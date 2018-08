Tästä syystä paidaton pääministeri saunassa on eri asia kuin paidaton puoluejohtaja homoklubilla – poliittisissa kohuissa käydään hyväksytyn ja paheksutun rajanvetoa

Mikä on poliitikolle sallittua käytöstä? Miksi toisen kohdalla ei synny edes kohua ja toisen kohdalla kohu vaikuttaa poliittiseen uraan rapauttaen uskottavuutta?

Vielä kymmenen vuotta sitten kohuun riittivät politiikon verkkosukkahousut, nyt homoklubilla puolialastomana juhliminen ei juurikaan kansaa hätkäytä.

Suomessa on nykyään vain vähän ääneen lausuttuja moraalinormeja, joita ei saa rikkoa, sanoo politiikan tutkija Johanna Vuorelma Helsingin yliopistosta. Aiemmin on tiedetty vahvasti, mitä rajaa ei pidä ylittää. Kohuissa neuvotellaan uudelleen, mikä on soveliasta käytöstä esimerkiksi pääministerille, puoluejohtajalle tai rivipolitiikolle.

Se, mikä kulloinkin herättää sensaation, on sidottu aina tiettyyn aikaan ja paikkaan. Vuorelman mukaan poliittinen kohu tai sensaatio pitää erottaa skandaalista, jossa on yleensä taustalla jonkinlainen rangaistava teko.

Kohussa kokeillaan hyväksyttävyyden rajoja, skandaalissa ne taas rikotaan selvästi esimerkiksi oikeudellisessa mielessä. Kohu voi myös hyödyttää kohdetta, mutta skandaali vain aniharvoin.

Vuorelma sanoo, että sosiaalisen median aikana poliitikot pystyvät ennakoimaan kohuja heikommin.

– Medialla on tietysti kohun nostossa merkittävä valta-asema, millaisia normeja se nostaa esiin, hän huomauttaa.

Vuorelma on kiinnittänyt julkisessa keskustelussa huomiota siihen, että moni ennakoi muiden reaktioita. Tällainen kiertäminen on tyypillistä poliittiselle kohulle.

– Ei sanota, että tämä on minun mielestä sopimatonta tai väärin tai tässä rikotaan jotain normia, vaan sanotaan, että tämä on minulle ihan ok, mutta muut varmasti suhtautuvat tähän negatiivisesti, hän toteaa.

Kävimme yliopistolehtori Johanna Vuorelman ja Tampereen yliopiston puheviestinnän professori Pekka Isotaluksen kanssa läpi viimeaikaisten poliittisten sensaatioiden anatomiaa.

Ruutukaappaus tukholmalaisen homoklubin Facebook-sivuilta. Kuva on lisätty Facebookiin 2. elokuuta 2018. Kuvassa Touko Aalto näyttää läiskivän kumartunutta ihmistä takapuolelle. Lehtikuva

Tapaus 1. Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto juhlimassa villisti tukholmalaisella homoklubilla. Sosiaalisessa mediassa levisi biletyskuvia paidattomasta Aallosta läpsimässä miestä takapuolelle ja drag-artistien syleilyssä.

Touko Aalto näyttää selvinneen suhteellisen vähin vammoin kohusta, joka olisi voinut olla kohtalokas toisen politiikon uralle. Tämä johtuu siitä, että Aallon käytös ei ole ristiriidassa vihreiden politiikan ja arvojen kanssa.

Puolue on profiloitunut sukupuolivähemmistöjen ja seksuaalisen tasa-arvon edistäjäksi, joten Pride-juhlintaan osallistuminen sopii puheenjohtajalle. Vihreiden jäsenet eivät ole juuri paheksuneet Aallon käytöstä, vaikka soraääniäkin puolueen sisältä kuuluu.

– Toistaiseksi on näin, mutta aika näyttää miten lopulta käy, koska vaalit ovat tulossa. Tätä asiaa pidetään esillä ja elossa varsinkin kilpailevien puolueiden taholta, poliittiseen viestintään erikoistunut Isotalus toteaa.

– Ihmiset pystyvät aika huonosti erottamaan käsityksen puheenjohtajasta ja hänen puolueestaan. Kohut säteilevät puolueen imagoon, Isotalus jatkaa.

