa: antipastoja, pastaa, tagliataa rucolapedillä ja suklaakakkua. Wedding Movie / Andrea Bartolozzi

Mennään Naimisiin -lehden päätoimittaja Paula Kirvesmäki sanoo saman vielä suoremmin:

– Ei voi alkaa bridezillaksi. On jätettävä vastuu muille. Se voi olla vapauttavaakin, kun kaikesta ei voi pitää huolta. Siinä on itsekin sitten vieraiden kanssa enemmän samalla viivalla ja voi keskittyä nauttimaan päivästä.

Kirvesmäki muistuttaa, että hääparin ilo tarttuu vieraisiin, mistä syntyy juhlan tunnelma. Jos morsian ja sulhanen ovat stressaantuneita, sekin välittyy vieraille.

– Se on niin ikimuistoinen päivä, että toivottavasti hääpari muistaisi nimenomaan nauttia siitä!

Italialainen hoitaa homman huolettomaan tyyliin

Linda Tuohimaa myöntää, että tuhansien kilometrien välimatka ja kielimuuri aiheuttivat sen, että stressitasoja oli pakko laskea ja luottaa ammattilaisiin. Hän kertoo olleensa sähköpostitse yhteydessä hääsuunnittelijaan, joka lähetti morsiamen valitsemat referenssikuvat kukista, kakuista ja muista yksityiskohdista eteenpäin Italiaan.

– Päätökset oli tehty jo hyvissä ajoin ennen reissua, joten piti olla vaan sillä asenteella että tulee, mitä tulee. Olihan se vähän jännittävää tietysti, Linda sanoo.

– Ei se olisi ollut nökönuukaa jos ei olisi mennyt ihan suunnitelmien mukaan, Lauri jatkaa.

– Olisitpa kuule nähnyt mun Pinterestin inspiraatiokansiot. Niitä oli vaikka kuinka paljon, Linda heittää leikkisästi.

– No, ehkä puhun sitten vaan omasta puolestani.

Italialaista mentaliteettia kuvastaa Tuohimaiden mielestä hyvin se, että järjestelyjä tehtiin suomalaiseen silmään verkkaaseen tahtiin.

– Asenne oli italialaiseen huolettomaan tyyliin, että kaikki kyllä hoituu hötkyilemättäkin. Ja lopulta itse asiassa vielä paremmin kuin osasimme toivoa.

