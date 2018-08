"Uskomme, että ministeri tekee viisaita päätöksiä" – Saarikko tapasi äitejä poikkeuslupaa hakevassa Länsi-Pohjan keskussairaalassa

Perhe- ja peruspalveluministeri, keskustan Annika Saarikko vierailee keskiviikkona Meri-Lapissa. Vierailun yhtenä aiheena on Länsi-Pohjan keskussairaalan synnytysosaston kohtalo. Länsi-Pohjan synnytystoiminnan poikkeuslupa on voimassa vuoden loppuun saakka.

Ministeri Saarikko tutustui Länsi-Pohjan keskussairaalassa muun muassa synnytysosaston toimintaan. Lisäksi hän tutustui myös Länsi-Pohjan sote-yhteisyritykseen ja Tornion Keroputaan psykiatrisen hoidon malliin.

Saarikko ja sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö Kirsi Varhila tenttasivat synnytysosaston henkilökuntaa muun muassa matkasynnytyksiin ja vastasyntyneiden tehohoitoon liittyvistä kysymyksistä. Synnytysosaston ylilääkäri Pia Vittaniemi uskoo, että jatkoa poikkeusluvalle saadaan, koska synnytysten rajan noudattaminen lopettaisi kokonaan Lapissa synnyttämisen.

– Pohjoisessa on hyvin ennakoitu ja varauduttu ongelmatapauksiin synnytyksissä. Odottajat lähetetään eteenpäin tai otetaan sairaalaseurantaan tarvittaessa. Meillä on nykyaikainen kuumasairaala ja meille syntyy hyväkuntoisia vauvoja.

– Ministerin vierailu oli mukava ja valoisa. Olemme luottavaisia ja uskomme tulevaan. Uskomme, että ministeri tekee viisaita päätöksiä ja antaa meille poikkeusluvan, Vittaniemi sanoo.

Saarikko on aiemmin suhtautunut nihkeästi Länsi-Pohjan poikkeusluvan jatkoon. Taustalla on Meri-Lapin jättimäinen ulkoistus. Kesäkuussa valtaosa keskussairaalan toiminnoista, myös synnytykset, siirtyivät 15 vuodeksi Mehiläinen Länsi-Pohja yhteisyritykselle.

Saarikko: Länsi-Pohjassa on Suomen pienin synnytyssairaala

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko on halunnut vierailullaan tutustua Länsi-Pohjan yhteisyritykseen ja sen tuomiin muutoksiin.

– Yhteisyritys on kansallisestikin ennakkotapaus ja on mielenkiintoista tietää, miten kaikki on lähtenyt sujumaan, Saarikko sanoo.

Saarikko sanoo, että hän haluaa vierailullaan oppia ymmärtämään alueen poliittisten päätöksentekijöiden päätöstä perustaa yhteisyritys ja myös kuulla sote-ammattilaisia. Hän toteaa, että tällä hetkellä kanta synnytystoiminnan poikkeusluvan myöntämiseen on vielä auki.

– Lähtökohta on kuitenkin se, että Länsi-Pohja on Suomen pienin synnytyssairaala. Myös Rovaniemen Lapin keskussairaalassa synnytysten määrä on pudonnut 15 prosenttia. Tämän ja ensi vuoden osalta koko Lapissa syntyy 1500 lasta, mikä on harmillisen pieni lukumäärä, Saarikko toteaa.

Saarikko sanoo haluavansa keskustella Länsi-Pohjan tilanteesta vielä puolueensa sisällä laajemmin. Hänen mukaansa keskustelut synnytysten merkityksestä ja vaikutuksesta koko Lapin maakunnalle, ovat olleet hyviä.

– Sain tavata vastikään synnyttäneen äidin, niin siihen elämänvaiheeseen liittyvät ilo ja huolet nostavat tunteita pintaan ja ymmärrän oikein hyvin alueen ihmisiä, miksi asia on täällä tärkeä, ja siksi myös halusin tänne tulla.

Ministerille luovutettiin vetoomus synnärin säilymisen puolesta

Meri-Lapin kuntien valtuutetut vetoavat ministeriin Länsi-Pohjan keskussairaalan synnytysosaston puolesta. Vetoomus luovutettiin keskiviikkona perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikolle. Sen on allekirjoittanut 155 valtuutettua Kemistä, Keminmaasta, Simosta, Tervolasta, Torniosta ja Ylitorniolta.

Kuntapäättäjien mielestä synnytysosasto on säilytettävä, koska se on keskussairaalan keskeisimpiä toimintoja ja välimatkat muihin sairaaloihin ovat pitkiä. Länsi-Pohja tarvitsee synnytyksiin poikkeusluvan, koska synnytyksiä on alle tuhat vuodessa.

Lapin maakuntajohtaja Mika Riipi toivoo, että ministeri ymmärtäisi vierailun myötä Lapin erityisolosuhteiden merkityksen.

– Erittäin hyvä, että hän on vierailulla ja tutustuu tilanteeseen. Tulevissa ratkaisuissa on näkynyt se, että Lapin olosuhteita ei riittävästi tunnisteta ja tunneta. Siinä mielessä on hyvä, että ministeri saapuu henkilökohtaisesti paikanpäälle, Riipi sanoo.