Ensi kevään eduskuntavaaleissa vihreiden pitäisi saada muidenkin kuin ydinkannattajiensa ääniä, jotta unelma yleispuolueeksi nousemisesta toteutuu. Johanna Vuorelma kertoo, että vihreillä on kaikista puolueista suurin kannatuspotentiaali eli joukko ihmisiä, jotka voisivat äänestää heitä vaaleissa.

– Puolueen kannalta on tärkeintä, miten mahdolliset vihreiden äänestäjät reagoivat tähän, hän huomauttaa.

Vuorelman mukaan politiikassa esiintyy paljon roolittamista, mielikuvia, stereotypioita ja poliitikkoihin liitettyjä tarinoita. Poliitikkojen tekoja tulkitaan heidän roolinsa kautta. Tulkintaan vaikuttaa myös se, millaisia odotuksia ja mielikuvia kohteesta on olemassa.

– Jos Aalto on nähty kohtuullisen suuren puolueen johtajana ja ehkä tulevana pääministerinä, tähän on suhtauduttu kielteisesti, ja pelätty, millä tavoin tämä vaikuttaa uskottavuuteen. Jos hänet nähdään vihreänä poliitikkona, tämän voi olla ihan normaalia, Vuorelma sanoo.

Isotaluksen mukaan konservatiivisia arvoja edustavissa puolueissa samankaltaisesta käytöksestä nousisi suurempi haloo. Railakas biletys homoklubilla menee vielä läpi vihervasemmiston edustajalta, mutta esimerkiksi keskustassa, perussuomalaisissa ja kokoomuksessakin oman puolueen kannattajat paheksuisivat tällaista käytöstä.

–Sekin vaikuttaa, jos puheenjohtaja on ministeri. Silloin tekemisiä katsotaan aina suurennuslasilla ja vielä erityisen kriittisesti. Pääministeri on aivan erityisessä asemassa. Varmaan suurin kohu nousisi, jos keskustan Juha Sipilä olisi tämmöisissä kuvissa, Isotalus huomauttaa.

Tapaus 2. Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) saunomassa Maria Veitolan kanssa Yökylässä-ohjelmassa Kesärannassa. Hikistä tunnelmaa kevensi Veitolan voittama Venla-patsas.

Sipilän vierailusta ohjelmassa ei syntynyt suurempaa kohua, vaikka ihmeteltiin miksi yksityisyydestään tarkka Sipilä päästi toimittajan näin iholle.

Isotaluksen mukaan keskustan kannattajat tuskin hätkähtivät Sipilän saunomista eli konteksti ratkaisee. Epämuodollinen käytös pääministerinä koitui Stubbin kohtaloksi, mutta Sipilää tämä ei näytä haittaavan.

– Ehkä syy on se, että Sipilä oli ohjelmassa yksityisessä roolissa ja kotipiirissään, Stubb taas oli kohujen aikaan pääministerin roolissa. Välillä on yllättävää, mistä nousee kohu ja mistä ei, mitä joku paheksuu, Isotalus toteaa.

Asiaan vaikuttaa varmasti myös tilanteen tavallisuus.

– Sauna on suomalaisille tuttu ja pyhä paikka, mutta homoklubi tai siellä läpsyttely taas ei, Vuorelma arvioi.

Onko tästä miespoliitikkojen paidattomuudesta tulossa uusi normaali? Venäjän presidentti Vladimir Putin on tunnettu siitä, että hän esiintyy usein kuvissa ilman paitaa.

– Eihän tämä nyt ihan uusi idea ole. Olemmehan nähneet presidentti Kekkosenkin aikanaan kuvissa puolialastomana saunan jälkeen. Tämähän on perinteistä suomalaisen politiikan kuvastoa, Isotalus naurahtaa.

Naispolitiikolle sama kikka tuskin toimisi, jos jo verkkosukkahousuissa poseerausta paheksutaan. Esimerkiksi presidentti Tarja Halosesta ei ole julkaistu rentoja saunomiskuvia.

Tanja Ylitalo / Yle Uutisgrafiikka

Tapaus 3. SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen esiintyy Iltalehden uuden vuoden numerossa verkkosukissa vuodenvaihteessa 2008-2009.

