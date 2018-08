Hellekesä sai omenasadon kypsymään jopa kuukauden viime vuotta aiemmin – kotikasvattaja aikoo mehustaa pari sataa kiloa talven varalle

Kotipihojen puut notkuvat hedelmää, vaikka kuivuus on jättänyt ne paikoin pieniksi. Mehustaminen kannattaa aloittaa jo nyt.

Hellekesä on kellastuttanut nurmikoita, mutta puutarhoissa näkyy jotain kaunistakin. Kotiviljelijöiden omenapuut notkuvat hedelmää, ja tämä on saanut mehustamon puhelimen soimaan tiuhaan. Esimerkiksi Imatralla omenaa on alettu puristaa aikaisemmin kuin koskaan.

– Olemme jo heinäkuun lopussa aloittaneet omenan mehustamisen. Ihmiset ovat huomanneet, että omenat alkavat jo tippua puista, kertoo Imatran tuoremehun yrittäjäpariskunta Mari ja Teemu Laine.

Normaalisti Laineet aloittavat mehustamisen useita viikkoja myöhemmin. Syynä aikaiseen satoon on kuuma kesä, mikä vaikuttaa myös omenan kokoon.

Valmista omenamehua valutetaan pakkaukseen. Tommi Parkkinen / Yle

Hellekeli kypsytti omenasadon kuukauden viime vuotta nopeammin

Tänä kesänä kotimainen omenasato on kypsynyt jopa kuukautta aiemmin verrattuna viime vuoteen. Ensimmäiset kesälajikkeet, kuten pirja, ovat olleet poimintakunnossa jo heinäkuun lopussa. Normaalisti omenasatoa saadaan keskimäärin elokuun puolivälin paikkeilla.

– Viime kesänä kesälajikkeiden kypsymistä odoteltiin paikoin elokuun loppuun saakka, kertoo erityisasiantuntija Tuija Tanska Hedelmän- ja marjanviljelijäin liitosta.

Omenasato kypsyi vauhdilla, koska lämmin kevät suosi omenan pölytystä ja kuumat kesäpäivät vauhdittivat omenan kasvua. Myös talvilajikkeet, kuten lobo, kypsyvät varhain.

– Uskon, että kaikki lajikkeet, jotka ovat viljelyssä ehtivät kypsyä hyvin tänä vuonna, kertoo Tanska.

Viljelijöiden omenapuut ovat notkuneet hedelmää tänä kesänä. Kuvassa punakanelia. Tommi Parkkinen / Yle

Kuivuus verottaa omenan kokoa ja hedelmiä putoilee raakileina

Kuivuus on vaivannut tänä kesänä sekä suomalaisia ammattilaisia että kotiviljelijöitä. Liitosta arvioidaan, ettei ammattiviljelijöiden sato ole viime vuotta suurempi lämpimästä säästä huolimatta.

– Omena tarvitsee lämmön lisäksi myös vettä. Näyttää siltä, ettei omenoista tule kovin isoja tänä vuonna, kertoo erityisasiantuntija Tuija Tanska Hedelmän- ja marjanviljelijäin liitosta.

Moni kotipuutarhuri onkin ihmetellyt pienikokoisia omenoita, jotka putoavat ennen aikojaan. Tämä johtuu kuivuudesta. Vesisateet auttaisivat kaikkia viljelijöitä.

– Sadetta toivotaan, sillä vedestä on ollut pulaa monin paikoin, toteaa Tuija Tanska.

Tea Laitimo aikoo mehustaa kaikki pihansa omenat. Tommi Parkkinen / Yle

Kotiviljelijä aikoo mehustaa pari sataa kiloa omenaa

Yksi tapa hyötyä runsaasta omenasadosta on sen puristaminen mehuksi. Imatralainen Tea Laitimo aikoo käyttää kaikki pihansa omenat hyödyksi talven varalle.

– Toin mehustamolle yhden puun sadon verran eli sellaiset 40 kiloa omenoita. Tarkoitus on tuoda lisää. Minulla on seitsemän omenapuuta ja kaikki tuottaa vähintään tuon saman verran, kertoo Tea Laitimo.

Mehuasemilta muistutetaan, että nyt on korkea aika alkaa mehustaa, jos sellaista suunnittelee. Kesäomena muuttuu ylikypsänä jauhoiseksi, jolloin siitä irtoaa mehua huonommin.