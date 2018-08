Koska pörssiboomi loppuu? “Sijoitusammattilaisilla on eräänlainen hytinä”

Helsingin pörssin ulko-ovella on riittänyt vilskettä lähes viiden vuoden ajan. Uusia yhtiöitä listautuu ennätystahtia, ja seuraavan pörssilistautujan nimi paljastuu torstaiaamuna.

– Yritysten kannalta on järkevää hankkia uutta pääomaa ja vahvistaa tasetta, kun rahaa on saatavilla, eläkevakuutusyhtiö Varman osakesijoituksista vastaava johtaja Timo Sallinen sanoo.

Pörssiboomin taustalla on Sallisen mukaan Suomen, Euroopan ja maailmantalouden vahva kehitys.

– Toisaalta sijoittajien riskinottohalukkuus on keskimääräistä korkeammalla tasolla viime vuosien hyvän pörssikehityksen ansiosta.

Sallinen uskoo monen sijoitusammattilaisen lailla, että pitkä nousu lähestyy taitekohtaansa. Helsingin pörssin yhtiöiden kurssikehitystä kuvaava yleisindeksi on noussut viidessä vuodessa yli 60 prosenttia. Kun kurssinousu kääntyy, siihen päättyy myös uusien yritysten rynnäkkö pörssiin.

– Sijoitusammattilaisilla on tästä eräänlainen markkinahytinä. En väitä, että markkina kääntyisi nyt, onhan yleinen talouskehitys yhä niin vahva. Osakemarkkinoiden riskit ovat kuitenkin keskimääräistä suurempia, kun pörssi on jatkanut monta vuotta näin hyvällä polulla, Sallinen sanoo.

Yle / Juha-Matti Mäntylä

Viimeisen vaiheen merkit

Eläkevakuutusyhtiöt ovat suursijoittajia, joilla on suuri merkitys suomalaisten pörssiyritysten ankkuriomistajina. Varman sijoituksia valvovan Sallisen mukaan eräs merkki siitä, että pörssikurssien noususyklin viimeinen vaihe on käsillä, on kiire.

– Listautumisen valmistelut tehdään nopeasti, tarinat kerrotaan nopeasti ja päätöksetkin pitäisi tehdä nopeasti. Se on huono signaali.

Piensijoittajille Sallisella on yksinkertainen ja tuttu neuvo: kannattaa sijoittaa liiketoimintaan, jonka ymmärtää.

Lisäksi hän neuvoo tarkastelemaan sitä, hankkiiko osakeannin järjestävä yhtiö pääomaa oman toimintansa kehittämiseen – vai onko kyse itse asiassa osakemyynnistä, jossa vanhat omistajat myyvät omistuksiaan.

– Meille on omissa sijoituspäätöksissä oleellista se, hankitaanko rahaa yhtiön kehittämiseen vai onko kyse pääosin vanhojen omistajien myynneistä.

Seuraavan listautujan nimi ei ole vielä selvillä. Yle haastatteli kolmen hiljattain pörssiin listautuneen yhtiön toimitusjohtajia ja kysyi, miksi konsultti, autokauppias ja kiukaantekijä halusivat pörssiin?

"Osakkeita voidaan käyttää henkilöstön sitouttamiseen luovilla tavoilla", Goforen toimitusjohtaja Timur Kärki sanoo. Gofore

1. Rahaa kasvuun, velkoihin ja omistajille

It-yhtiö Gofore hakee menestystä maailmalta. Toimitusjohtaja Timur Kärki uskoo, että etenkin Saksan markkinoilta löytyy jatkossa yhtiön palveluille kysyntää. Viime vuonna tehty listautuminen pörssin First North -markkinapaikalle antaa rauhan liiketoiminnan kehittämiseen.

– Olemme erittäin voimakkaassa kasvuvaiheessa. Kasvun rahoittaminen olisi voinut olla mahdollista myös liiketoiminnan tuloista, mutta nyt meillä on paljon varmempi fiilis, hän sanoo.

Viime maaliskuussa listautunut kiuasvalmistaja Harvia hakee kasvua, mutta rahat menevät toimitusjohtaja Tapio Pajuharjun mukaan velkojen maksuun.

– Halusimme parantaa pääomarakennettamme. Meillä oli mukana pääomasijoittaja, ja heidän toimintamallinsa on usein se, että yrityksessä on varsin paljon vierasta pääomaa. Nyt tuota velkaa on maksettu ja se antaa meille liikkumavaraa, Pajuharju sanoo.

Käytettyjä autoja myyvän Kamuxin tapauksessa kyse oli enemmän vanhojen omistajien osakemyynnistä kuin varsinaisesta annista. Listautumisen yhteydessä osakemyyntejä tehtiin yli sadalla miljoonalla eurolla. Pääomasijoittajat ja muut vanhat omistajat keräsivät siis viisi kertaa enemmän kuin yhtiö.

– Jos pääomaa olisi kerätty vain 20 miljoonaa euroa, se olisi ollut niin pieni anti, ettei se olisi ollut sijoittajia kiinnostava, Kamuxin toimitusjohtaja Juha Kalliokoski sanoo.