Näyttää siltä, että niin kauan kuin omat tukevat, kohun kohteeksi joutunut poliitikko voi jatkaa.

Jutta Urpilaisen arvostelu lähti liikkeelle puolueen sisältä. Näkyvät demaripoliitikot, kuten Arja Alho olivat sitä mieltä, että tällainen esiintyminen ei kuvaa SDP:n aatemaailmaa tai on ristiriidassa sen kanssa. Puolueen kannattajat pitivät itse keskustelua yllä.

– Katsottiin, että yksi kuva puheenjohtajasta rapauttaa koko SDP:n mahdollisuudet ja kannatuksen. Sillä on koko puolueelle suuria vaikutuksia, Isotalus sanoo.

Myös Urpilaisen sukupuoli ja ikä vaikuttivat kohun syntyyn. Nuori nainen oli valittu ensimmäistä kertaa puheenjohtajaksi puolueen historiassa.

– Kaikki merkit viittaa siihen, että naisten käyttäytymisen rajat ovat vielä tiukemmat kuin miesten, sitä valvotaan erityisesti julkisuudessa, Isotalus huomauttaa.

SDP:n puoluejohtaja Jutta Urpilainen poseerasi Iltalehden uudenvuoden numerossa glamourkissana. YLE, lähde: Iltalehti

– Naisten pukeutumista arvioidaan eri kriteereillä kuin miesten pukeutumista, mutta tässä tulee kuvaan myös hierarkia. Hänen roolinsa puheenjohtajana oli ristiriidassa kuvien kanssa. Jos hän olisi ollut rivinkansanedustaja, verkkosukat eivät olisi olleet ongelma,Vuorelma toteaa.

Tutkijoiden mielestä kohu rapautti Urpilaisen uskottavuutta puheenjohtajana. Antti Rinne syrjäytti hänet puolueen johdosta vuonna 2014.

– Puolueen sisällä lähti tietynlainen prosessi liikkeelle. Jotain oli jo olemassa pinnan alla, mutta se sai lisäpontta tästä esiintymisestä, Vuorelma arvioi.

Tapaus 4. Kokoomuksen puheenjohtajaa ja pääministeri Alexander Stubbia arvosteltiin lasten maalitauluna olosta seikkailupuistossa ja epämuodollisista shortseista.

Tätä kohua selittää erityisesti pääministerin asema. Pääministeri on koko ajan valokeilassa ja hänen tekemisiinsä suhtaudutaan kriittisemmin kuin muiden poliitikkojen.

Ennen pääministerikauttaan Alexander Stubb oli saanut ulkoministerinä ja europarlamentaarikkona paljon myönteistä mediajulkisuutta.

– Kun asema muuttui, muuttui ääni kellossa. Hän rikkoi tällaisia perinteisiä, aika pieneltä tuntuvia normeja ja odotuksia, miten pääministeri voi käyttäytyä, Isotalus sanoo.

– Stubbin tapauksessa oli ilmeistä, että ulkoministerille suotiin enemmän vapauksia kuin pääministerille. Se, mikä on soveliasta ministerille, ei välttämättä olekaan enää pääministerille, Vuorelma toteaa.

Myös Stubbin tapauksessa kokoomuksen jäsenet ja kannattajat arvostelivat hänen epämuodollista käytöstään.

Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Alexander Stubb avasi Duudson Activity Parkin yhdessä Duudsonien Jarppi Leppälän (vas.) ja Hannu-Pekka Parviaisen (4. vas.) kanssa Seinäjoella 11. elokuuta 2014. Timo Aalto / Lehtikuva

Isotalus vertaa Stubbin tilannetta Ilkka Kanervan tapaukseen kymmenen vuotta sitten. Ulkoministerinä toiminut Kanerva jäi kiinni arveluttavasta viestittelystä eroottisen tanssijan kanssa. Kohun aluksi hän sai tukea kokoomuksen sisältä, mutta kun tuki hiipui, hän joutui eroamaan.

– Omien tuki on aika keskeistä. Jos se alkaa horjumaan, sitten on hankalassa asemassa, Isotalus huomauttaa.

Kohun etenemiseen voi vaikuttaa myös mielikuva poliitikon ammattitaidosta. Stubbia ei pidetty kovin vahvana pääministerinä ja nimekkäät kokoomuslaiset kritisoivat hänen sisäpolitiikan asiantuntemustaan.

