Väsymystä, lihomista, univaikeuksia – lööpit voivat kärjistää yleisoireista pelottavan sairauden

Nänni muutti väriä – oletko rintasyövän riskiryhmää?

Onko selkäkipusi sittenkin jotain vakavampaa? Näistä oireista tunnistat vaaran.

Tutki luomesi – voiko sinullakin olla melanooma?

Huolestuttavia uutisia on vaikea olla lukematta, etenkin kun ne liittyvät terveyteen. Kukapa ei tahtoisi olla varuillaan ja välttää sairauksia?

Kun Angelina Jolie vuonna 2013 poistatti rintansa syöpäriskin takia, seurasi kansainvälinen huoliaalto (siirryt toiseen palveluun) (Health Education Journal). Geenitesteissä näkyi selvä piikki: rintasyövästä huolestuneet kipittivät kokeisiin selvittämään omaa riskiään saada sairaus.

Ilmiötä tutkittiin Harvard Medical Schoolissa (siirryt toiseen palveluun) ja se sai jopa nimenkin: Angelina Jolie -efekti.

Angelina Jolien esimerkki nostatti kiinnostusta rintasyövän ehkäisemiseen liittyviin testeihin. AOP

Tutkimuksen johtopäätös ei ollut yllättävä. Ihmiset seuraavat silmä kovana julkkiksia ja jopa heidän esimerkkiään, myös terveysaiheissa.

– Menneinä vuosikymmeninä julkkisten syöpätapausten yhteydessä ei vastaavaa ilmiötä ole näkynyt, kertoo tutkija Sinikka Torkkola Tampereen yliopistosta.

Torkkola on tutkinut terveysaiheita ja journalismia jo kahden vuosikymmenen ajan. Hän muistuttaa, että edes Angelina Jolien tapauksessa ei voitu suoraan osoittaa, että yleisön reaktio perustuu puhtaasti mediaotsikoiden voimaan. Taustalla on voinut olla monta tekijää, kuten hoitomahdollisuuksien ja tiedon lisääntyminen ylipäätään.

Ja terveystietoa tulvii (siirryt toiseen palveluun) (Kaleva), varsinkin verkosta.

Se taas voi johtaa jopa siihen, että lääkärin tietämys kyseenalaistetaan. Apteekkari Harri Ovaskainen Jyväskylän Uudesta Apteekista on huomannut, että jopa reseptilääkkeitä laiminlyödään ajatellen, että oma asiantuntijuus ylittää lääkärin tiedot.

– On erilaisia ajatuksia siitä, mikä on omalle terveydelle hyväksi. Tietoa löydetään helpommin verkosta, ja tiedon luotettavuuden arviointi on välillä haasteellista, sillä se voi olla sitä joskus jopa terveydenhuollon ammattilaisillekin, Ovaskainen sanoo.

Kalanmaksaöljy lopussa uutisen takia

Yleisön kiinnostuksen herättäminen pelolla ei ole tuulesta temmattua. Siitä kertonee se, että viimevuotisen kansallisen tiedeviestinnän konferenssin otsikkona oli: "Huoli herkistää, pelko myy (siirryt toiseen palveluun)".

Suomen tiedetoimittajaliiton pääsihteeri, toimittaja ja tutkija Ulla Järvi muistuttaa, ettei esimerkiksi terveyshuoliotsikkojen määrää ole tutkittu Suomessa niin, että voitaisiin todeta niiden lisääntyminen tai vähentyminen.

Sen Järvi kuitenkin toteaa, että uutisointi ylipäätään muutti muotoaan etenkin siirtyessään verkkopainotteiseksi. Kun lukijan huomiosta kilpaillaan, otsikot kärjistyvät herkästi – myös terveysaiheissa.

Mutta syyttävän sormen voi osoittaa myös terveystutkimuksen rahoittamismekanismeihin.

– Laitokset kilpailevat tutkimusrahoituksesta entistä enemmän. Jotta saa rahoitusta, on ymmärrettävää, että myös tutkijat viestivät huolipainotteisesti. Miten kukaan voisi saada rahaa sellaisen asian tutkimiseen, joka on hyvin?

