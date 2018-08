Autoliikkeet väittävät nyt kilvan mullistavansa autokaupan – ”Ihmiset on opetettu siihen, että autosta saa alennusta”

Suomessa myydään noin 600 000 käytettyä autoa vuodessa. Uusia autokauppoja on paljon, mutta automyynnin kokonaismäärissä ei ole nousua näkyvissä.

Autoalan uudet ja ärhäkät haluavat päästä tähän kakkuun kiinni ottamalla etäisyyttä perinteiseen tapaan tehdä autokauppaa.

Kooltaan pienet haastajat ovat näkyvyydeltään suuria. Monilla saattaa olla myös suuri suu, koska mainoksissa ja tiedotteissa luvataan jollakin tavalla mullistaa autokauppaa.

– Ehkä se mullistus on vähän liian rajusti sanottu, sanoo Suomen ensimmäisen digitalisoidun autohuutokaupan Honkin toimitusjohtaja Sami Pöllänen.

Huutokauppasäännöillä pelkkiä autoja kuluttajille myyviä yrityksiä ei Suomessa vielä muita ole. Autonvalmistajia Suomessa edustavan Autotuojat- ja teollisuuden toimitusjohtaja Tero Kallio arvelee, että parin kolmen vuoden päästä on.

– Ruotsista se tulee. On niitä sitten se kymmenen tai enemmän, mutta tämä on tietysti vain pelkkä heitto. Varmaan perinteiset nykyiset autokaupatkin lähtevät siihen mukaan, mutta pari vuotta siinä menee.

Kamux: Mitään mullistusta ei ole

Suomen suurin käytettyjen autojen myyjä on Kamux. Toimitusjohtaja Juha Kalliokosken mukaan he ovat mullistaneet käytettyjen autojen kaupan muun muassa keksimällä ensimmäisenä toimittaa autoja asiakkaille kotiin. Nyt Kalliokoski ei tiedä, mikä ihmeen mullistus voisi olla meneillään.

– Kuka tahansahan voi huutaa, että mullistamme autokaupan. Kaipaisin itse alan toimijana tai kuluttajana konkretiaa. Mikä on se konkreettinen asia, mikä muuttuu?

Autojen toimittaminen asiakkaalle kotiin on nyt muidenkin autoliikkeiden valikoimissa.

Siihen on pakkokin mennä, sillä trendi osoittaa, että auton sijainnilla on yhä vähemmän merkitystä asiakkaiden ostokäyttäytymisessä. Käytettyjä autoja etsitään netistä. Se kiva voi löytyä vaikka Hampurista.

Saka aikoo mullistaa, muttei kerro miten

Suomen Autokauppa Saka:n toimitusjohtaja Eero Poukkula sanoo yhtiönsä tulleen alan ulkopuolelta haastamaan muita. Mullistavaa täytyy siis keksiä. Poukkulan mukaan paljon on jo keksittykin, mutta kertoa siitä ei vielä haluta.

Sen verran kuitenkin kerrotaan, että Suomen Autokauppa on teettänyt markkinatutkimuksen. Sen tuloksena yhtiö sanoo jo tuoneensa uuden tavan palvella.

– Jokainen ihminen, joka on käynyt autokaupoissa, tietää, mikä niissä mättää. Se on palvelu. Palvelu on se vallankumous. Perinteisessä autokaupassahan kun menet liikkeeseen, niin aika rauhassa saat kävellä. Meidän kaupassa puolen minuutin sisään joku myyjä on kiinni sinussa, Poukkula sanoo.

Omaan huutokauppabisnekseen lähtemisestä Kamux tai Saka eivät sano mitään. Mutta se tiedetään, että molemmat ovat mukana Lempäälän Ideaparkiin lauantaina avattavassa Pohjoismaiden suurimmassa autokauppakeskittymässä Autoareenassa.

