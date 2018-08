Uusi Zimbabwe muistuttaa ikävästi vanhaa – oppositiojohtaja pakeni maasta ja pidätettiin, eikä kukaan enää tiedä, mitä uskoa

HARARE Valkoiset pitkät kaavut liehuvat tuulessa Mbaren köyhän lähiön laidalla Zimbabwen pääkaupungin Hararen keskustan kupeessa. Maita Gara on myynyt täällä vaatteita jo 12 vuotta.

– Huonosti, huonosti, huonosti, hän sanoo, kun kysyn miten kauppa käy.

Eikä tämä ole mikään oikea työ, hän lisää. Gara on samassa tilanteessa kuin suurin osa zimbabwelaisista. Työttömyysprosentti on yli 90. Se tarkoittaa, että lähes kaikki työllistävät itsensä Garan tavoin virallisen talouden ulkopuolella.

Juuri työpaikat ja kuralla oleva talous olivat suurimmat teemat heinäkuun lopussa pidetyissä vaaleissa. Vaalien jälkeen itsevaltaisen Robert Mugaben syrjäyttänyt mutta nyt laillisesti valittu Emmerson Mnangagwa lupasi, että nyt keskitytään talouteen eikä politiikkaan.

Mutta toisin kävi.

Kenellä on todellinen valta?

Vain pari päivää vaalien jälkeen Hararessa oli täysi kaaos. Armeija ampui kuoliaaksi kuusi ihmistä pääkaupungin keskustassa. He olivat opposition kannattajia ja protestoivat vilpillisinä pitämiään vaaleja vastaan.

Järkyttävä tuulahdus Mugaben ajoilta herätti paljon kysymyksiä. Kontrolloiko Mnangagwa armeijaa, vai onko asia päin vastoin? Hän nousi valtaan armeijan avulla ja hänen varapresidenttinään toimii kenraali Constantino Chiwenga, armeijan entinen komentaja.

Entä kuka kontrolloi poliisia? Opposition lehdistötilaisuus ei päässyt edes alkamaan hararelaisessa hotellissa, kun kymmeniä mellakkapoliiseja rynni hotelliin ja töni toimittajia ulos.

Mnangagwa pahoitteli poliisin toimintaa, mutta jos hän ei heitä sinne komentanut, kuka oli vastuussa?

Mellakkapoliisi esti opposition tiedotustilaisuuden hotelli Brontëssa Hararessa muutaman päivän vaalien jälkeen. Fredrik LErneryd

Jos vaalit olivat tosiaan vapaat ja oikeudenmukaiset, miksi opposition kannattajia sorretaan edelleen? Keskiviikkona opposition Tendai Biti haki poliittista turvapaikkaa naapurimaasta Sambiasta.

Sambian ulkoministeri kuitenkin totesi brittiläiselle yleisradioyhtiö BBC:lle (siirryt toiseen palveluun), ettei turvapaikalle ollut tarpeeksi perusteita.

Torstaina Sambia karkotti hänet takaisin Zimbabween, jossa entinen valtiovarainministeri pidätettiin.

Häntä syytetään väärien vaalitulosten julkistamisesta, koska hän julisti opposition Nelson Chamisan voittajaksi. Lisäksi hän on poliisin mukaan yllyttänyt ihmisiä väkivaltaan.

Zimbabwen johto syyttää siis oppositiota siitä, että armeija surmasi kuusi ihmistä.

Biti kuitenkin pääsi käsiraudoista takuita vastaan. Emmerson Mnangagwa kirjoitti Twitterissä sen tapahtuneen sen jälkeen, kun hän oli puuttunut asiaan.

Opposition ehdokas Nelson Chamisa pääsi lpulta pitämään tiedotustilaisuutensa, missä hän toisti väitteensä vaalivilpistä. Fredrik Lerneryd

Tämä on tosiaan uusi Zimbabwe, tämä on uusi peruuttamaton kehitys kohti tilannetta, jota on mahdoton hyväksyä, totesi Afrikka-analyytikko Jeffrey Smith Twitterissä. (siirryt toiseen palveluun)

Pelko palasi arkielämään

Hararessa talvi vaihtuu pian kevääseen. Maita Garan myyntikojun ohi ajaa jäätelömyyjä, joka helistelee polkupyöränsä kelloa.

Garan naapurikojussa vaatteita myyvä John Mkondo katselee ohi ajavia autoja. Hän unelmoi oikeasta työstä rekkakuskina mutta epäilee samalla, voiko unelma koskaan toteutua. Mkondo olisi toivonut oppositiolle voittoa.

– Nyt pelkään, koska en tiedä, minne maa on menossa, hän sanoo.

Pelko tuntuu seuraavan zimbabwelaisia siitä huolimatta, että itsevaltias Robert Mugabe astui sivuun viime marraskuussa.

