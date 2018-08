Australiassa kokonainen osavaltio julistettu kuivuusalueeksi – karjankasvattajille lupa ampua kengurut

Australiassa Uuden Etelä-Walesin osavaltio on julistettu kokonaisuudessaan kuivuusalueeksi. Australian itäosassa sijaitsevan osavaltion koko on runsaat 800 000 neliökilometriä, eli se on 2,5 kertaa Suomen kokoinen.

Uudessa Etelä-Walesissa satoi heinäkuussa alle kymmenen millimetriä.

Osavaltio on tärkeä karjankasvatusalue. Sen laidunmaat ovat nyt muuttuneet pölyäviksi hietikoiksi.

– Tämä on kovaa. Osavaltiossa ei ole yhtään ihmistä, joka ei toivoisi hieman sadetta maanviljelijöille ja paikallisyhteisöille, sanoi osavaltion teollisuusministeri Niall Blair.

Australiassa kuivuuskaudet ovat yleisiä, mutta nyt vallitseva kuivuus on pahin ainakin 50 vuoteen. Lähes samanlainen tilanne on pohjoisessa naapuriosavaltiossa Queenslandissa. Ennusteiden mukaan sää pysyy tavanomaista kuivempana seuraavat kolme kuukautta.

Koska karjalle ei ole enää ruokaa, heinää ja viljaa on jouduttu tuomaan alueelle laivakuljetuksin. Tämä on kallista. Monella karjankasvattajalla ei olekaan enää varaa ruokkia eläimiään, vaan on joutunut teurastamaan karjansa.

– Tämä olisi ensimmäinen kerta kahteen sukupolveen, eli sitten 1930-luvun, kun emme saa satoa talvi- ja syksykaudella, sanoo uutistoimisto AFP:n haastattelema Greg Stones. Hän omistaa Uudessa Etelä-Walesissa pienen maatilan, jolla hän kasvattaa karjaa, lampaita sekä viljaa.

Kengurut kuivuuden uhreina

Osavaltion hallitus on poistanut rajoitukset kenguruiden ampumiselle. Kengurut kärsivät myös nälästä ja yrittävät päästä syömään niitä vähiä heiniä, mitä maasta vielä voi nousta karjan rehuksi.

Ministeri Blair puolusti päätöstä paitsi maaniviljelijöiden auttamisella, myös eläinten armahtamisella nälkäkuolemasta.

– Jos emme hallitse tilannetta, alamme nähdä, kuinka kymmenet tuhannet kengurut kuolevat nälkään ja kärsivät, mikä johtaisi suureen eläinten hyvinvointikriisiin.

Australian hallitus on varannut 190 miljoonaa Australian dollaria, eli noin 120 miljoonaa euroa maantalouden hätäavuksi.