Moni media houkuttelee lukijoita kärkevillä otsikoilla myös terveysaiheissa. Arvo Vuorela / Yle

Vaikka kärjistettyjen otsikoiden ja ihmisten käyttäytymisen välille ei voida vetää suoria yhtäläisyysmerkkejä, on kotimaassakin kouriintuntuvia esimerkkejä yksittäisten uutisten vaikutuksesta ihmisiin.

– Kun Tampereella oli isoja lehtijuttuja kalanmaksaöljyn syömisestä, öljy loppui apteekista, tutkija Sinikka Torkkola sanoo.

Myös Jyväskylän Uusi Apteekin apteekkari Harri Ovaskainen muistaa tapauksia, joissa hän arvelee median olleen osasyy siihen, että ihmiset hakevat suoraan artikkelien perusteella apua apteekista.

– Kun kirjoitetaan asioista, vaikka yksittäisistäkin terveyskokemuksista, osa ihmisistä haluaa lisätietoa, tai on jopa päättänyt kokeilla kyseistä asiaa. Se aiheuttaa välillä haasteen: jos meidän tietomme mukaan tuotteella ei ole näyttöä tai se voi olla terveydelle vaarallinen, pitää pystyä kertomaan asiakkaalle, ettei kyseessä ole tarkoituksenmukainen hoito, Ovaskainen kuvailee.

Lääkärin asema laskenut?

Apteekkari Harri Ovaskainen on työssään huomannut, että joillakin apteekin asiakkailla on vahva oma näkemys siitä, miten hoitaa omaa terveyttään. Syynä voi olla esimerkiksi mediasta luettu kritiikki omaa reseptilääkettään kohtaan tai vaikka tuttavan esimerkki.

Kolesterolilääkkeet on saatettu jättää pois, koska naapurin isäntäkin jätti ne ottamatta, ja "ihan hyvin hän näyttää pärjäävän".

Tai asiakas on lukenut artikkelin, jossa haukutaan tietty pitkäaikaissairauteen tarkoitettu lääke, ja päättää jättää pillerit omatoimisesti pois.

Ovaskainen kertoo törmäävänsä lähes päivittäin asiakkaisiin, jotka saattavat laiminlyödä lääkityksensä. Hän on pistänyt merkille, että lääkärin sana ei ole kaikille enää laki.

Kaikille potilaille lääkärin sana ei ole enää niin velvoittava kuin ennen. Osa jättää jopa määrätyt reseptilääkkeet pois, jos sille päälle sattuu. Derrick Frilund / Yle

Ovaskainen kertoo, että tutkimusten perusteella asiakkaat voidaan jakaa lääkkeiden käytön suhteen karkeasti kolmeen ryhmään. On tunnollisia asiakkaita, jotka hakevat mukisematta lääkkeensä ja uusivat reseptinsä – Ovaskaisen näppituntuman mukaan kyseinen ryhmä koostuu iäkkäämmistä, yli 70-vuotiaista, jotka ovat sitoutuneet hoitoonsa.

Toinen ryhmä käyttää lääkkeitä pääsääntöisesti oikein, mutta saattavat unohdella reseptien uusimisen tai pillereiden ottamisen silloin tällöin.

– Ja sitten on ryhmä, joka selkeästi ei sitoudu hoitoon, vaan noudattaa ohjeita joko osin tai ei ollenkaan. Apteekissa huomaamme sen siitä, että he hakevat puolen vuoden päästä lääkettä, jonka olisi pitänyt kestää vain kolme kuukautta, Ovaskainen kertoo.

Sinänsä asenne ei ole aivan uusi, sillä lääkäreiden tahtoon taipumattomia on ollut ennenkin. Ovaskaisen mukaan jo 1970–80-luvuilla alettiin puhumaan hoitoon myöntymisen sijaan hoitoon sitoutumisesta.

Potilaan ei enää tarvitse nöyrtyä olemaan pelkkä hoitokohde, vaan hoidosta keskustellaan hänen kanssaan yhteisymmärryksessä.

Silti, reseptilääkkeitään pois jättävien kohdalla apteekkihenkilökunta joutuu joskus keskustelemaan siitä, onko esimerkiksi päätös viisas ilman keskustelua lääkärin kanssa.

Lisäksi erityisten omapäisten itsehoitajien kanssa pitää apteekkarinkin olla tarkkana. Ovaskainen muistaa kymmenen vuoden takaa erään ikimuistoisen tuotteen, josta tuli hetkellinen suosikki: jostain syystä moni asiakas kävi kyselemässä nimenomaan pikitervaa, mahdollisesti kansanparannustrendin perusteella.

– Siinäkin oli oma haasteensa kertoa, että kyse on kuitenkin karsinogeenisesta eli syöpää aiheuttavasta tuotteesta.

Pitääkö olla huolissaan?

Potilaan kannalta tietomäärää lisää se, että sairauksista huolehtiminen on mediassa usein esillä näyttävästi, niin uutisissa kuin viihdesivustoilla. Kuluvana kesänä muistettiin varoitella ahkerasti ihosyövän riskistä, tissuttelun vaaroista ja jopa paljujen sisältämistä hygieniariskeistä.

Usein jutuissa herätetään lukijassa kysymys: milloin kannattaa huolestua (siirryt toiseen palveluun) (Helsingin Sanomat)?

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin päivystyksen ylihoitaja Anne Pihl kertoo lukevansa itse joskus räväköitäkin lööppejä, joissa varoitetaan vaanivista sairauksista.

– Niihin tarttuu herkästi katsoakseen, mikä nyt on pinnalla. Aiheet voivat näyttäytyä meidänkin arjessamme, joten täytyy tietää, missä mennään, Pihl kuvailee.

Päivystyksen ylihoitaja Anne Pihl kertoo joskus kohtaavansa työssään diagnooseja, jotka tuntuvat kulkevan trendeinä. Niko Mannonen / Yle

Pihl on ollut hoitoalalla 28 vuotta. Viimeiset kaksi vuotta hän on viettänyt päivystyksen ylihoitajan ammatissa, jossa Pihl käsittelee muun muassa potilaspalautetta ja äkillisesti sairastuneiden potilaiden hoitokulkua.

Pihl muistaa pitkältä uraltaan parikin trendiä, jotka tuntuivat lähteneen laukalle juuri median kirjoittelun saattelemana.

– Vuosien takaa muistan, että lääkärit tekivät fibromyalgia-diagnooseja. Siitähän kirjoiteltiin aika paljon. Itselleni tuli hoitajataustaisena sellainen tunne, että se oli diagnoosi, joka annettiin jos ei löydetty muuta syytä yleisoireille, Pihl sanoo.

Viime vuosien vastaavaksi ilmiöksi Pihl nostaa kilpirauhasen vajaatoiminnan. Kun potilas valittaa esimerkiksi väsymystä, lihomista ja univaikeuksia, epäillään kilpirauhasen vajaatoimintaa. Aihe on ollut esillä myös mediassa (siirryt toiseen palveluun) (Iltalehti).

Pilleri joka vaivaan

Anne Pihl kertoo, että lääketieteessä puhutaan medikalisaatiosta silloin, kun diagnoosi halutaan löytää yleispäteviltä tuntuviin oireisiin. Silloin kyse on sekä siitä, että potilas tahtoo oireilleen jonkin nimen, mutta myös lääkärin taipumuksesta antaa diagnoosi ennemmin kuin jättää oireita nimeämättä.

Aihe on ajankohtainen: Helsingin yliopiston ortopedian ja traumatologian professori Teppo Järvinen totesi vastikään haastattelussa ylidiagnosoinnin olevan tabu. Helsingissä taas on parhaillaan käynnissä Too Much Medicine (siirryt toiseen palveluun) -symposiumi, jossa asiantuntijat keskustelevat siitä, mitä haittaa ylidiagnostiikasta on potilaille ja yhteiskunnalle.

Kirjailija Aldous Huxleyta mukaillen, lääketiede on kehittynyt siihen pisteeseen, ettei terveitä enää ole. Pihl ajattelee, että medikalisaatioilmiössä on enemmän huonoa kuin hyvää.

– Onko kaikille yleisoireille tarve löytää diagnoosi, jos sitä ei välttämättä ole? Kun on stressiä ja nukkuu huonosti, on väsynyt. Jos syö epäterveellisesti, lihoaa. Tärkeintä olisi katsoa peiliin ja miettiä ensin oman elämän kautta, josko yleisoireille voisi tehdä jotain.

