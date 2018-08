Ensimmäinen Ikea avattiin Intiassa – Kuinka intialaiset ottavat vastaan tee-se-itse-huonekalut?

Intian ensimmäinen Ikea-tavaratalo avattiin tänään torstaina Hyderabadin kaupunkiin maan eteläosassa.

Jo ennen ovien avaamista yli 200 innokasta shoppailijaa odotti liikkeen edustalla, missä sotilassoittokunta viihdytti heitä hilpeillä sävelillä.

Ikea on tekemässä Intiaan jätti-investointia. Liikkeitä aiotaan avata peräti 25 ja investointiin käytetään rahaa pitkälti yli miljardi euroa.

Investointi on Ikealle riski, sillä yhtiön konsepti, jossa asiakkaat ruuvailevat itse huonekalut kokoon, on intialaisille vieras. Maan vaurastuva keskiluokka, joka liikkeessä todennäköisesti asioisi, on tottunut ostamaan huonekalunsa valmiina. Maassa on myös runsaasti halpaa työvoimaa, joten huonekalujen ostajat ovat helposti voineet palkata rakennusmiehiä.

– Totta puhuakseni, kun muutama vuosi sitten silmäilimme Intiaa liiketoimintamielessä, tunsimme sen olevan liian riskialtis, koska kustannusrakenne ei vastaisi tavoitteitamme, sanoi yhtiön toimitusjohtaja Jesper Brodin BBC:n mukaan (siirryt toiseen palveluun).

Yksi merkittävä asia, joka muutti mielet Ikean johdossa oli Intian vuonna 2012 tekemä päätös helpottaa ulkomaisten investointien tuloa maahan.

Intialainen Ikea

Huonekalujätti on joutunut muokkaamaan valikoimaansa, jotta se sopisi Intian markkinoille.

Vaikka useimmilla intialaisilla ei ole suuria rahasummia käytössään, ovat he silti hyvin laatutietoisia. Intialaisille ei kelpaa, että heille myydään halvalla huonolaatuisia tuotteita, he haluavat sekä laatua että halpaa hintaa, sanoo konsulttiyhtiö Ernst&Youngin johtajiin kuuluva Paresh Parekh BBC:lle.

Hyderabadin liikkeessä on tarjolla 7 500 tuotetta. Niistä tuhannen hinta on alle 200 rupiaa, eli 2,5 euroa, ja 500 tuotetta saa alle sadalla eurolla, sanoo toimitusjohtaja Brodin.

Klassisten skandinaavisten tuotteidensa lisäksi Ikea myy Intiassa esimerkiksi tawa-nimisiä intialaisia paistinpannuja, maustelaatikoita ja riisikakkukoneita.

Tavaratalo on sisustukseltaan paikallishenkinen, esimerkiksi sänkyjen päiväpeitot ovat intialaistyylisiä ja seinillä on kuvia Intian nähtävyyksistä.

Myös Ikea-ravintolan ruokalistaa on muokattu. Ikea on tunnettu lihapullistaan, mutta Hyderabadin Ikeassa ei uskonnollisista syistä tarjota sian- tai naudanlihasta tehtyjä lihapullia. Sen sijaan ravintolassa on ruotsalaisten erikoisuuksien rinnalla tarjolla intialaisia ruokia kuten biryania.

Hyderabadin Ikea-ravintolassa on 1 000 asiakaspaikkaa, mikä tekee siitä maailman suurimman lajissaan. Vaikka ruokalista ei olekaan sama kuin esimerkiksi Suomen Ikeoissa, lukee seinällä kuitenkin "Smaklig Måltid" eli hyvää ruokahalua ruotsiksi.

Lähteet: STT, AFP