Tupakkaveron korotus ei vielä osunut sähkötupakkaan, mutta eroon siitäkin halutaan

Sähkösavukkeiden vaikutuksesta ihmisen terveyteen on ristiriitaista tietoa. Sähkötupakkamarkkinat ovat tällä hetkellä Suomessa noin 10-15 miljoonaa euroa.

Sähkösavuke – Sähkötupakka muistuttaa ulkonäöltään savuketta. – Muovista tupakkaa ei sytytetä eikä polteta, vaan tuote aktivoidaan imemällä suukappaletta kuten savuketta. Nikotiinia vapautuu höyryn mukana patruunasta ”tupakoinnin” eli henkäysten aikana. – Sähkösavuke-tuotteita koskevat tupakkaa vastaavat käyttörajoitukset, ikärajat, esilläpito- ja mainontakiellot.

Vaasalainen Mikko Nyrhinen perusti sähkösavukkeiden jakeluun perustuvan yrityksen vuonna 2013, kun hän huomasi sähkösavukkeiden suuren kysynnän.

– Meillä oli verkkokauppa, joka myi kaikenlaisia kuluttajatuotteita. Sähkösavukkeet olivat yksi tuote muiden joukossa. Kun ne tuotiin myyntiin, myynti oli yhtenä päivänä toista tuhatta kappaletta. Silloin aloimme miettiä, että ehkä tässä olisi tuote, johon kannattaisi keskittyä, Suomen Tuontiliike Oy:n toimitusjohtaja Mikko Nyrhinen muistelee.

Nyt Suomen Tuontiliike Oy on Suomen suurin sähkösavukkeiden jakelija.

Sähkösavukkeiden valmistus alkoi 2000-luvun alussa. Suomessa sähkötupakan käyttö on yleistynyt tällä vuosikymmenellä.

Pitkäaikaiset vaikutukset tuntemattomia

Sähkötupakoiden turvallisuudesta saatava tieto on ristiriitaista. Jakelijat ja myyjät pyrkivät julkisuudessa tuomaan esiin positiivisia tutkimustuloksia, kun taas viranomaiset varoittavat tuotteiden vaaroista. Kuluttaja on ymmällään, uskaltaako tuotteita käyttää.

THL:n verkkosivujen mukaan (siirryt toiseen palveluun) sähkösavukkeen käytössä muodostuvasta höyrystä on löydetty syöpävaarallisia yhdisteitä, muun muassa formaldehydia ja asetaldehydia. Niiden on todettu myös aiheuttavan kurkun ja suun ärsytystä.

THL:n asiantuntija Hanna Ollilan mukaan tutkimustulokset pitkäaikaisesta käytöstä ovat kuitenkin vajavaiset.

– Viime vuosina sähkösavukkeita on kyllä tutkittu todella aktiivisesti kansainvälisesti ja näyttöä alkaa kertyä esimerkiksi terveyshaitoista ja siitä, että auttavatko ne mahdollisesti tupakoinnin lopettamisessa tai liittyvätkö jollakin lailla tupakoinnin aloittamiseen, Ollila kertoo.

Myöskään Valviralla ei ole tutkimustuloksia käytön pitkäaikaisista vaikutuksista tuotteen tuoreuden vuoksi.

– Kun hengitetään höyryä sisään keuhkojen kautta, niin terveyshaitat esiintyvät pidemmällä aikajänteellä, Valviran ylitarkastaja Reetta Honkanen kertoo.

Jakelija toivoisi, että myös Suomessa innostuttaisiin tutkimaan tuotteiden turvallisuutta.

– Valtiovalta nojaa niihin [suomalaisiin tutkimuksiin] paljon enemmän kuin ulkomaalaisiin. Myös ulkomaalaisia tutkimuksia pitää saada näkyvämmäksi. Tärkeää olisi, että tuotteesta ja alasta puhuttaisiin enemmän mediassa ja sitä kautta tietoisuus kasvaisi, Mikko Nyrhinen toteaa.

Tupakan ja sähkötupakan vertailu

Sähkötupakan haitallisuutta verrataan usein normaaliin tupakkaan. Iso-Britannian Public Health Englandin uusimman raportin (siirryt toiseen palveluun) mukaan sähkösavukkeet ovat jopa 95 prosenttia vaarattomampia kuin normaalit savukkeet.

– Tässä mikään ei pala, että kaikki palamisen haitat jää pois, Nyrhinen kertoo tuotteesta verrattaessa tupakkaan.

Myöskään Valvira ei vertailisi sähkö- ja normaalien savukkeiden vaarallisuusasteita keskenään.

– Nämä perinteiset tupakkatuotteet on niin vaarallisia tuotteita, että harva tuote pystyy olemaan vaarallisempi. Useasti käytetään vertausta, että jos tupakkatuotteiden osalta hyppää kymmenennestä kerroksesta, niin sähkösavukkeiden osalta voidaan sanoa, että hyppää alemmista kerroksista. Kumpikin on kuitenkin terveydelle vaarallisia, Valviran ylitarkastaja Reetta Honkanen kertoo.

Savuton ja nikotiiniton Suomi 2030

Vuonna 2016 voimaan tulleen tupakkalain kokonaisuudistuksen tavoittena on tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön loppuminen vuoteen 2030 mennessä. Sähkötupakka-alalla työskentelevien mukaan tavoite on kova.

– Kansanterveyden kannalta tämä on posiviinen juttu. Tiukka haasteena, että saa nähdä, miten sen käy, Mikko Nyrhinen kertoo.

