Suomen raiteille halutaan isompia ja painavampia vaunuja – satamapomo: "Venäjällä puhutaan jopa 28-tonnisista junista"

Suomen rautateille halutaan nykyistä isompia ja painavampia tavarajunia.

Liikennevirasto selvittää parhaillaan, miten rautateiden kestävyyttä voitaisiin parantaa. Selvitystä tehdään Kouvolan ja Kotkan välisellä rataosuudella, joka on vilkkaimpia tavaraliikenteen väyliä.

Selvityksessä tutkitaan, kuinka paljon rata tarvitsee erilaisia tukirakennelmia, jotta tavaravaunujen akselipaino voitaisiin nostaa 25:een tonniin. Isommissa ja painavammissa junanvaunuissa rautateillä voisi kulkea nykyistä enemmän tavaraa yhdellä kertaa satamien kautta vientiin.

Parannustöihin jo ensi vuonna?

HaminaKotka-sataman liikennejohtajan Markku Koskisen mukaan Venäjällä puhutaan jo tätäkin painavammista junista.

– Suomen rataverkosta valtaosa on 22,5-tonnisille akselipainoille, ja nyt on tarve 25:een. Venäjällä puhutaan jopa 28-tonnisista junista. Esimerkiksi Mussaloon tulevat lannoitejunat ovat näitä kilometrijunia, joissa akselipainot nousee koviksi, Koskinen sanoo.

Liikenneviraston selvityksen on määrä valmistua tämän vuoden loppuun mennessä. Viraston mukaan radan kantavuutta lisääviin parannustöihin voitaisiin ryhtyä jo ensi vuonna, jos rahoitus saadaan kuntoon.

Suomen suurimman vientisataman näkökulmasta uudistuksilla on kiire.

– Meillä kasvuvauhti on kova. Kasvua on ollut parikymmentä prosenttia viime vuodesta. Kun tiedetään, että rahoitus ja moni muu radan rakentamiseen vaikuttava asia kestää, niin kyllä meillä on jo kiire, Koskinen sanoo.

Korjausvelkatöitä 25 miljoonan euron edestä

Kaakkois-Suomessa on jo käynnissä kymmenien miljoonien eurojen arvoiset ratatyöt. Junien liikkuvuutta ja rataturvallisuutta parannetaan valtion korjausvelkaohjelman mukaisesti Kouvolan ja Kotkan välillä sekä Kotkan ja Vainikkalan ratapihoilla.

Elokuussa parannustöitä tehdään Hovinsaaren ratapihoilla Kotkassa. Pyry Sarkiola / Yle

Turvalaitteita uusitaan ja esimerkiksi Hovinsaarelle Kotkaan rakennetaan uutta kohtaamisraidetta. Tavoitteena on saada tavaraliikenne aiempaa sujuvammaksi, ja sovittaa henkilöjunaliikennettä ja tavaraliikennettä joustavammin yhteen. Henkilöjunaliikenteen vuoroja nopeuttavaa vaikutusta ratatöillä ei ole.

– Näiden töiden jälkeen rataosuus on kohtuullisessa kunnossa nykyliikennettä varten. Joitain vanhoja turvalaitteita jää edelleen. Tämän hankkeen jälkeen korjausvelkarahat on käytetty, projektipäällikkö Maria Torttila Liikennevirastosta kertoo.

Kaakkois-Suomen ratatöiden osuus noin 200 miljoonan euron korjausvelkatöistä on noin kolmannes. Mittavista töistä huolimatta lähivuosille jää vielä paljon korjattavaa.

Kaksoisraide ja lisäraiteita ratapihalle

HaminaKotkan-satamalle tärkeää olisi myös kaksoisraiteen rakentaminen koko Kouvola-Kotka välille.

– Jos meille tulee 20 junaa, ne 20 menevät myös pois. Rataosuudella on paljon kohtaavaa liikennettä, jotka kulkevat eri nopeuksilla. Kaksoisraide sujuvoittaisi liikennettä ja lisäisi turvallisuutta tietysti myös, Koskinen sanoo.

Myös Kotolahden ratapihan loppuun rakentamisesta satama on puhunut pitkään. Pitkät junat saapuvat Kotolahden ratapihalle Kotkan Mussalossa, josta ne ajetaan pienempinä pätkinä purettaviksi varastoihin tai laivoihin. Satamayhtiö haluaisi ratapihalle viisi uutta raideparia nykyisen viiden lisäksi.

Tavarajunille on jouduttu etsimään muun muassa tilapäisiä säilytyspaikkoja, kun ne eivät ole kaikki mahtuneet Kotkan satamaan purettavaksi

Investointi maksaa noin 20 miljoonaa euroa. Valtion budjetista rahaa ei ole toistaiseksi löytynyt.