Virossa karkuteille suhahtanut ohjus yhä kateissa – "Syytä olettaa, että räjähti maahan osuessa"

Virossa jatketaan eilen kadonneen ilmatorjuntaohjuksen etsintää. Espanjalainen hävittäjä laukaisi vahingossa Amraam-ohjuksen Viron ilmatilassa tiistaina iltapäivällä.

Viron ilmavoimien johtamaa etsintäoperaatiota on hankaloittanut laaja etsintäalue. Ohjuksen kantama on 100 kilometriä, ja sen viimeinen tunnettu sijainti oli noin 40 kilometriä Tartosta pohjoiseen. Tästä sijainnista ohjuksen uskotaan lentäneen luoteeseen.

Nelimetrinen ohjus kantoi mukanaan vajaan kymmenen kilon räjähdyspanosta. Ohjuksessa on itsetuhomekanismi, mutta ei ole varmaa toimiko se.

– Meillä on syytä uskoa, että ohjus räjähti osuessaan maahan. On kuitenkin edelleen mahdollista, että ohjus on säilynyt ehjänä ja että se on maassa toimintakuntoisena ja vaarallisena, Viron ilmavoimien komentaja Rivo Velge kertoi maan yleisradiolle.

Tällä hetkellä ohjusta etsitään kolmen helikopterin voimin. Viranomaiset ovat pyytäneet ihmisiä olemaan etsimättä ohjusta.

Espanjan puolustusministerin Margarita Roblesin mukaan tapauksesta on aloitettu virallinen tutkinta. Viron pääministeri Jûri Ratas on luonnehtinyt onnettomuutta hätkähdyttäväksi.

– Olen varma, että Viron puolustusvoimat tulevat yhdessä liittolaistemme kanssa selvittämään kaikki tapauksen yksityiskohdat ja varmistamaan, ettei mitään tällaista enää tapahdu, Ratas kommentoi Facebookissa.