Myös Urpilaisen asiaosaamista epäiltiin erityisesti hänen puheenjohtajakautensa alussa ja heti valtiovarainministeriksi nousun jälkeen. Stubbille kävi lopulta kuten Urpilaiselle. Hän haki jatkokautta puheenjohtajana, mutta hävisi paikan Petteri Orpolle vuonna 2016.

Takuuvarma kohun aihe kesällä 2018?

Poliittiset kohut ovat aina sidottuja tiettyyn aikaan ja tilanteeseen. Niissä koetellaan vallitsevien normien rajoja: mikä on sallittua, mikä paheksuttua juuri sillä hetkellä.

Stubbin maalitauluna olo ja Urpilaisen verkkosukkahousut tuntuvat aika kesyltä Aallon villiä juhlintaa vasten. Millainen käytös tai puhe voisi pilata nyt poliittinen uran?

Isotalus sanoo, että tasa-arvoisen avioliittolain hyväksymisen jälkeen homoklubilla juhliminen ei nostata enää jättikohua. Kymmenen vuotta sitten tilanne olisi voinut olla toinen jopa vihreiden puheenjohtajalle.

– #metoo-kampanja on vaikuttanut ilmapiiriin ja asenteisiin siten, että sovinistiset puheet saisivat aikaan kohun. Muutama vuosi taaksepäin nämä saatettiin kuitata aika pienellä, Pekka Isotalus arvioi.

– Humalassa julkisesti esiintyminen on aina ollut kestosuosikki. En usko, että siitä tulee ikinä hyväksyttyä. Myös poliitikon yksityisen ja julkisen elämän rajasta käydään koko ajan kamppailua ja sosiaalisessa mediassa tulee edelleen yllättävän paljon ylilyöntejä, Johanna Vuorelma sanoo.

Pääministeri saapui tiedotustilaisuuteensa polkupyörällä Haukilahden rannalle Espoossa keskiviikkona 6. elokuuta 2014. Stubb oli pukeutunut Ukrainan lipun väreihin. Mikko Stig / Lehtikuva

Tutkijoiden bonusvinkit: Poliitikko, tästä tiedät, että olet lirissä

Mitä politiikon ei kannata tehdä ja mitä pitäisi tehdä, jos joutuu kohun keskelle.

1. Kerro heti kaikki. Kunnon skandaaleille on tavallista, että ensin kielletään tapahtunut. Sitten asiasta selviää koko ajan lisää yksityiskohtia ja todisteita.

2. Pikkukohu voi jäädä viihdelehtien sivuille, mutta sitten kun valtamedia, kuten Yle, Helsingin Sanomat tai STT alkaa käsitellä asiaa, kohu yleensä laajenee.

3. Jos et halua herättää huomiota, mieti millaista viestiä annat pukeutumisella tai sen puuttumisella eli ei shortseja, verkkosukkahousuja ja paita päällä.

4. Vältä humaltumista tai epäasiallista käytöstä. Suomalaisia kiinnostaa erityisesti se, miten edustat meitä ulkomailla eli siellä ei kannata töppäillä.

5. Tarinalle halutaan aina päätepiste, muuten asian käsittely vain jatkuu ja jatkuu. Tässä toimii aina selkeä ja suora anteeksipyyntö. Ei siis sellainen, “pahoittelen, että jos olen loukannut muita” tai “sori siitä, virhe oli minun”.

Poliittiset sensaatiot ja skandaalit toki tarjoavat kansalle viihdettä, mutta niiden huono puoli on se, että kohut vievät julkisuudessa tilaa politiikan asiakysymyksiltä.

Touko Aalto onkin yrittänyt viedä Twitterissä keskustelun takaisin politiikan sisältöön, ja samalla tietysti siirtää huomion pois kohusta. Kohu voi toimia myös kohteen hyväksi. Jos Aalto osaa pelata tilanteen oikein, hän voi lopulta saada julkisuudessa enemmän tilaa ajamilleen asioille.

– On myös puhuttu, että puolueen rivit eivät ole aivan suorina Aallon takana, joten aika näyttää miten tämä kääntyy, Vuorelma sanoo.