Kuopio teettää ympäristö- ja terveysriskiarvioinnin Neulalahdessa

Kuopion kaupunki käynnistää riskiarviointityön Neulalahden alueesta mahdollisimman pian. Ympäristö- ja terveysriskiarvioinnin tekee ulkopuolinen konsultti.

Konsulttivalinta tehdään lähiviikkoina. Ympäristönsuojelutarkastaja Erkki Pärjälän mukaan selvitettävä alue tarkentuu vielä myöhemmin ja samoin myös kustannusten jako. Ajatus aiempaa kattavammasta riskiarvioinnista oli julkisuudessa jo heinäkuussa.

Riskiarvioinnissa aiotaan ottaa uusia näytteitä pohjasedimenteistä ja mahdollisesti myös vesinäytteitä. Neulalahden ja Savilahden alueen riskiarviointi nousi esille kun Yle uutisoi heinäkuussa Neulalahden syvänteiden pohjasedimenteissä olevista korkeista elonhopea- ja lyijypitoisuuksista. Neulalahden kupeeseen Kuopion Savilahteen on tulossa lähivuosina tuhansien ihmisten asuinalue.

Ympäristönsuojelutarkastaja Erkki Pärjälä ei lähde vielä arvioimaan milloin tuloksia on tiedossa. Neulalahdessa on jo aloitettu tutkimukset kalojen raskasmetallipitoisuuksista. ELY-keskus pyytää kaloja ja tavoitteena on selvittää minkä verran kaloissa on haitta-aineita. Tuloksia odotetaan syksyllä.