Heli Vaarasen kolumni: Haluatko pitkän parisuhteen? Tässä pelastusoperaation ABC

Varmaan haluat pitkän parisuhteen, kuten moni muukin. Uskollisen suhteen, jossa vanhetaan yhdessä. Hyvän yhteisen arjen. Haluat olla kuin isovanhemmat, käsi kädessä loppuun saakka. Hieno tavoite! Mutta ihanteet eivät itsestään muutu todellisuudeksi, eivät koskaan.

Pitkä yhteinen onni ei koskaan tule kuin manulle illallinen. Pitkää parisuhdetta tehdään päivä päivältä, eikä siinä parane lipsua eikä laiskotella.

Monet puolisot viettävät päivänsä erikseen ja palaavat illalla koteihinsa. Sydämen kohdalla on tyhjä aukko, kun päivä on ollut pelkkää pakertamista työkavereiden kevyessä seurassa. Puolisot odottavat toisiltaan paljon, mutta aivan liian usein saavat: ei mitään.

Nykyään suomalaisissa parisuhteissa huokaus ”haluan sun syliin” on aivan liian usein korvautunut toiveella ”haluan olla yksin”. Kun kumpikin vetäytyy yksinäisyyteensä, kumpikaan ei tule torjutuksi.

Parisuhteen yksinäisyydessä viihdyttäjäksi tulee teknologia ja sosiaalinen media. Teknologian murtautuminen syvimpään ja intiimeimpään inhimilliseen elämään on suuri murros, jonka rinnalla kulkee ihmissuhteiden suuri murros.

Sinun korvaajasi on aina läsnä. Teknologia on kuin rakastajatar, aina valmiina, aina viekoittelevana kämmenellä. Nukkavieru parisuhde ei kykene kilpailemaan viekoittelijan kanssa, sillä teknologian kanssa itse kukin saa olla ihan oma itsensä.

Teknologia ei esitä odotuksia eikä vaatimuksia. Saat laiskistua ja pulskistua, mutta teknologia antaa elämyksiä, antaa ja antaa vain. Silloin, hyvin helposti, oman puolison tarpeet muuttuvat taustahälyksi ja omat rentoutuksen tarpeet kasvavat toisen ohi ja yli.

Lopulta jäljelle jää pitkästynyt, puolisostaan vieraantunut ihminen, joka alkaa etsiä omassa parisuhteessa menetettyjä tunteita muualta. Ihailua ja arvostusta. Ja siinä se sitten meni, se pitkä parisuhde. Elämänmittaisesta tulikin määrämittainen.

Joskus mietin, että tulevaisuudessa yhteiskunta siirtyy kokonaan yhden vanhemman perheisiin, tai sitten parisuhteet kokevat renessanssin, jossa maailman tärkeimmän suhteen arvo ymmärretään. Nimittäin parisuhteen arvoa täytyy todella keskittyä miettimään. Sen menettämisen mahdollisuus pitää ymmärtää.

Rakkaus on käsitettävä riskinä, riskialttiina hankkeena. Toisella on vapaus häipyä milloin tahansa. Alun rakkaussuhteesta ei seuraa lisää rakkautta, vaan ajan mittaan eteen tulee parisuhteen kriittinen piste, jossa suhteen laatu ja kestävyys mitataan.

Parisuhteen kriittinen piste tulee eteen paljon nopeammin kuin voisit kuvitella. Kriittinen piste on siinä kohdassa, kun parisuhteen kielteiset vaikutukset alkavat olla hyvien ominaisuuksien kanssa tasan. 50-50.

Kriittisen pisteen tuolla puolen parilla menee huonosti, mutta he sanovat: ”on meillä hyviäkin hetkiä”. Ne ovat niin harvinaisia, että ne pitää oikein erikseen mainita.

Jos suhteessa on häijy olla, ja väistelet teräviä sanoja kuin lentäviä veitsiä, sinun on oikeasti pysähdyttävä miettimään toisen ihmisen asemaa. Koeta ymmärtää, mitä veitsisateen takana oikein on. Miltä hänestä tuntuu olla tässä suhteessa kanssasi, puolisona? Millaista kanssasi on elää?

Parisuhteen kriittisessä pisteessä tasainen alamäki houkuttaa helppoudellaan aina enemmän kuin vaikea ylämäki. Jos et halua menettää parisuhdettasi, tässä pelastusoperaation ABC:

1. Tee itsellesi tärkeysjärjestys.

Numeroi se ja katsele sitä. Onko parisuhteesi listallasi? Jos ei , valintasi on helppo. Etsi katseellasi ulko-ovi.

2. Jos parisuhteesi on listasi häntäpäässä, tee pikku ajatustehtävä.

Miten yleensä elämässäsi on käynyt asioille, joista et huolehdi?

3. Jos parisuhteesi on listasi yläpäässä, mutta puolisosi ei tiedä sitä, ymmärrä, että juuri tästä syystä te riitelette.

Hän on huolissaan itsestään ja perheestä.

4. Tutustu uudelleen ihmiseen, jonka kerran valitsit.

Syvennä läheisyyttä, jakamista ja keskusteluja puolisosi kanssa. Se vaatii aikaa ja yhteisiä elämyksiä. Ilman yhteisiä elämyksiä ei voi olla mitään, mistä jutella.

5. Välitätkö hänestä?

Älä pidättele hellyyden osoituksia ja lempeitä sanoja. Hän tarvitsee niitä.

6. Ajatteletko häntä?

Mahduta päiviisi kilttejä tekoja ja pieniä huomionosoituksia puolisolle.

7. Luovu omasta mukavuudestasi toisen hyväksi.

Odota puolisosi tekevän sinulle samoin.

8. Pidä yllä vetovoimaasi.

9. Ota huomioon.

Aloita kaikkein pienimmistä asioista. Kysy vaikka ”hakisinko sinulle jäätelön?”.

10. Viitsi tehdä toisen eteen hyvää ja anna sen näkyä muillekin.

Parisuhteen edessä ei kannata olla laiska. Kysy vaikka niiltä, jotka elävät pitkissä parisuhteissa.

Heli Vaaranen

Kirjoittaja on valtiotieteen tohtori, sosiaalitieteilijä ja psykoterapeutti. Hän johtaa Väestöliitossa parisuhdepalveluita. Vaarasen intohimona on saada eronneet parit rauhanneuvotteluun ja rakentaa uusia alkuja pareille parisuhdekriisien jälkeen.