Medikalisaation eräs lieveilmiö on se, että joka ongelmaan toivotaan oireet poistava lääke. AOP

Joskus on myös mahdollista, että reagoimalla yksiin oireisiin saakin aikaan toisia. Esimerkiksi väsymystä saattaa herkästi ajatella raudanpuutteeksi, mutta raudan liikasaanti ei sekään ole ongelmatonta.

– Ensin otetaan lisärautaa, sitten on maha kovana, ja sitten onkin peräpukamat, tiivistää Pihl.

Pihl itse on töissä erikoissairaanhoidossa, jonne hakeudutaan äkillisen sairauden yllättäessä. Hän arvioi, että korkeintaan kymmenesosa yhteydenotoista liittyy ihmisten huoliin ennemmin kuin tilanteeseen, jossa jokin sairaus on puhjennut.

Hän kuitenkin muistuttaa, että terveyshuolista varoittelevissa lööpeissä on hyvät puolensa.

– Niiden hyöty on sairauksien ennaltaehkäisy ja hoito. On tärkeää, että ihmiset ovat entistä valveutuneempia esimerkiksi omasta päihteidenkäytöstään. Netistä löytyy testejä ja mittareita asiaan, Pihl huomauttaa.

Onko kaikki sairautta?

Tutkija Sinikka Torkkola Tampereen yliopistosta muistuttaa, että journalismin tehtävä ylipäätään on nostaa esiin epäkohtia ja asioita, jotka huolettavat. Terveys ja hyvinvointi kiinnostavat ihmisiä, joten aiheiden määrä mediassa on suuri.

– Varmaan viimeisen 30 vuoden aikana ihmiset ovat kiinnostuneet yhä enemmän terveysasioista, ja se näkyy eri tavoin. Tiedetään enemmän elämäntapojen vaikutuksesta terveyteen ja aiheisiin on kiinnitetty huomiota, Torkkola summaa.

Hän muistuttaa, että medikalisaatiosta on puhuttu jo 1970-luvun paikkeilta, mutta monia ihmisyyden eri muotoja on alettu sittemmin miettiä sairauden näkökulmista.

– Otetaan esimerkiksi pituus. Lapsen kohdalla aletaan miettimään, tuleeko hänestä liian lyhyt ja tarvitaanko hormonihoitoa. Voidaan kysyä, onko pituus ihmisyyteen kuuluvaa vaihtelua ja milloin siitä tulee sairaus, ja pitääkö kaikki lyhyet ihmiset medikalisoida, Torkkola toteaa.

Hän pohtii myös terveyden ja sairauden käsitteitä filosofiselta kannalta: jos jokainen meistä skannattaisiin, eittämättä jokaisesta löytyisi jonkinlaisia poikkeamia. Kaikki diagnoosit eivät kuitenkaan tarkoita, että löydöstä pitäisi hoitaa.

Lääketiede on kehittynyt huimasti, joten myös erilaisia sairauksia voidaan diagnosoida tiuhempaan tahtiin kuin ennen. Ismo Pekkarinen / AOP

Torkkola myös tukee Anne Pihlin huomioita yleisoireiden löytämisestä ja sairauden etsimisestä niistä.

– Meillä on kaikenlaista kremppaa. Ihminen voi tulla terveyskeskukseen yleisvaivan kanssa ja sanoa, että vatsaan koskee. Sinänsä vaiva voi olla kaikkea sydänkohtauksen ja ilmavaivojen väliltä.

Oire voi olla niin ylimalkainen, että on lääkärin ammattitaitoa erottaa, milloin kyse on jostain vakavasta, mutta yksinkertaisistakin oireista voidaan saada dramaattisia, myyviä otsikoita.

Viime kädessä huolen herättäminen ja kärjistäminen eivät ole mustavalkoinen asia. Lööpit voivat innostaa ihmisen hoitamaan oireitaan tai lähestyvät yleisöä tavalla, joka koskettaa.

– Monet asiat, joita ei oikein voi käsitellä asiaviestinnässä, tulevatkin esiin viihteen kautta. Viihteessä voidaan käsitellä syöpää ja tauteja monipuolisemmin tai toisella tapaa kuin asiajournalismissa. Tämän tyyppiset jutut voivat olla kansaa puhuttelevia ja koskettavia, Torkkola summaa.