Onko mahdollista, että vuonna 2030 Suomen Tuontiliike Oy:tä ei ole olemassa?

– En ole huolissani. Tavoite on tiukka ja saa nähdä, kuinka sen kanssa käy. Tottakai, jos valtiovalta aikoo rajata sen, että kuinka moni suomalainen loppuviimein tuotteita käyttää, niin meinaa sitä että asiakaskunta pienenee. Liiketoimintaa voi kyllä olla myös Suomen rajojen ulkopuolella, Nyrhinen toteaa.

Kivijalkamyymälöitä nopealla tahdilla

Seitsemällä paikkakunnalla Suomessa toimiva FinnVape perusti Seinäjoelle myymälän heti kivijalkamyynnin vapauduttua. Vaikka Seinäjoki on erikoisliikkeitä ajatellen pieni kaupunki, on myymäläpäällikkö Juha Metsä-Ketelän ja mediavastaava Rami Rinteen mukaan asiakkaita riittänyt.

– Moni asiakkaista tulee pidemmänkin matkan takaa. Meillä käy asiakkaita lähialueilta ja kauempaankin, kuten Kokkolasta, Rinne kertoo.

Vaikka tyypillinen asiakas Suomen Tuontiliike Oy:n mukaan on nuori mies, on Seinäjoen Finnvapen asiakaskunta vanhempaa.

– Aloittava asiakas on tyypillisesti keski-ikäinen mies, noin 40-50 -vuotias. Moni on testannut ensin kaverilta tuotetta ja pohtii, että josko tällä pääsisi eroon tupakasta, Metsä-Ketelä kertoo.

Makuaineilla varustetut tuotteet kielletty

Suomen tupakkalain mukaan savukkeita ei saa myydä kuluttajille, jos tupakkatuotteessa on tunnusomainen maku tai tuoksu. Tunnusomaisia makuja ja tuoksuja ovat sellaiset, jotka ovat selvästi havaittavissa nikotiininesteessä. Näiden on oltava tehty myös lisäaineesta tai lisäaineiden yhdistelmästä.

Makuainekielto ei kuitenkaan ole estänyt sähkösavukkeiden käyttäjiä yhdistelemästä elintarvikemakuaineita maustamattomiin sähkösavunesteisiin.

Esimerkiksi Finnvapen myymälässä on valittavana 350 eri makuainetta. Valittavana on perinteiset mansikka, vanilja, omena, mutta myös eksoottisempia ja erikoisempia yhdistelmiä: mustaherukka juustokakku, papaija, salmiakki-ananas, energiajuoma.

Erityisen huolissaan Valvira on juuri makuaineista, joiden uskotaan houkuttelevan erityisesti nuoria sähkösavukkeiden pariin.

Sähkötupakkaa päivittäin THL:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) käyttää työikäisistä suomalaismiehistä noin 1,4 prosenttia ja naisista 0,3 prosenttia. Satunnaiskäytöä THL ei tarkkaile kuin nuorissa.

– Esimerkiksi 18-vuotiaista pojista joka toinen on kokeillut sähkötupakkaa. Hyvä uutinen on kuitenkin, että sähkösavukokeilut eivät kuitenkaan ole nuorten keskuudessa mitenkään merkittävästi lisääntyneet. Vaikka kokeiluja esiintyy, niin säännöllinen käyttö on pysynyt vähäisenä, nuorten tupakoinnin asiantuntija Hanna Ollila THL:ltä kertoo.

Sähkötupakka on ollut nuorten miesten juttu

Sähkötupakkamarkkinat ovat tällä hetkellä Suomessa noin 10-15 miljoonaa euroa. Vaikka tuote kärsii tutkimustulosten puutteista, on se löytänyt käyttäjäryhmänsä.

Mikko Nyrhinen kokee, että sähkötupakasta on muodostunut sosiaalisesti hyväksyttävä tuote. Se on aikaisemmin vahvasti ollut nuorten miesten juttu, mutta muutos on käynnissä.

Sähkötupakkatuotteita koskevat tupakkalain myötä esilläpito- ja mainontakiellot. Miten sitten myydä tuotteita, joita ei saisi oikein markkinoida ja mainostaa? Nyrhinen myöntää, että se ei ole helpoimmaista päästä.

– Haasteet luovat siihen oman mielenkiintonsa. Puskaradio toimii aika hyvin, eli kun jotkut ihmiset löytävät tuotteet kaupoista, he kertovat niistä sitten kavereille. Myös aktiivinen puhuminen ja näkyminen auttaa, Nyrhinen kertoo.

Tupakkavero nousee, sähkötupakan verotus jää ennalleen

Valtiovarainministeriön ensi vuoden budjetissa tupakkaveroa ehdotetaan korotettavan edelleen. Tänä vuonna veron korotus nosti tupakka-askin hintaa liki kymmeneksellä. Sähkötupakan verotus jäi ennalleen. (siirryt toiseen palveluun)

Suomen Tuontiliike Oy:n toimitusjohtaja Mikko Nyrhisen mukaan korotus olisi todennäköisesti nostanut hintoja.

– Silloin ero tupakan hintaan ei olisi niin suuri. Siirtyminen tupakasta sähkösavukkeisiin ei välttämättä olisi niin houkuttelevaa, Nyrhinen kertoo.

Onko verotus nyt asiallinen?

– Voisi se olla pienempikin. Näitä tuotteita verotetaan Euroopan mittakaavassa sieltä kaikista rajuimmasta päästä, Nyrhinen kertoo.