Ehkä sittenkin useita kilpailevia mullistuksia

Ideaparkin kauppakeskusjohtaja Visa Vainiola kertoo, että 15 000 neliömetrin tiloissa aloittaa Kamux, Vaihto+ sekä Mobila. Ja Vainiolan mukaan tällainen jättikeskittymä on autokaupan mullistus.

– Saka aloittaa syyskuussa, ja viides syksyllä aloittava ei ole vielä julkinen. Lisäksi tulee vielä erilaisia autohuolto- ja katsastuspalveluja tarjoava laajennus, jotta kaikki autoiluun liittyvät asiat pystyy hoitamaan kauppakeskuksessa.

Ylen tietojen mukaan viidettä ei kuitenkaan ole tulossa. Muutama autoliike on lähinnä tunnustellut mahdollisuuksia lähteä Autoareenaan mukaan.

Ideaparkissa uskotaan vanhaan tuttuun autokuumeeseen, joka puhkeaa autojen välissä kävellessä. Ainakin kauppakeskusjohtaja Visa Vainiolalle itselleen kävi niin: auto tuli ostettua, vaikka mitään aikomustakaan autonvaihtoon ei ollut.

Autokaupan mullistus voikin tarkoittaa useita erilaisia kehityssuuntia samaan aikaan.

Autohuutokauppa Honkilla ei omia myytäviä autoja ole. Se tarjoaa huutokauppa-alustan heille, joilla on. Toimitusjohtaja Sami Pöllänen uskoo, että ostajat ovat nyt valmiita ostamaan autoja digitaalisesti ja uusilla pelisäännöillä.

– Autot ovat olleet netissä 15–20 vuotta, mutta ei niitä ole voinut sieltä ostaa. Ja autoala on jäänyt tilanteeseen, että näitä ei verkosta osteta. Ihmiset on opetettu siihen, että autosta saa alennusta. Hintaneuvottelu on ollut ratkaiseva.

Pitkään eri autoliikkeiden johtotehtävissä ollut Pöllänen tietää, että juuri siksi digitaalinen kaupankäynti kiinnostaa pian myös kauppiaita.

– Ei kukaan kauppias halua antaa alennusta.

Seuraavaksi tulee käytettyjen autojen leasing

Autojen myynti huutokaupassa voi tarkoittaa myös sitä, että osamaksusopimus tehdään suoraan verkossa ennen kuin edes tiedetään, mikä auto ostetaan. Asiakas hakee siis ensin luottopäätöstä ja ryhtyy sitten huutamaan.

Huutokauppa voi mullistaa kauppaa, mutta varmempi mullistus liittyy Autotuojat ja -teollisuuden Tero Kallion mukaan autojen omistamiseen. Omalla rahalla auton ostaminen näyttäisi menevän muodista.

– Suomi alkaa valua kohti yksityisleasingia. Autokauppias ei välttämättä saa omalla rahallaan ostavista enää sitä samaa hyötyä kuin rahoituksesta, koska autokauppiaasta on tullut myös rahanmyyjä.

Vähän samaa arvelee myös Kamuxin toimitusjohtaja Juha Kalliokoski.

– Muutos on sen suuntainen, että ihmiset maksavat tietyn määrän euroja kuukaudessa siitä, että heillä on auto käytössään. Se on se muutos verrattuna siihen, että omistat ja vastaat auton jälleenmyyntiarvosta, huollosta ja muusta. Rakenteellinen muutos tullee tapahtumaan.

Kalliokoski lupaa, että Kamux on tässä muutoksessa mukana, mutta ei vielä kerro, milloin se tapahtuu.

Ylen saamien tietojen mukaan useampikin suomalainen autoketju on tuomassa markkinoille käytettyihin autoihin perustuvan leasing-mallin jo seuraavan puolen vuoden aikana.

– Auton jakamisen piti mullistaa markkinat. Näin ei ole kuitenkaan käynyt, koska ihmiset eivät ole tutkimusten mukaan valmiita jakamaan omaa autoaan, Kamuxin Kalliokoski sanoo.

