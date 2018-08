"Pinkit metsästysvaatteet sopivat vain flamingojahtiin" – Naisille suunniteltuja metsästysvarusteita on vähän tarjolla

Naisten määrä metsästysseuroissa kasvaa: joka neljäs uusi metsästäjä on nainen.

Pohjoisen metsästysoloihin sopivia varusteita on naisten hankala löytää, vaikka naismetsästäjien määrä kasvaa Suomessa.

– Tilanne on huolestuttavan huono, sanoo eräkauppa Jokierän markkinointipäällikkö Jarkko Jokinen.

– Olemme törmänneet toiminnassamme siihen, ettei naisille ole tarpeeksi tarjontaa. Maahantuojien valikoimissa naisten metsästysvarusteet on suunnattu Keski-Euroopan olosuhteisiin, eivätkä ne välttämättä sovi Suomen maastoon, Jokinen jatkaa.

Ilomantsilaiselle Jaana Puhakalle tilanne on tuttu. Kun hän aloitti metsästämisen seitsemisen vuotta sitten, kaupoissa hänelle tarjottiin miesten asua hieman pienemmässä koossa.

Miesten asua hän ei halua puhtaasti turvallisuussyistä: asetta on pystyttävä nostaa turvallisesti, ettei se jää kiinni vaatteisiin ja laukea vahingossa. Lisäksi metsässä on voitava liikkua ilman, että pelkää kompastuvansa.

– Naisella tulee olla naisen ruumiinrakenteeseen suunniteltu puku. Pääasia on, että vaate istuu. Lisäksi sen olisi hyvä olla veden- ja tuulenkestävä sekä lämmin, sanoo Puhakka kokemuksestaan.

– Ihan samalla tavalla tämä koskee myös pienikokoisia miehiä: heilläkin pitäisi olla istuvat vaatteet, sanoo Puhakka.

Naiset ovat suurin kasvava asiakasryhmä

Metsästyksen suosio kasvaa naisten keskuudessa. Keskisuomalaisen mukaan (siirryt toiseen palveluun) joka neljäs uuden metsästyskortin suorittaja on nainen. Se näkyy myös eräkaupoissa: naiset ovat Jokierän suurin kasvava asiakasryhmä.

Jokisen mukaan metsästystarvikkeet tulisi nähdä ennen kaikkea tarkoitukseensa sopivina työkaluina. Sen vuoksi häntä ihmetyttää, kun maailmalla näkee paljon naisille suunnattuja pinkkejä metsästysvarusteita, jotka erottuvat suomalaisessa metsässä kuin vilkkuva valotaulu pimeällä kadulla.

Naisen aseessa perä on lyhyempi Naisella kaulan ja olkapään suhde on tyypillisesti erilainen, joka vaikuttaa aseen tukin kokoon.

Naiset tarvitsevat usein hieman korkeamman poskiprofiilin johtuen hartia-olkapäälinjasta sekä isommasta rintamuksesta.

Aseen perä on yleensä lyhempi, koska kädet ovat lyhyemmät.

Peukalon ja etusormen pituus vaikuttaa liipaisimen rakenteeseen.

– Pinkit metsästysvaatteet sopivat vain flamingojahtiin, Jokinen vitsailee.

Metsästäjän koko vaikuttaa myös sen kaikkein tärkeimmän varusteen, eli aseen valintaan. Naiset ovat tyypillisesti pienempiä kuin miehet, joten aseen mittasuhteiden tulisi olla erilainen.

Jokinen muistuttaa, että myös miehiä on hyvin eri kokoisia eivätkä peruskokoiset aseet sovi kaikille miehille.

"Metsästyksessä on kyse luonnon kanssa elämisestä"

Jokisen mukaan naiset ja erikokoiset metsästäjät ollaan kuitenkin ottamassa entistä paremmin huomioon varusteissa. Naisille metsästysvaatteita tekee muun muassa kotimainen Sasta sekä ruotsalainen Pinewood. Varusteissa Allen ja aseissa Sabatti ovat panostaneet naisasiakkaisiin.

– Joillakin valmistajilla on myös naisia suunnittelijoina, jolloin varusteista tulee oikeasti käyttötuotteita ja työkaluja, sanoo Jokinen.

Ilomantsilaiselle Jaana Puhakalle metsästys on osa maalla asumisen elämäntapaa, johon kuuluu myös sienestystä, marjastusta ja kalastusta. Tähtäimessä hänellä on vesilinnut, hirvi ja jänis. Kana- ja metsälintuja on ollut pohjoiskarjalan metsissä vähemmän.

Miksi metsästät?

– Se on se koko elämys, mitä luonnosta saa. Metsästyksessä on kyse luonnon kanssa elämisestä, sanoo Puhakka.