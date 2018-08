VR:n ja bussifirman yhteistyö epäonnistui pahasti – busseja jäi tulematta, kuski kiukutteli ja matkustajat opastivat perille

Linja-automatkustajat ovat viime päivinä joutuneet todistamaan perin erikoista linja-autosekoilua Kymenlaaksossa.

VR joutui ratatöiden takia perumaan junaliikenteen Kotkan ja Kouvolan välillä, minkä takia kaikki yhdeksän edestakaista vuoroa on korvattu linja-autoilla.

Lupauksista huolimatta läheskään kaikkia linja-autoja ei ole näkynyt, tai ne ovat kulkeneet väärää reittiä. Lisäksi linja-auton kuljettaja on joutunut ajamaan ajoneuvoa matkustajien opastamana. Matkustajat ovat myös joutuneet kuulemaan kuljettajan varsin epäasiallista kielenkäyttöä.

Bussia ei tullut

Kouvolalainen Erja Kähkönen on tottunut käyttämään junaa työmatkoihinsa Kotkan ja Kouvolan välillä. Maanantaina ja tiistaina hän kulki vielä linja-autolla, mutta sen jälkeen oli pakko vaihtaa omaan autoon.

– Tiistain matka Kotkasta Kouvolaan oli ihan hirveä, kertoo Kähkönen.

Kaikki alkoi jo maanantaina 6.8.2018 eli sinä päivänä, kun junavuorot ensimmäistä kertaa korvattiin linja-autoilla. Aamun matka Kouvolan rautatieasemalta Kotkaan sujui mallikkaasti bussilla, mutta vaikeudet alkoivat paluumatkalla.

Erja Kähkösen piti lähteä maanantaina iltapäivällä kello 15.45 Kotkan sataman rautatieasemalta kohti Kouvolaa junan korvaavalla linja-autolla. Linja-autoa ei kuitenkaan koskaan pysäkille tullut, vaikka aamulla linja-auton henkilökunta oli hänelle bussin lähtöpaikan selvästi kertonut.

Matkaan hän pääsi vasta seuraavalla linja-autolla. Siinä hänelle vielä vakuutettiin, että seuraavana päivänä kello 15.45 lähtevä linja-auto tulee ja ottaa hänet varmasti kyytiin Kotkan sataman rautatieasemalta.

– Linja-autossa minulle sanottiin, että tästä, juuri tästä tulee linja-auto kello 15.45 hakemaan, kertoo Kähkönen.

Tiistain matkasta tuli Erja Kähkösen elämän hurjin linja-automatka. Kello 15.45 linja-autoa ei vakuutteluista huolimatta tullut. Kähkönen soitti VR:n maksulliseen asiakaspalveluun, jossa hänelle sanottiin, että pitää odottaa seuraavaa bussia tai mennä taksilla.

– Minulle sanottiin, että voittehan te ajaa taksilla ja yrittää sitten hakea korvausta. Kysyin, että kuka on vastuussa, niin he sanoivat, etteivät he rupea ketään vastuunkantajaa nimeämään, kertoo Erja Kähkönen.

Junat korvaavien linja-autojen pitäisi lähteä tämän Kotkan sataman rautatieaseman kupeesta. Sakari Saksa / Yle

Matkustajat neuvovat kuskia

Seuraava bussi tuli aikataulun mukaan kello 16.05, joten matka Kotkasta Kouvolaan piti tehdä sillä. Kyseessä on aikaisempaa linja-autovuoroa hitaampi vuoro, joka kiertää kaikki asemat, kuten Kymin, Tavastilan, Myllykosken ja Inkeroisten.

Koska aikaisempaa linja-autoa ei kulkenut, joutui kello 16.05 lähtenyt linja-auto poimimaan matkustajia matkan varrelta.

– Kuski tiuskaisi matkustajille, että jos hänen pitää joka pysäkiltä poimia ihmisiä, niin me ei olla ikinä Kouvolassa, kertoo Kähkönen.

Varsinaiset ongelmat alkoivat, kun ilmeni, ettei linja-autonkuljettaja tuntenut reittiä. Kuljettaja tutki papereitaan ja yritti ääneen pohtia, minne pitäisi mennä. Hän myös pyysi matkustajilta neuvoa.

– Kuski sanoi meille matkustajille, että kai te osaatte neuvoa.

Kyydissä olikin nuori nainen, joka alkoi neuvoa.

– En tiedä, mihin kuljettaja olisi ajanut, jos se nainen ei olisi ollut neuvomassa, kertoo Kähkönen.

Linja-auto eksyi Inkeroisten K-raudan pihalle. Yle

"Matka oli ihan kamala"

Matkan puolessa välissä Inkeroisissa linja-auto ajoi paikallisen rautakaupan pihaan, ennen kuin löysi asemalle. Tuolloin kyydissä ollut iäkäs matkustaja alkoi pelätä, ettei ehdi jatkojunaan Kouvolassa. Silloin kuljettaja hermostui matkustajalle ja käski tätä lopettaa jankkaamisen.

– Ei sinulla pitäisi olla mitään valittamista, oli kuski sanonut.

Tuolloin linja-auto oli vielä aikataulussaan, mutta jatkoyhteyksiensä puolesta pelkäsivät ne matkustajat, jotka eivät olleet päässeet aikaisempaan linja-autoon. Erja Kähkönenkin tiesi, että hän on perillä Kouvolassa tunnin myöhässä.

