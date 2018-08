900 oppilaan peruskoulu, neuvola ja kirjasto: uusi Nummikeskus ei ole vain koulu, vaan palvelukeskittymä – ”Tämä on isojen kaupunkialueiden tulevaisuutta”

Opetus- ja kulttuuriministeriöstä arvioidaan, että tulevaisuudessa yhä useampi peruskoulu on osa monitoimikeskuksen palvelutarjontaa.

Tästä on kyse Nummen yhtenäiskoulun lukuvuosi alkoi eilen uuden monitoimikeskuksen, Nummikeskuksen, sisällä.

Keskukseen mahtuvat muun muassa 900 oppilaan peruskoulu, neuvola ja kirjasto.

Hämeenlinna toivoo, että alueen asukkaat käyttävät Nummikeskuksen palveluita aamusta iltaan.

Peruskoulujen tulevaisuus saattaa olla Suomessa laajemminkin palvelukeskusten sisällä.

– Tosi kiva päästä isoon kouluun, jossa voi saada kaikkia uusia ystäviä, ujosti hymyilevä Jessi sanoo.

Jessi aloitti peruskoulun toisen luokan keskiviikkona, kun uusi Nummen yhtenäiskoulu avasi ovensa Hämeenlinnassa.

Nummikeskukseksi ristitty palvelukompleksi pitää sisällään peruskoulun lisäksi neuvolan, kirjaston, nuorisopalvelutoimintaa ja muidenkin kuin koululaisten käytössä olevan liikuntasalin.

Tällaiset monitoimirakennukset ovat lisääntyneet nopeasti monissa Suomen kaupungeissa.

Riika Laaksonen saattoi lapsensa uuteen kouluvuoteen. Hän suhtautuu uuden monitoimikeskuksen sisään rakennettuun kouluun varautuneesti.

– Onhan tämä aika suureellinen ajatus. Jännittää, koska se on uutta, mutta täytyy antaa mahdollisuus. Aika näyttää miten se tulee toimimaan.

Entinen Nummen koulu suljettiin ja purettiin sisäilmaongelmien vuoksi, ja koululaiset joutuivat väistötiloihin useaksi vuodeksi. Tilalle rakennettu monitoimikeskus palvelee paitsi peruskoululaisia myös muita alueen asukkaita.

Hämeenlinnan opetustoimenjohtaja Mika Mäkelä toivoo alueen ihmisten käyttävän Nummikeskuksen palveluita aktiivisesti. Lauri Rautavuori / Yle

Hämeenlinnan opetustoimenjohtaja Mikä Mäkelä toivoo, että Nummikeskuksen ovet käyvät aamusta iltaan. Esimerkiksi ensi maanantaina aukeavaa Nummen kirjastoa voi käyttää virka-ajan ulkopuolella omatoimisesti aamukuudesta iltakymmeneen.

Modernit tilat tukevat modernia oppimista

Perinteistä luokkatilaa Nummen yhtenäiskoulusta saa hakea turhaan.

Opetus ja oppiminen tapahtuvat avoimen oppimisen, intensiivisen työn ja hiljaisen työn alueilla. Eri oppimisympäristöt vastaavat erilaisten tilanteiden ja erilaisten oppilaiden tarpeisiin.

– Joillekin oppijoille sopii hiljaisempi työskentely, joku taas nauttii sosiaalisesta verkostosta ja pystyy siinä saamaan itsestään enemmän irti, Mika Mäkelä selittää.

Nykyisen opetussuunnitelman perusteissa painotetaan laaja- ja monialaisia taitoja. Suomeksi se tarkoittaa, että erilaisia aihekokonaisuuksia käsitellään monen oppiaineen näkökulmasta.

Mäkelä uskoo, että varsinkin oppiainerajat ylittävissä monialaisissa opinnoissa Nummikeskuksen modernit tilat ovat oivalliset.

Nummen yhtenäiskouolun rehtori Kati Hirvonen opasti kolmasluokkalaisia ensimmäisenä koulupäivänä. Lauri Rautavuori / Yle

Mutta kuinka lapset sopeutuvat uuteen ympäristöön? Sitä paremmin, mitä nuoremmasta oppilaasta on kyse, uskoo yhtenäiskoulun rehtori Kati Hirvonen. Haaste piilee vanhemmissa oppilaissa, jotka ovat jo pitkään tottuneet perinteiseen peruskouluun.

– Totta kai meidän täytyy huolehtia, etteivät ysiluokkalaiset joudu liikaa uuden äärelle, kun peruskoulu viilataan loppuun, rehtori puhuu.

Onko peruskoulun tulevaisuus monitoimikeskusten sisällä?

Monitoimikeskuksen sisään rakennettu peruskoulu ei ole uniikki keksintö. Kanta-Hämeen Janakkalassa suunnitellaan vastaavaa ratkaisua sekä Turengin että Tervakosken taajamiin. Samoja aikeita on myös Forssalla.

Opetus- ja kulttuuriministeriöstä arvioidaan, että tulevaisuudessa yhä useampi peruskoulu on osa monitoimikeskuksen palvelutarjontaa.

Myös Hämeenlinnan opetustoimenjohtaja Mika Mäkelä näkee, että palvelukeskuksissa on suomalaisen peruskoulun tulevaisuus. Ei tosin koko maassa.

– Uskon, että kasvukeskuksissa malli on tällainen eli tämä on isojen kaupunkialueiden tulevaisuutta. Sitten on paljon syrjäseutuja, joissa ei välttämättä ole mahdollisuutta rakentaa näin monen palvelun kokonaisuuksia.