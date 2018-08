Thaimaan luolapojille ja valmentajalle myönnettiin kansalaisuus – etniset juuret eväsivät aiemmin pojilta oikeuden matkustaa ja hakea vapaasti töitä

Nuorilla ei ollut Thaimaan kansalaisuutta, vaikka he ovat syntyneet maassa.

Kolme luolasta pelastetun jalkapallojoukkueen poikaa ja valmentaja saivat Thaimaan kansalaisuuden. Seitsemän muutakin joukkueen poikaa on jättänyt kansalaisuushakemuksen.

Thaimaassa kolmelle luolasta pelastetun jalkapallojoukkueen nuorelle ja heidän aikuiselle valmentajalleen on myönnetty Thaimaan kansalaisuus.

Nuoret ovat ennen tätä olleet vailla virallista asemaa yhteiskunnassa, sillä he kuuluvat etniseen vähemmistöön, jonka juuret ovat naapurimaassa Myanmarissa.

Kansalaisuuden puuttuminen on evännyt nuorilta monia oikeuksia, kuten luvan matkustaa kotimaakuntansa, Pohjois-Thaimaassa sijaitsevan Chiang Rain ulkopuolelle.

Ilman kansalaisuutta Thaimaassa ei saa myöskään äänestää, ostaa maata, hakea töitä laillisesti tai työskennellä tietyissä ammatteissa.

Kaikkiaan 12 alaikäistä poikaa ja heidän 25-vuotias valmentajansa olivat yli kaksi viikkoa jumissa osin veden täyttämässä luolastossa Pohjois-Thaimaassa ennen kuin heidät saatiin pelastettua heinäkuussa. Jalkapallojoukkue oli mennyt tutustumaan luolaan harjoitustensa jälkeen, mutta rankkasade tukki reitin takaisin.

Kansalaisuuden saaneet kolme poikaa ja valmentaja olivat toimittaneet hakemuksensa jo ennen onnettomuutta.

Sadat tuhannet vailla virallista asemaa Thaimaassa

Villisiat-nimisen jalkapallojoukkueen valmentaja Nopparat Kanthawong kertoi uutistoimisto AP:lle, että hän on jättänyt keskiviikkona viranomaisille dokumentit myös seitsemän muun joukkueeseen kuuluvan nuoren puolesta. Myös heiltä puuttuu Thaimaan kansalaisuus.

Valtiottomat nuoret saavat kuitenkin käydä koulua. Villisiat-joukkueen pojat palasivat kouluun tällä viikolla ensi kertaa luolavankeuden jälkeen.

Thaimaassa on noin 490 000 ihmistä ilman kansalaisuutta, kertovat hallinnon tilastot. Todellinen määrä voi olla huomattavasti enemmän, sillä valtiottomien ihmisten asemaa tarkkaileva International Observatory on Statelessness on laskenut Thaimaassa olevan 3,5 miljoonaa ihmistä vailla kansalaisuutta.

Erityisesti Thaimaan pohjoisosat ovat etnisten ryhmien sulatusuuni. Rajan Myanmarin puoleisia seutuja asuttavat lukuisat vähemmistöt. Myanmarin heikon elintason ja konfliktien vuoksi monet ovat paenneet Thaimaahan.

YK:n pakolaisjärjestö on kiitellyt Thaimaan hallinnon päätöstä myöntää pojille kansalaisuus.

– Myöntämällä näille pojille ja heidän valmentajalleen kansalaisuuden Thaimaa on mahdollistanut heille valoisamman tulevaisuuden ja tilaisuuden saavuttaa täysi potentiaali, sanoi UNHCR:n erikoisneuvonantaja Carol Batchelor tiedotteessa.

