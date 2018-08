Miksi aapiskukko munii? Testaa, tiedätkö nämä aapisista

Aapinen on vuosien saatossa muuttunut, mutta perusajatus on edelleen sama: Aapisen avulla lapsi oppii lukemaan. Aapisten tekijöinä on aina iso joukko eri alan ammattilaisia: lastenkirjailijoita, pedagogeja, kuvittajia ja joskus myös säveltäjiä. Lisäksi mukaan on tullut paljon oheistuotteita kuten musiikkia ja aapisen sivuilla seikkailevien hahmojen käsinukkeja.

Katso Ylen artikkelista, millainen paikka suomalainen koulu on ollut, kun sinä menit ensimmäiselle luokalle.

Helsingin yliopiston kasvatustieteen professori ja aapisten tekijä Leena Krokfors sanoo, että 1970-luvulla aapinen koki suuren muutoksen. Peruskoulu-uudistus muutti myös aapisia arkisiksi ja ankeiksi. Niiden henkilöt muuttuivat pellavapäisistä maaseudun lapsista kaupunkilähiöiden avainkaulalapsiksi.

1980-luvulla sadut ja eläimet otettiin mukaan aapisiin ja edelleen tänä päivänä lapset oppivat kirjaimia satumaailman avulla.

Testaa oma aapistietoutesi: