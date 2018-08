Lyhytkin koulumatka voi viedä toista tuntia, koska kunnat kikkailevat reiteillä, moittii tarkastaja – "Oppilas on väsynyt ja rasittunut"

Koulumatka kestää osalla koululaisista jopa yli kaksi tuntia päivässä, vaikka etäisyys kouluun olisi suhteellisen lyhyt.

Aluehallintovirastot keräsivät viime vuonna ensimmäistä kertaa kaikkialta maasta tietoja siitä, kuinka pitkiä koulukuljetuksissa olevien lasten edestakaiset koulumatkat ovat ajallisesti. Tähän asti matkoja on arvioitu yleensä etäisyyksien mukaan.

– Olennaista ei ole se, montako kilometriä kotoa on kouluun vaan se, kuinka paljon koulumatkaan menee aikaa, taustoittaa opetustoimen ylitarkastaja Kari Lehtola Itä-Suomen aluehallintovirastosta.

Tällaisesta tulee yhä enenevässä määrin soittoja ja valvontahavaintoja. Kari Lehtola

Kyselyyn vastanneiden sivistystoimenjohtajien mukaan eniten aikaa kuluu koulumatkaan itäsuomalaisilla oppilailla. Esimerkiksi Pohjois-Karjalan alakoululaisista lähes kaksi kolmesta viettää edestakaisella koulumatkalla yhteensä enemmän kuin tunnin päivässä.

"Yhä enenevässä määrin soittoja"

Lehtolan mukaan monessa tapauksessa lapsen koulumatka lähentelee lain sallimaa ylärajaa (alakoululaisella 2,5 tuntia päivässä), vaikka etäisyytenä matka olisikin lyhyt. Lehtola kertoo saaneensa soittoja tapauksista, joissa koulumatka kestää yli tunnin suuntaansa, vaikka autolla ajettuna matka kouluun olisi alle kymmenen kilometriä.

– Tällaisesta tulee yhä enenevässä määrin soittoja ja valvontahavaintoja. Vanhemmat ovat hyvin huolissaan koulukuljetusjärjestelyistä, kun oppilas on hyvin väsynyt ja rasittunut.

Ylitarkastajan oman tulkinnan mukaan huolestuttava ilmiö johtuu koulumatkojen optimoinnista. Kun kouluja on lakkautettu, koulukuljetuksiin uppoavat kustannukset ovat kasvaneet. Tämä on ajanut kunnat järjestämään kuljetuksia siten, että kulut pysyvät kurissa. Tällöin koulutaksin reitti voi olla aivan jotain muuta kuin suorin automatka koululle.

Lyhyestä koulumatkasta voi tulla ajallisesti pitkä varsinkin oppilaalle, joka haetaan reitin alkupäästä. Aika pitenee entisestään, jos reitti on hyvin mutkitteleva ja kävelymatka pysäkille pitkä.

Lain mukaan alakoululaisen edestakainen koulumatka saa kestää enintään 2,5 tuntia päivässä. AVIn kyselyn mukaan viime vuonna yhteensä 116 ala- ja esikoululaisella koulumatkan kesto ylitti lain rajan. Yläkoululaisen koulumatka saa kestää enintään 3 tuntia.

"Lain maksimista näyttää tulevan tavoite"

Lehtolan mukaan koulukuljetuksiin meneviä aikoja kartoitettiin huoltajien kautta Lapissa ja Itä-Suomessa kymmenisen vuotta sitten. Tuolloin pisimmät matka-ajat osuivat niille lapsille, jotka asuivat kaukana koulusta. Nyt pitkiä matka-aikoja osuu myös lähempänä asuville.

– Reitit tehdään sillä tavalla, että reitti kestää just ja just sen kaksi ja puoli tuntia. Eli lain maksiminormista näyttää pikku hiljaa tulevan tavoitenormi, Lehtola sanoo.

Hänen mielestään asia pitäisi nostaa poliitikkojen keskusteluun, sillä rasittavat ja stressaavat olosuhteet haittaavat oppimista. Lisäksi pitkäksi venyvät matka-ajat vievät lapselta mahdollisuuksia vapaa-ajan harrastuksiin.

Osa kunnista helpottaa eskareiden kuljetusmurheita

Aluehallintovirastojen lisäksi myös Opetushallitukseen tulee vanhemmilta kyselyitä koulumatkojen pituudesta. Yhä enenevässä määrin soittoja tulee esikoululaisten vanhemmilta, kertoo opetusneuvos Leo Pahkin. Tämä johtuu siitä, että viime syksystä lähtien esiopetus on ollut pakollista.

Esikoululaisten vanhempia askarruttaa, onko lapsi valmis kävelymatkoihin osana koulukuljetusta. Moni on myös kysynyt apua tien vaarallisuuden määrittämiseen. Pahkinin mukaan monet kunnat ovat onneksi helpottaneet koulukuljetuksiin pääsemistä pienimmillä lapsilla.

– Normaalisti koulukuljetusetuuden raja on viisi kilometriä. On ollut kuntia, joissa raja on laskettu kolmeen, jopa kahteen kilometriin joissakin paikoin. Se on ollut hienoa, Pahkin sanoo.