Hararen keskustassa lounastaukoa pitävä kolmikymppinen Barbara ei halua kertoa sukunimeään eikä tulla kuvatuksi.

– Ei ole mitään takuuta siitä, että meillä on sananvapaus. Tiedän tapauksia, joissa ihmisiä on joutunut pulaan sen jälkeen, kun he ovat puhuneet medialle, hän perustelee.

Opposition Nelson Chamisa voitti suuresti pääkaupungissa, mutta maaseudulla Zanu PF on edelleen suurin puolue. Fredrik Lerneryd

Barbara on koulutettu kirjanpitäjä, ja hänellä on työpaikka. Palkka on kuitenkin hänen mukaansa naurettava.

– Minua ei huvita enää kouluttautua lisää. Olen käynyt koulua 18 vuotta enkä saa mitään takaisin, hän sanoo.

Zimbabwen tulevaisuus näyttää hänen mielestään ankealta. Hän ei haluaisi pelätä omassa kotimaassaan.

– Toivoisin, että voisin luottaa hallituksen suojelevan minua. Nyt ei ole niin.

Samaa sanoo Morgen Masango. Hän on opettaa maantiedettä, historiaa ja uskontoa lukiolaisille, mutta ei ole vielä saanut heinäkuun palkkaa. Masango kuvailee olevansa närkästynyt vaalien jälkeen ja kertoo tuomitsevansa jyrkästi armeijan toimet.

– Se oli täysi ylilyönti. Ei heidän kuuluisi tappaa aseistamattomia siviilejä. Meillä on oikeus osoittaa mieltä, hän sanoo.

Morgen Masango on lukionopettaja ja sanoo, että zimbabwelaisilla tulisi olla oikeus osoittamaan mieltään, jos niin haluaa. Fredrik Lerneryd

Masango toivoo, että valtaapitävä puolue Zanu PF ja oppositiopuolue MDC voisivat perustaa hallituksen yhdessä. Tärkeintä olisivat hyvät suhteet muihin valtioihin, jotta maahan saataisiin investointeja ja rahaa.

Se ei kuitenkaan näytä ajankohtaiselta. Vaikka Emmerson Mnangagwa on sanonut, että Nelson Chamisalla on suuri rooli Zimbabwen poliittisessa tulevaisuudessa, oppositio on vienyt vaalituloksen oikeuteen.

Chamisa haluaa maan perustuslakituomioistuimen joko nimittävän hänet vaalien voittajaksi tai järjestävän uudet vaalit.

"Kaikilla sama todellisuus"

Hararen tunnetuimman maamerkin, hotelli Rainbow Towersin portin vartijakopissa on edelleen ikkunat rikki väkivaltaisuuksien jälkeen.

Hotellin parkkipaikalla seisoo joukko miehiä Mnangagwan puolue Zanu PF:n kaulaliinoissa. Yksi heistä on kansanedustaja Munyaradi Tobias Kashambi.

Hän on vaalituloksesta todella iloinen ja moittii oppositiota pelkuruudesta.

– Ei demokratia tai vapaat vaalit aina tarkoita sitä, että oppositio voittaa. Mnangagwa voitti, hän sanoo.

Kashambe on ollut Zanu PF:n mies syntymästä asti ja kannatti aikoinaan myös Mugabea. Vanhalle miehelle riittää edelleen kunnioitusta, vaikka vallanvaihto oli hänen mielestään väistämätön.

Yrittäjän työskentelevä Kashambi lupaa, että Mnangagwa tulee pitämään vaalilupauksensa. Maa on pian taloudellisesti jaloillaan, kunhan sekä kaivossektori että maataloussektori saadaan taas kuntoon.

Munyaradi Tobias Kashambi on kansanedustaja Zanu PF:n riveissä. Hän kunnioittaa edelleen Robert Mugabea, vaikka katsoikin oikeaksi, että hän joutui eroamaan viime marraskuussa. Fredrik Lerneryd

– Tietenkin maan taloudellinen tilanne on vaikuttanut minuunkin. Meillä kaikilla on sama todellisuus ja käymme samoissa kaupoissa. Maksamme saman hinnan ruoasta, hän sanoo.

Hänen ja vaatemyyjä Maita Garan todellisuudet ovat kuitenkin hyvin erilaiset.

Monelle zimbabwelaiselle politiikka on todella kaukaista. Heille ei ole väliä, kuka istuu presidenttinä, kunhan he saavat elää rauhassa ja voivat pitää huolta perheistään. Gara kaipaisi pikaisesti parannuksia omaan elämäänsä.

– Minulla ei ole varaa ostaa lapsilleni mitään, saati sitten itselleni, Gara sanoo.

Sitten hän nauraa epätoivoisesti.

– En tiedä mitä tehdä.