– Minua ei pelota auton kyydissä, mutta tiistaina oli huono olo. Matka oli ihan kamala.

Myös linja-auton kuljettajakin alkoi pelätä aikataulun puolesta. Niinpä hän hermostui ja ryhtyi omavaltaisesti oikomaan pienempien teiden kautta ja yritti sillä tavalla saada aikataulun kuntoon.

– Kyllä siinä tapauksessa on vaaratilanne, kun kuski on tuossa tilassa ja sanoo vaan, että minä oikaisen tästä, kertoo Erja Kähkönen.

Kähkösen mukaan kuljettaja oli sen oloinen, että hänen kiukkunsa räjähtää lopullisesti.

– Pitäisihän bussikuskin kestää. Ei tämä varmaan pahin tilanne hänen urallaan ollut, sanoo Kähkönen.

Useita valituksia

Kouvolalainen Erja Kähkönen ei ole ainoa, joka on junia korvaavien linja-autovuorojen puuttumisen takia joutunut kärsimään. VR:n tiedotuksesta Mira Linnamaa kertoo, että he ovat saaneet asiakaspalveluunsa useita valituksia.

Linnamaa kertoo, että VR on toimittanut linja-autoyhtiölle tarkat tiedot, missä junan korvaavan linja-auton pitää pysähtyä.

– Nyt tässä on harmillisesti käynyt joku moka ohjeistuksen suhteen, koska osa reiteistä on ajettu niin, että kaikilla pysäkeillä ei ole pysähdytty. Näin on käynyt maanantaina sekä aamu- että iltapäivällä.

Linnamaa kertoo, että osalle asiakkaista on jouduttu järjestämään taksikyytejä, kun matkustajat eivät linja-auton kyytiin ole päässeet.

– Tämä on kaiken kaikkiaan hyvin harmillinen juttu, ja se on meillä tiedossa.

Linnamaa lupaa, että asia selvitetään linja-autoyhtiön kanssa, jotta bussit jatkossa kulkisivat aikataulun ja oikeiden pysähtymispaikkojen mukaisesti.

– Meidän asiakaspalvelussamme on myös ilmeisesti ollut puutteita, niin viemme palautetta eteenpäin ja olemme pahoillamme, ettei ihan ole mennyt putkeen, sanoo Mira Linnamaa VR:n tiedotuksesta.

Kotkan ja Kouvolan väli on hieman vajaat 60 kilometriä. Yle

Linja-autoyhtiö pahoittelee

VR on ostanut junat korvaavat linja-autovuorot Savonlinja oy:ltä. Yhtiön liiketoimintajohtajan Harri Leskinen mukaan kaikkien kuljettajien pitäisi tietää, mitä kautta reitti pitää ajaa.

– VR antaa meille tarkat kartat siitä, millä pysäkeillä bussin pitää pysähtyä. Reiteille myös pyritään laittamaan sellaiset kuskit, jotka tuntevat reitin.

Leskinen myöntää, että osa busseista on ajanut väärää reittiä.

– Kotkan päässä on ollut ongelma siinä, mitä kautta auton pitäisi ajaa. Tässä tapauksessa kuljettaja ei ehkä täysin ole ohjeita noudattanut.

Asiakkaat eivät ole Leskisen mukaan olleet suoraan yhteydessä Savonlinjaan. Harri Leskinen ymmärtää, että VR:lle palautetta on tullut sitäkin enemmän.

– Se on ihan luonnollista, että jos auto ei tule ollenkaan, niin varmasti näin käy. Tosi ikävältä kuulostaa, sanoo Leskinen.

Leskinen on ihmeissään kuullessaan kuljettajan käytöksestä asiakkaita kohtaan tiistaisella bussimatkalla.

– En voi sanoa, etteikö näin olisi käynyt, mutta tosi paljon on kyllä parannettavaa. Eihän missään nimessä saa asiakkaalle hermostua. Se on käyty koulutuksessa monta kertaa läpi.

Leskinen lupaa olla yhteydessä kuljettajaan ja selvittää, mitä linja-autossa on tapahtunut.

– On kyllä tosi huolestuttavaa, jos asiakkaat rupeavat pelkäämään.

Kouvolasta lähtee Kotkaan päivittäin yhdeksän junavuoroa. Yle

Bussi vaihtui omaan autoon

Erja Kähkönen ei ainakaan lähipäivinä linja-autolla kulje. Noin 60 kilometrin matka taittuu omalla autolla.

– Minulla on työ, jossa on paljon tapaamisia, joissa täytyy olla tiettyyn aikaan paikalla.

Kähköseltä ei sympatiaa VR:lle tai linja-autoyhtiölle riitä.

– Me oletetaan, että ihmiset ovat ajallansa vastaanotoilla ja ihmiset tulevat ajoissa töihin, mutta valtion firma hoitaa asiansa näin.

Kouvolan päässä matkaan lähtö on sujunut Kähkösellä moitteetta. Konduktööri on ollut junan edustalla opastamassa, ja bussi on kulkenut ajallaan.

– Kyllä minä Kouvolasta Kotkaan pääsen, mutta miten minä pääsen sieltä pois, pohtii Erja Kähkönen.