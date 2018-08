Ihmiset odottivat satojen metrien jonoissa muumimukeja – kolmenkympin mukista pyydetään jo tuhansia euroja

Onneksi yö oli lämmin. Sadat suomalaiset nimittäin viettivät sen ulkona ja vielä melko urbaaneissa olosuhteissa: asfaltilla Iittalan myymälöiden edustalla.

Suomalaiset jonottavat milloin mitäkin, ämpäreitä (siirryt toiseen palveluun), ruokaa (siirryt toiseen palveluun), uutuuskirjoja, elokuvia, konserttilippuja (siirryt toiseen palveluun). Tällä kertaa kansan sai käyttäytymään tällä tavoin muumimuki. Arabia ilmoitti myyvänsä uutta erikoismuumimukia Muumin päivä vain yhtenä päivänä, Tove Janssonin syntymäpäivänä 9.8.2018. Mukeja oli rajoitettu määrä ja moni halusi varmistaa saavansa sen.

Vaasassa muumi-mukeja jonotettiin myös aamulla. Susanna Jokinen

Vaasalainen Susanna Jokinen meni patjan ja makuupussin kanssa Vaasan Iittalan Outletin edustalle kahden aikaan yöllä. Eikä suinkaan ollut ensimmäinen jonottaja. Jonottaminen sujui kuitenkin sopuisasti, vaikka myymälä oli selvästi varautunut.

Kaija Meuronen sai ostettuja mukeja Lappeenrannassa. Meuronen kertoo, että hänellä on kolmea lukuunottamatta kaikki muumi-mukit. Petri Kivimäki / Yle

– Ei tarvinnut tapella. Jopa sain nukkua rauhassa. Sitten mentiin kiltisti jonossa ja vartijat hoiti homman hienosti, kertoo Susanna Jokinen.

Jokisen päätavoite oli jonottaa muumimuki viimeisillään raskaana olevalle ystävälle yllätyslahjaksi. Mukaan tarttui kuitenkin sallitut kuusi mukia.

Olli Ilomäki oli iloinen saatuaan muumimukit ostettua. Nina Keski-Korpela / Yle

Joissain paikoissa mukit myytiin loppuun heti, mutta myöhemmin avanneissa myymälöissä mukeja saattaa vielä olla. Olli Ilomäki onnistui Lasimäen myymälässä Hämeenlinnan Iittalassa. Hän osti muumimukeja veljelleen.

– Ehtoolla parhaat tuli yhdeksän aikaan tänne parkkipaikalle. Tämä oli mahtava tapahtuma, Ilomäki sanoo.

Ilomäki kertoo, että viimeiset jäivät ilman Iittalassa.

Iittalan Lasimäellä jonotettiin aamulla. Yleisökuva

Arabia ei kerro, miten paljon Muumin päivä -mukeja on tehty. Osa mukeista on kuitenkin päätynyt nopeasti myös verkkokauppoihin tori.fi ja huuto.net, joissa mukeja on yritetty myydä jopa yli 2000 eurolla. Kaupassa mukin hinta on noin 30 euroa.