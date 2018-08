Tuliko kesällä löysäiltyä? Tässä viisi vinkkiä, joiden avulla pääset takaisin treenaamisen makuun

Kesä saattaa tuoda liikuntaan tauon, jonka jälkeen sohvalta on vaikea päästä ylös. Liikunnanohjaaja, liikuntapsykologi ja musiikkitoimittaja antoivat omat vinkkinsä treenikammon voittamiseen.

Mökeillä ja sukuloidessa pitkin Suomea vietetty kesäloma tai viikon kaupunkiloma Euroopassa – kenties jopa näiden yhdistelmä rennompine ruokavalioineen – saattaa helposti tuoda treenaamiseen usean viikon tauon.

Joukkuelajeissa tai muussa seuratoiminnassa taas kesätauko katkaisee säännöllisen tekemisen. Monella myös ennätysmäiset helteet veivät hikoiluinnon. Ja jos treenaaminen ei ole elämäntapa, on tauon jälkeen liikkeelle lähteminen tahmeaa.

Urheilu- ja liikuntapsykologian professori Taru Lintunen Jyväskylän yliopistosta sanoo, että ihmisen luonnollisessa elämänkulussakin tulee vastaan tilanteita, jotka vievät ajan ja energian: työtä, perheenlisäystä ja terveysongelmia.

– Ja liikunnasta on sitten helppo tinkiä, Lintunen sanoo.

Liikunnanohjaaja Elina Vaittinen Suomen urheiluopistosta sanoo, että pieni tauko liikunnasta eli ”droppi” ei ole vain sunnuntaitreenaajien ongelma.

– Tunnistan tämän kyllä omastakin elämästäni, Vaittinen nauraa. – Ja droppi voi tapahtua ihan ammattiurheilijallekin.

Vaittinen, Lintunen ja juoksemisesta tietokirjan Raskas askel kirjoittanut musiikkitoimittaja Matti Riekki antoivat omat vinkkinsä takaisin ruotuun pääsemiseksi.

1. Kysy itseltäsi, miksi liikut ja listaa hyödyt

Vaittisen mukaan on olemassa kahta ihmistyyppiä: niitä jotka pitävät liikunnasta ja niitä, jotka eivät. Jälkimmäiseen ryhmään kuuluvatkin usein kyllä tietävät, että liikkua pitäisi.

Silloin pitää kysyä kylmästi, että mitä hyötyä liikunnasta itselle on ja listata vastaukset paperille. Tavoiteltu hyöty voi olla vaikka solakampi vartalo tai parempi unenlaatu.

Moni tietää myös paradoksaalisen tunteen: liikkumisesta kyllä tykkää, mutta silti ei vain huvita lähteä liikkumaan. Riekin mukaan näinä hetkinä kannattaa vain purra hammasta.

– Lähteminen on se suurin kynnys. Kun ovi on sulkeutunut selän takana, pahin on ohi. Sitten tarvitsee vain tehdä sitä mistä tykkää. Tähän liittyy vielä sekin tosielämän huomio, että nahkeista lähtökohdista startanneet treenit kulkevat usein hiivatin hyvin.

2. Monipuolista treeniä tai vaihda lajia

Jos treenaminen maistuu puulta, voi olla syytä tuoda siihen variaatiota. Tuttuun ja hyväksi havaittuun lajiinkiin leipääntyy helposti, jos treeni toistuu samanlaisena päivästä ja kuukaudesta toiseen.

Treenin kaavaa voi yrittää rikkoa tai ottaa oman lajin rinnalle sitä tukevan toisen lajin. Lajin vaihtaminenkin on vaihtoehto.

– Jos hankaluuksiin törmää tämän tästä, lienee parempi miettiä jotain muuta liikuntamuotoa. Onhan noita. Pääasia, että tekee jotain, Riekki sanoo.

Lintunen on samoilla linjoilla: – Elämä on ihan liian lyhyt tylsien lajien harrastamiseen.

3. Tee treenistä sosiaalinen tapahtuma

Liikunnan voi yhdistää sosiaalisten suhteiden hoitamiseen. – Kannattaa kasata hyvä samanhenkinen porukka ja miettiä, mitä voisi yhdessä tehdä, Lintunen sanoo. – Usein sosiaalinen puoli kantaa.

Futis- tai sählyporukan kasaan saaminen voi kuitenkin olla erilaisissa elämäntilanteissa oleville kaveriporukoille hankalaa. Kaverin voi kuitenkin pyytää mukaan salille tai lenkille.

– Kyllähän kaverista saa tukea ja apua. Että kun sinäkin lähdet, niin kyllä minäkin sitten, Vaittinen sanoo. – Eihän sitä halua antaa periksi, siinä on tietynlainen sosiaalinen paine.

Syksyllä alkaa myös paljon erilaisia juoksukouluja ja ryhmäliikuntakursseja. Lenkkikaveria ja höntsäporukkaa voi etsiä myös vaikka Facebookista, missä kaupungeilla ja kaupunginosilla on paljon omia liikuntaryhmiään.

4. Kompensoi treenillä syntisiä nautintoja

Metallilehti Infernon päätoimittajana työskentelevä Riekki on kokeillut huvin vuoksi erilaisia dieettejä, kuten vähähiillihydraattista ruokavaliota. Nykyään hän syö oikeastaan, mitä huvittaa, koska liikkuu niin paljon, että kalorit myös palavat.

Kesälläkin meni kosolti kaljaa ja makkaraa. Kosteampien festarien perään Riekki aikataulutti lepopäivän.

– Tässäpä se kokonaisuus oikeastaan kiteytyy: kun urheilee tarpeeksi, voi viettää paremmalla omallatunnolla sitä ”huonompaakin” elämää, hän sanoo.

Treenaamaan lähteminen voi tuntua myös mielekkäämmältä, jos rutistuksen päätteeksi tiedossa on pieni palkinto.

– Jo lähtiessä voi ajatella, että tänään voi ottaa tuopillisen ilman omantunnontuskia, ellei peräti haukata vähän grillin antimiakin. Tai mitä kukin nyt sitten mielikseen vetelee, Riekki sanoo.

5. Aseta tavoite ja ota askel kerrallaan

Jos itselleen asettaa konkreettiseen tavoitteen, on treenaamiseen helpompi motivoitua.

Tavoite voi Lintusen mukaan olla mitä vain nuoruudesta tutun rakkaan lajin uudelleenaloittamisesta työmatkakävelyn aloittamiseen. Kunhan ei aseta rimaa aluksi liian korkealle, vaan ottaa rennosti pienen askeleen kerrallaan.

Erinomainen konkreettinen tavoite on juoksutapahtuma, joita järjestetään eripituisina ympäri vuoden. Kun on ilmoittautunut tapahtumaan ja kenties maksanut tuntuvan osallistumismaksun, ei mielellään jätä leikkiä kesken.

Netistä löytyy treeniohjelmia eripituisille matkoille ja erilaisista lähtötasoista juoksemaan lähteville.

Ja juoksu on varusteiden ja fasiliteettien puolesta yliveto lajivalinta: juosta voi missä vain ja riittää, kun hankkii pätevät kengät.