– Olemme myös nyt käytännössä lähes nettovelaton. Annista saadut rahat mahdollistavat isommat panostukset kansainväliseen kasvuun sekä it- ja digikehitykseen.

"Minun henkilökohtainen tahtotilani oli, että Kamux jäisi suomalaiseksi yhtiöksi", toimitusjohtaja Juha Kalliokoski sanoo. Antti Haanpää / Yle

2. Henkilökunnan sitouttaminen

– Keräsimme annilla noin kymmenen miljoonaa euroa, ja annin kulut olivat noin miljoona euroa Goforen Timur Kärki laskee..

– Pörssi on niin kallis tapa kerätä rahoitusta, että listautumiselle pitää olla muitakin syitä.

Rahan lisäksi keskeinen pörssilistautumisen syy oli Kärjen mukaan työntekijöiden sitouttaminen.

– Meistä tuntui, että listautuminen olisi kätevin tapa jakaa omistusta henkilökunnalle ja luoda osakepohjaisia kannustimia.

Goforen henkilöstöstä noin 70 prosenttia päätyi merkitsemään yhtiön osakkeita. Timur Kärjen mukaan yhtiö aikoo jatkossa käyttää osakkeita luovilla tavoilla.

– Esimerkiksi viime keväänä myönsimme uusille työntekijöille allekirjoitusbonuksen, eli 1 500 euron edestä yhtiön osakkeita.

Myös Kamux ja Harvia kertovat saaneensa ison joukon uusia henkilöstöomistajia. Pörssi mahdollistaa avainhenkilöiden ja myös johdon sitouttamisen erilaisilla osakepalkkiojärjestelmillä.

3. Mainetta ja luottamusta

Monelle yhtiölle hyvä syy pörssilistautumiseen on sen mukanaan tuoma tunnettuus.

– Asiakaskuntamme koostuu yhtiöistä, joissa luetaan paljon talouslehtiä, Goforen Kärki toteaa.

Pörssilistautumisen markkinointivaikutusta mietittiin myös Harviassa.

– Olemme kotimaassa tunnettu, mutta tuotteitamme myydään yli 60 markkinalla. Meidät otetaan listautumisen jälkeen entistä vakavammin, kun haemme maailmalla uusia kumppaneita ja työntekijöitä, Tapio Paloharju sanoo.

Tunnettuuden lisäksi pörssilistaus on Paloharjun mukaan omiaan synnyttämään luottamusta. Pörssilistattu yhtiö on niin sijoittajien kuin viranomaistenkin silmätikkuna.

– Kun ollaan julkinen yhtiö, finanssivalvonnalta tulee sääntely ja vaatimus talousdatan ehdottomasta oikeellisuudesta, toteaa myös Kamuxin Juha Kalliokoski.

Kamux ja Harvia ovat listautuneet pörssin päälistalle, jossa yrityksiltä odotetaan työlään IFRS-tilinpäätösstandardin noudattamista ja tulosjulkistuksia neljä kertaa vuodessa. Gofore on kevyemmin säädellyllä First North -listalla, jossa velvoitteet ovat väljemmät.

"Meidät otetaan listautumisen jälkeen entistä vakavammin, kun haemme maailmalla uusia kumppaneita ja työntekijöitä", Harvian toimitusjohtaja Tapio Paloharju sanoo. Rob Orthen / CEO

4. Työkalu yrityskauppoihin

Pörssiin listautuneen yhtiön osakkeen arvo määritellään markkinoilla reaaliajassa. Tästä on hyötyä, jos yhtiö haluaa tehdä yrityskauppoja ja maksaa ne omilla osakkeillaan.

– Listautuminen antaa pelikirjaan paljon uusia työkaluja, Kamuxin Juha Kalliokoski sanoo.

– Kamux ei ole tehnyt yritysostoja, mutta ne ovat mahdollisia. Voimme nyt käyttää omia osakkeitamme vaihdon välineenä ja järjestää ostettavan yrityksen omistajille suunnattuja anteja.

Tämä oli tärkeä listautumisen syy myös Goforelle.

– Meillä on nyt markkinoilla määritelty arvo, ja olemme ylipäätään houkuttelevampi keskustelukumppani, jos lähestymme yrityksiä ostoaikeissa, Timur Kärki sanoo.

5. Pidetään se Suomessa

Kamuxin Juha Kalliokosken mukaan pörssi on mahdollisuus kasvattaa nimenomaan suomalaisia menestystarinoita. Jos yrityksissä mukana olevien pääomasijoittajien ainut tapa irtautua kohdeyhtiöstään olisi yrityskauppa, yhtiöt päätyisivät yhä useammin ulkomaiseen omistukseen.

Tästä syystä tunku Helsingin pörssiin on hyvä asia.

– Minun henkilökohtainen tahtotilani oli, että Kamux jäisi suomalaiseksi yhtiöksi, Juha Kalliokoski sanoo.