Herätys: Monen lapsen kouluvuosi alkaa, USA:n armeija tähyää avaruuteen, tukala helle käväisee osassa Suomea

Koulun kello kilahtaa ensi kertaa kymmenille tuhansille ekaluokkalaisille

Suurimmassa osassa Suomea alkaa tänään koulu. Opetushallituksen arvion mukaan noin 61 000 ekaluokkalaista aloittaa koulunkäynnin tänä syksynä. Esiopetuksessa aloittaa arviolta myös 61 000 lasta. Kaikkiaan peruskouluissa opiskelee noin 560 000 oppilasta. Opetushallituksen mukaan oppilaiden määrä on noussut vähitellen viimeisten viiden vuoden aikana, oppilaita on nyt noin 4 prosenttia enemmän kuin vuonna 2014. Lue Ylen tekemiä juttuja aiheesta:

Mistä viime kuukausien pörssilistautumiset kertovat?

Osakekurssit nousevat, ja Helsingin pörssi houkuttaa yrityksiä ennätystahtiin. Seuraava listautuja julkistetaan tänään torstaina. Eläkevakuutusyhtiö Varman sijoitusjohtaja Timo Sallisella on jo hytinä, että nousuputken viimeinen vaihe on käynnissä. Käänteen merkki on esimerkiksi se kiire, jolla uusia sijoituskohteita esitellään. Entä miksi kiuasvalmistaja, autokauppias ja konsultti halusivat pörssiin?

Timo Sallinen Ville Airaksinen / Yle

Trumpin hanke avaruusjoukoista etenee – uusi puolustushaara olisi tasavertainen ilmavoimien kanssa

Yhdysvaltain varapresidentti Mike Pence vierailee torstaina puolustusministeriössä, jossa on valmisteltu kartoitusta ”Space Forcen” eli avaruusvoimien perustamisesta. Pentagonin odotetaan julkistavan yhteenvedon avaruusjoukkojen tarpeellisuudesta, koostumuksesta ja kustannuksista. Uudet avaruusjoukot torjuisivat ulko- ja kyberavaruudesta tulevia sotilaallisia uhkia. Pentagonin mukaan ne kasvavat kaiken aikaa.

Avaruusvoimista tulisi Yhdysvaltain kuudes puolustushaara. USAF / AOP

Miehen epäillään kouluttaneen lapsia kouluampujiksi Yhdysvalloissa

Yhdysvaltain New Mexicossa syyttäjät ovat kertoneet lisätietoja viime viikolla paljastuneesta leiristä, josta löytyi 11 nälkiintynyttä lasta. Syyttäjät epäilevät yhden leiriltä kiinni otetun miehen kouluttaneen lapsia kouluampujiksi. Syyttäjät perustavat tietonsa erään leiriltä löytyneen lapsen sijaisvanhempien lausuntoon, jonka mukaan mies oli opettanut lapsia käyttämään rynnäkkökivääriä kouluampumisia varten. Poliisit tekivät viime perjantaina rynnäkön New Mexicon pohjoispuolella Amaliassa sijaitsevalle leirille, jonka olosuhteita on kuvailtu karmaiseviksi.

New Mexicon pohjoispuolella Amaliassa sijaitseva leiri kuvattuna ilmasta käsin. EPA

Indonesian maanjäristyksen uhriluku nousee

Indonesian Lombokin saaren maanjäristyksen uhriluku on noussut yli 160:n, kerrotaan paikallisesta katastrofivirastosta uutistoimisto AFP:lle. Maanjäristyksen tuhoalueella työskentelevät pelastusviranomaiset ovat vedonneet lääkkeiden, ruoan ja puhtaan veden saamiseksi tuhoalueelle, jossa ainakin 156 000 ihmistä asuu väliaikaisissa suojissa. Lombokin saarta ja sen lähisaaria ravisteli sunnuntaina illalla voimakkuudeltaan 6,9:n maanjäristys. Alueella koettiin myös lukuisia voimakkaita jälkijäristyksiä.

Paikalliset asukkaat rukoilivat evakuointikeskuksessa Lombokin saarella keskiviikkona. Adi Weda / EPA

Keihäänheittäjä Antti Ruuskanen kisaa tänään EM-kisojen finaalissa

Yleisurheilun EM-kisoissa Berliinissä on luvassa suomalaisittain jännittävä päivä. Keihäänheittäjä Antti Ruuskanen säilytti katkeamattoman finaaliputkensa keskiviikkona ja raivasi tiensä torstai-iltana käytävään keihäsfinaaliin. Suomalaisia nähdään tänään myös muun muassa naisten 100 metrin aitojen välierissä. Jatkopaikasta kisaavat suoraan välieriin tilastojen perusteella päässyt Nooralotta Neziri sekä keskiviikkona tiensä välieriin selvittänyt Reetta Hurske. Lue lisää yleisurheilun EM-kisoista Yle Urheilun verkkosivuilta.

Antti Ruuskanen. Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Tukala helle käväisee Etelä- ja Keski-Suomessa

Suomeen virtaa torstaiksi jälleen hyvin lämmintä ilmaa, kertoo Ylen meteorologi Kerttu Kotakorpi. Maan etelä- ja keskiosassa lämpötila kohoaa 25 ja 30 asteen välille. Maan länsiosasta Kainuuseen ja Lappiin ulottuvalla alueella kehittyy päivällä ukkoskuuroja, jotka voivat olla paikoin rajuja. Etelän ja lounaan välinen tuuli on puuskaista suuressa osassa maata. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.