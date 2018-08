Ryanairin lentäjien lakko laajenee – 400 saksalaista lentäjää liittyy mukaan Euroopan laajuiseen lakkoon

400 saksalaista halpalentoyhtiö Ryanairin lentäjää on kertonyt menevänsä lakkoon perjantaina 10. elokuuta.

Aiemmin myös Ryanairin irlantilaiset, belgialaiset ja ruotsalaiset lentäjät ovat ilmoittaneet olevana lakossa samana päivänä.

Lakon seurauksena Ryanair joutuu perumaan 400 lentoa. Saksalaisen Vereinigung Cockpit -ammattiliiton mukaan kaikki Ryanairin Saksaan saapuvat ja Saksasta lähtevät lennot peruuntuvat perjantaina.

Syyksi lakkoon lentäjät ilmoittavat kilpailijoita heikommat työehdot.

Ryanair on kertonut ilmoittavansa tekstiviestillä tai sähköpostilla niille asiakkaille, joiden lennot on peruttu. Asiakkailla on mahdollisuus saada lipun hinnan takaisinmaksu, siirto eri lentoreitille tai lento eri päivänä.

Ryanairin henkilökunta on lakkoillut myös aiemmin tänä kesänä. Kaksi viikkoa sitten yhtiön belgialainen, espanjalainen ja portugalilainen matkustamohenkilökunta oli lakossa. Sen seurauksena Ryanair joutui perumaan 600 lentoa. Lakko vaikutti yli 100 000 lentomatkustajaan.

Ryanair on 130 miljoonalla vuosittaisella matkustajallaan matkustajamäärässä mitattuna Euroopan suurin lentoyhtiö.

Se suostui neuvotteluihin ammattiliittojen kanssa ensimmäistä kertaa viime vuonna.

Lähteet: AP, Reuters, STT