Analyysi: Jari Sillanpää rentoutui pitkien keikkaputkien jälkeen huumeiden avulla – Miksi Sillanpään vapaa-aika on uutinen?

– On se jännä, että kaikkeen tottuu, mutta ei se silti hyvältä tunnu. Miltä se teistä tuntuu, viihdetaiteilija Jari Sillanpää kysyi hänet piirittäneiltä kuvaajilta oikeussalissa keskiviikkona ennen istunnon alkua.

Salamavalot Sillanpään ympärillä räiskyivät. Miehen ja tämän asianajajan Riitta Leppiniemen pöydän eteen oli asettautunut toistakymmentä kuvaajaa.

Sillanpää on tottunut salamavalojen välkkeeseen. Vuoden 1995 tangokuninkuuden jälkeen hän on ollut suomalaisten rakastama iskelmätähti, jonka jokaista liikettä on seurattu tarkkaan.

Tilanne oli kuitenkin uusi.

Tällä kertaa "koko kansan Siltsu" oli saapunut Helsingin käräjäoikeuteen vastaamaan syytteisiin kahdesta huumausainerikoksesta. Viime vuoden lopun rattikäry oli hoidettu kirjallisella menettelyllä, joten tämä oli ensimmäinen kerta, kun mies joutui kohtaamaan syytteet kasvotusten.

Oikeuden ratkaisu tulee ensi viikolla

Sillanpää on myöntänyt syytteessä kuvatut asiat eli sen, että hän on ostanut itselleen ja tarjonnut kavereilleen vuosien 2014–2018 aikana yhteensä 118 grammaa metamfetamiini-nimistä huumetta.

Lisäksi Sillanpää on myöntänyt ostaneensa 10 grammaa samaista ainetta helmi-maaliskuussa Thaimaassa. Siitä puoli grammaa on päätynyt hänen ja miesystävänsä matkatavaroissa Suomeen saakka.

Sillanpäätä odottaa siis tuomio kahdesta huumausainerikoksesta. Käräjäoikeuden ratkaisu tulee ensi viikolla.

Syyttäjän mukaan oikea rangaistus olisi jopa puolitoista vuotta ehdollista vankeutta. Puolustuksen mukaan omasta käytöstä pitäisi selvitä sakoilla tai korkeintaan muutaman kuukauden ehdollisella.

Tapaus otsikoissa Sillanpään takia

Suomalaiset seurasivat oikeudenkäyntiä median välityksellä tarkkaan.

Mediat tekivät oikeustalolta suoraa lähetystä, raportoivat hetki hetkeltä ja kaivoivat esitutkintamateriaalista likaisia yksityiskohtia siitä, miten yksi metamfetamiinia Thaimaasta ja Hollannista Suomeen tuonut mies oli myynyt ainetta Sillanpäälle ja 10 muulle miehelle.

Miksi oikeudenkäynti nousi otsikoihin?

Kihlakunnansyyttäjä Niina Keskinen kiteytti istunnon lounastauolla oleellisen.

– Tällainen huumausainerikosjuttu ei olisi mediassa ollut lainkaan, jos yksi henkilöistä ei olisi ollut julkisuuden henkilö, Keskinen sanoi.

Syyttäjän näkemyksen mukaan pääsyytetty toi Suomeen noin puoli kiloa metamfetamiinia.

Yleensä uutiskynnyksen ylittävät vain tapaukset, joissa puhutaan useiden kilojen huumausaineiden maahantuonnista. Sillanpään tapauksessa kyseessä oli siis suhteellisen pieni huumerinki.

Yleisö ei ole hylännyt Sillanpäätä

Sillanpää on yksi ahkerimmin Suomea kiertävistä artisteista, ja hän on jatkanut keikkailua läpi koko tiedossa olevan huumehistoriansa.

Yleisö ei ole hylännyt Sillanpäätä edes sen jälkeen, kun artisti kärähti metamfetamiinipäissään ajelusta Helsingin keskustassa ja nyt käräjäoikeudessa olevat syytteet huumausainerikoksista tulivat julki.

Faneja ei ole häirinnyt se tosiasia, että heidän ihailunsa kohde on vapaa-ajallaan syyllistynyt rikokseen. Suomen rikoslaissa huumeiden käyttö on kriminalisoitu ja huumausainerikoksesta voi saada jopa kaksi vuotta vankeutta.

Sillanpään tapauksessa kyse ei ole mistä tahansa huumausaineesta, vaan tavallista kovaa amfetamiiniakin vahvemmaksi luonnehditusta metamfetamiinista.

Toisaalta julkisuuteen ei ole noussut huhuja, että Sillanpään huumeidenkäyttö olisi vaikuttanut hänen työhönsä. Maksava yleisö on saanut palasen ihailemastaan artistista hänen yksityiselämän koukeroista huolimatta – tai juuri niiden takia.

