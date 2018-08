Helsingin Kalevankadulla sijaitsevassa ravintolassa puukotus – kahdelle vammoja

Helsingin Kalevankadulla sijaitsevassa japanilaisravintolassa on tapahtunut puukotus, jossa on osallisena kaksi ihmistä. Tapauksesta uutisoi ensimmäisenä Iltalehti (siirryt toiseen palveluun).

Poliisin tietojen mukaan kahden henkilön välillä on tullut riitaa, joka johti puukottamisiin. Poliisi sai tiedon tapahtumista iltayhdeksän jälkeen.

– Kahden henkilön välillä on tullut riitaa, ja sitten on jostain löytyneet puukot tai veitset. Molemmilla on vammoja, ja heidät on toimitettu sairalaan, kertoo komisario Patrik Karlsson Helsingin poliisista.

Karlssonin mukaan molempien osapuolten vammat on luokiteltu vakaviksi.

Tapauksen selvittely paikan päällä jatkuu.