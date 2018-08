Jari Sillanpää vakuuttaa olleensa kuivilla neljä kuukautta: "En, en käytä"

Huumausainerikoksista syytetty laulaja Jari Sillanpää vakuutti tänään keskiviikkona olleensa ilman huumeita neljä kuukautta. Laulajan mukaan hänellä ei ole "halua eikä tarvetta" käyttää huumeita.

Sillanpää vastaili toimittajien kysymyksiin tänään keskiviikkona alkaneen oikeudenkäynnin tauolla .

– En, en käytä, Sillanpää vastasi, kun häneltä kysyttiin, käyttääkö hän edelleen aineita.

Välillä Sillanpää liikuttui kyyneliin. Häneltä kysyttiin, miltä tuntuu istua syytettynä.

– Siitä asti, kun tämä on alkanut, niin onhan se ollut ylä- ja alamäkeä, Sillanpää vastasi itkua nieleskellen.

Sillanpää kertoi kohdanneensa yleisön edustajilta vain kannustusta.

– Ainoa mitä olen kohdannut on, että kaikki on tulleet vain kannustamaan. Se on ollut hienoa, Sillanpää sanoi täyteen itkuun liikuttuen.

Viittasi viime kevään tv-esiintymiseen

Sillanpää palasi myös viime keväänä paljon keskustelua herättäneeseen esiintymiseensä MTV3-kanavan Enbuske, Veitola & Salminen -ohjelmassa. Hän kertoi yrittäneensä tv-ohjelmassa ilmaista, että pahin asia, mitä ihminen voi tehdä, on pettää lupauksensa.

– Jos lupaat asioita, hyviä tai huonoja, ja jos sitten petät jossain vaiheessa elämää, se on ehkä pahinta, mitä ihminen voi tehdä itselleen. Sen takia en halua sanoa tulenko ikinä enää (käyttämään), laulaja selitti tänään.

Sillanpää sanoi, että hänelle jäi ohjelmassa liian vähän aikaa selittää asia.

Sillanpää vakuutti olleensa ilman huumeita nyt jo neljä kuukautta.

– Niinkuin sanoin siinä ohjelmassakin, minulla ei ole tällä hetkellä mitään halua eikä tarvetta.

Sillanpää kertoi todenneensa, että hänen käyttämänsä aine ei ole addiktoiva niinkään fyysisesti, vaan pikemminkin henkisesti ja psyykkisesti.

Sillanpäältä kysyttiin, miksi hän ajautui käyttämään huumeita. Hän totesi käyttäneensä aikaisemmin alkoholia, mutta alkoholinkäyttö "loppui kuin seinään". Muuta selitystä hän ei osannut antaa, vaan totesi, että hänen pitäisi varmaan kirjoittaa asiasta kirja.

"Mikään elämässä ei kaduta"

Toimittajat kysyivät Sillanpäältä myös, kaduttaako huumausainerikos häntä.

– Ei, ei mikään elämässä ei kaduta, hän vastasi.

Sillanpää kertoi vanhan parturinsa joskus todenneen osuvasti, että hän katuu sitä, mikä on jäänyt tekemättä.

– Kaikista asioista me opimme. Me voimme auttaa muita niiden kautta.

Sillanpää totesi olevansa aika analyyttinen ihminen ja jatkavansa mielellään "seikkailua itsessään".

"Olen ollut läsnä, mutta en ole ollut läsnä"

Laulajan mukaan huumeiden käyttöön on liittynyt hauskanpidon lisäksi myös paljon ikäviä asioita.

– Kun näkee, mitä se tekee muille ja itselle. Sehän on kupla ja jonkinlainen pakeneminen.

Sillanpää kertoi hoitaneensa kyllä elämänsä viimeisten kolmen vuoden aikana, mutta olleensa henkisesti muualla. Huumeidenkäyttö liittyi laulajan mukaan lähinnä biletykseen.

– Olen ollut läsnä, mutta en ole ollut läsnä. Jari on ollut vähän lomalla. Olen henkisesti ollut vähän toisaalla. Olen tehnyt fyysisesti keikkoja ja tehnyt parhaani, mutta joku sielupuoli on ollut lepäämässä, hän selitti.

Sillanpäältä kysyttiin lopuksi, onko elämä parempaa ilman huumeita.

– On. Huumeiden käyttö vie aika paljon turhaa aikaa.

Sillanpään huumeoikeudenkäynti alkoi tänään keskiviikkona syytteiden lukemisella.

Tulli löysi tämän vuoden maaliskuussa hänen matkalaukustaan Helsinki-Vantaan lentokentällä metamfetamiinia. Syytteiden mukaan Sillanpää on myös ostanut metamfetamiinia vuosina 2014–2018. Sillanpää on myöntänyt ostaneensa metamfetamiinia pienissä erissä yhteensä 110 grammaa.

Laajassa huumejutussa on syytettyinä yhteensä 12 henkilöä.

