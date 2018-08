Naisia ennätysmäärä ehdolla USA:n välivaaleissa – demokraattipuolue saattaa saada naisenemmistön

Yhdysvalloissa järjestetään marraskuussa kongressin välivaalit sekä useita kuvernöörinvaaleja.

Vaaleissa tulee olemaan ehdolla enemmän naisia kuin koskaan Yhdysvaltain historiassa, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC (siirryt toiseen palveluun). Asia varmistui eilen tiistaina, kun neljän osavaltion esivaalien tulos ratkaistiin.

Tähän mennessä on varmistunut, että edustajainhuoneen paikoista kilpailee ainakin 173 naista. Vaaleissa valitaan koko 435-paikkainen edustajainhuone.

Edellinen ennätys oli vuodelta 2016, jolloin puolueet asettivat ehdolle 167 naista.

Yhdysvalloissa on 50 kuvernöörinvirkaa, joista marraskuussa katkolla on 36. Paikoista on kamppailemassa 11 naista. Määrä on yksi enemmän kuin edellisenä ennätysvuonna 1994.

Demokraateilla naisehdokkaiden määrä on huomattavasti suurempi kuin republikaaneilla. Esivaaleissa demokraateilla oli mukana yli 350 naisehdokasta, kun taas republikaaneilla heitä oli runsaat 120. Demokraateilla ehdolle pyrkivien määrä ylitti selvästi kaikkien aikojen ennätyksen, kertoo BBC.

Demokraateilla naisedustajien määrä saattaa jopa ylittää miesten määrän, kertoo BBC tuoreeseen tutkimukseen viitaten.

Kahdessa vaalipiirissä Washingtonin osavaltiossa molempien puolueiden ehdokkaat ovat naisia, joten edustajainhuoneen paikan saa väistämättä nainen.

Michiganin osavaltiossa demokraattiehdokkaaksi on valittu Rashida Tlaib. Hänestä on tulossa edustajainhuoneen ensimmäinen musliminainen. Hänen valintansa on selvä, sillä republikaanit eivät aseta vastaehdokasta demokraattien hallitsemaan vaalipiiriin. Tlaibista tulee myös historian ensimmäinen palestiinalais-amerikkalainen kongressiedustaja.