Amfetamiini on suosituin kova huume Suomessa, ja se vaikuttaa käyttäjäänsä piristävästi. Amfetamiinijohdannaisten avulla sotilaat eri puolilla maailmaa ovat taistelleet pitkiä aikoja putkeen.

Sotilaiden elämä on rankkaa, mutta niin on keikkailevan artistinkin.

Yle kävi läpi ne kerrat, kun Sillanpää oli ottanut yhteyttä huumeita hänelle myyneeseen mieheen ja vertasi niitä artistin keikkakalenteriin. Selvisi, että Sillanpää osti huumeita erityisesti pitkien keikkarupeamien päätteeksi.

Artisti rentoutui metamfetamiinin avulla

Kaikki syytteessä olevat kaupat oli sovittu viestien välityksellä.

Ensimmäiset kaupat sovittiin esitutkinnan mukaan lokakuussa 2014. Sillanpään keikkakalenterin mukaan hänellä oli samana iltana keikka Turussa. Pian keikan jälkeen Sillanpää lähetti myyjälleen viestin.

– Hyvin potkii! :)

Pitkät keikkaputket ja Sillanpään yhteydenotot myyjään seurasivat toinen toistaan. Sillanpää osti syyttäjän mukaan metamfetamiinia yhteensä 35 kertaa. Kertamäärät olivat 1–10 grammaa, ja yhteensä viihdetaiteilijan haltuun päätyi syyttäjän mielestä 118 grammaa.

Esimerkiksi heinäkuussa 2016 Sillanpää oli myyjältään vailla muutamaa grammaa metamfetamiinia ja on valmis maksamaan siitä jopa tuplahinnan. Edellisenä päivänä oli päättynyt neljän päivän keikkaputki. Kauppoja ei tuolla kertaa esitutkinnan mukaan syntynyt, sillä myyjällä ei ollut yhtään myytävää.

Pääsääntöisesti Sillanpää otti myyjäänsä yhteyttä ja sopi kaupat keikkojen jälkeen. Toisinaan hän otti yhteyttä myös samoina päivinä, kun oli menossa keikkailemaan tai konserttiputki oli vasta edessä päin.

Useimpien ostokertojen osalta jää epäselväksi, milloin Sillanpää lopulta ainetta käytti. Nyt mies vakuuttaa olevansa jo kuivilla.

Alkoholin käyttöä ei tuomita samalla tavalla

Ylen vertailu antaa kuitenkin viitteitä siitä, että viihdetaiteilija rentoutui pitkän työrupeaman päätteeksi nauttimalla metamfetamiinia.

Jos kyseessä olisi ollut alkoholi, vastaavaa mylläkkää ei olisi noussut.

Näin siitä huolimatta, että alkoholi tappaa Suomessa vuosittain paljon enemmän ihmisiä kuin huumeet. Esimerkiksi vuonna 2016 alkoholiperäisiin tauteihin ja tapaturmaisiin alkoholimyrkytyksiin menehtyi 1 700 suomalaista, kun taas huumausainemyrkytyksiin kuoli 245.

On sosiaalisesti hyväksyttyä "rentoutua" raskaasta työviikosta alkoholin äärellä. Sen sijaan rentoutuminen koukuttavan metamfetamiinin avulla ei ole suomalaisessa yhteiskunnassa ok.

Metamfetamiini on neurotoksinen stimulantti eli piriste, joka tuhoaa aivojen dopamiinisoluja. Jo lyhytaikainen käyttö voi aiheuttaa pitkäkestoisen psykoosin.

Huumausaineiden käyttö on Suomessa kriminalisoitu, ja jo käyttö johtaa rangaistukseen. Vatsahuuhteluun itsensä kännäävä suomalainen on puolestaan osa "kansallismaisemaa".

Tavallaan on typerää verrata alkoholia ja huumeita toisiinsa. Mutta Sillanpään tapauksessa vertaus on siinä mielessä perusteltu, että viihdetaiteilija itse on kertonut vaihtaneensa alkoholin huumeisiin.

Fanit mahdollistavat elämäntavan

Jos Sillanpää on hoitanut työnsä kunnolla, miksi hänen huumeiden käyttönsä kuuluu yhtään kellekään?

Sillanpää on monelle ihailun kohde, roolimalli. Ja sillä on merkitystä, millaisiin ihmisiin samaistumme.

Toisaalta fanit ovat tarjonneet Sillanpäälle tämän elämäntavan. He käytännössä maksavat artistin laskut, tuovat ruoan pöytään – ja mahdollistavat tämän huumeidenkäytön.

Artistin ihailijoilla on oikeus tietää, millainen "koko kansan Siltsu" oikeasti on.

Fanit äänestävät lopulta jaloillaan, voiko artisti vapaa-ajallaan vaikka syyllistyä rikokseen, jos tämä on lavalla valmis antamaan kaikkensa.

