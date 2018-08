Kahdeksan "setämiehen" porukka muutti kerrostalokämpän pelistudioksi ja kuvaa nyt realitysarjaa YouTubeen: "Pelaaminen on tänä päivänä kaikenikäisten hommaa"

Vanhat televisio-ohjelmat kuten Game Over ja Tilt.tv innostivat lapsesta asti pelanneen kaveriporukan kuvaamaan omaa peliohjelmaansa.

Huoneiston ovi on ulkoa samanlainen kuin minkä tahansa muun kerrostalokämpän. Sitä katsoessa ei uskoisi, että sisällä Kuopion Kelloniemessä oleva huoneisto on muutettu näyttäväksi pelistudioksi.

Taustalla hääräävät pääasiallisesti yli kolmekymppiset miehet, joiden tarkoituksena on julkaista kahdeksanosainen pelireality-sarja, ihan vain intohimosta pelaamiseen harrastuksen puitteissa. Sarjan nimi on The Epic 8.

– Tässä kahdeksan oman elämänsä sankaria lähtee testaamaan, kuka on kaveriporukan kovin pelaaja, tuottaja Kari Ovaskainen kiteyttää sarjan tavoitteen.

Pelaajat ottelevat toisiaan vastaan eri peleissä, kuten Rocket Leaguessa ja Counter-Strike: Global Offensivessa. Kilpailu ei rajoitu kuitenkaan e-urheiluun, vaan kavereiden turnauskestävyyttä mitataan myös esimerkiksi kuplafutiksessa ja lasersodassa.

Tämä kaikki menee nauhalle, josta tuotetaan sketseillä väritetty sarja YouTubeen. Jaksojen pituus vaihtelee 20–30 minuuttiiin. Pilottijakso julkaistaan loka–marraskuussa.

"Yhteistyökumppaneiden astuessa kuvioihin tätä on tehty vakavalla otteella"

Studiotilojen rakentaminen alkoi kevättalvella 2018. Kun kyse on harrastuksesta, kustannukset on katettava itse.

– Materiaalikustannukset ovat olleet joitain tuhansia euroja, ja ne on tilitetty omista kukkaroista. Vuokratkin menee omaan piikkiin, Ovaskainen kertoo.

Omia tietokoneita ei kuitenkaan tarvinnut hankkia, sillä Jimm's PC-store lähetti miehille lainatietokoneet näyttöineen ja pelitarvikkeineen projektin ajaksi. Kuopion kaupunki on myös panostanut sarjaan pienellä rahasummalla.

"Me ollaan pienestä pojasta asti pelattu, mutta kasvettu tällaisiksi setämiehiksi" Miika Kuikka

– Aluksi tämä oli vain harrastuspohjalta hupia, mutta yhteistyökumppaneiden astuessa kuvioihin tätä on tehty nyt vakavalla otteella.

Mukaan on lähtenyt myös suomalaisia e-urheilun tunnettuja nimiä. Esimerkiksi ensimmäisessä jaksossa vierailee Rocket Leaguen ammattilaispelaaja Otto "Metsänauris" Kaipiainen ja seuraavassa entinen Counter-Strike tähti Toni "toNppa" Luhtapuro. Hän toimii nykyisin suomalaisessa Havu Gaming -organisaatiossa CS:GO-joukkueen valmentajana.

Nostalgiankaipuu sai miehet suunnittelemaan omaa sarjaa

Projektin idea alkoi itää tuottaja Kari Ovaskaisella vuosi sitten lokakuisena iltana. Ajatus rantautui tästä työpaikalle.

– Eräänä päivänä keskustelimme työpaikalla vanhoista peliaiheisista tv-ohjelmista, Game Overista ja Tiltistä. Sitten tuli sellainen ajatus, että mitä jos lähtisi itse toteuttamaan tällaista sarjaa, Ovaskainen kertoo.

Projektin tarkoituksena ei ole kuitenkaan tehdä samanlaista sisältöä, mitä esimerkiksi Jaana Pelkosen luotsaama Tilt.tv aikanaan tuotti.

– Emme aio arvioida mitään pelejä. Haluamme tehdä sarjaa niille, jotka eivät välttämättä ole tutustuneet vielä kovin läheltä itse pelaamiseen.

Pelaamiseen perustuvia kanavia on YouTubessa pilvin pimein. Harva on kuitenkin rakentanut itselleen omia studiotiloja täysin harrastuspohjalta, jotta voisi kuvata omaa pelisarjaa.

Miesporukalle pelaaminen on tuttua puuhaa lapsuudesta, mutta elämän realiteetit, kuten työt ja perhe ovat sittemmin vieneet aikaa rakkaalta harrastukselta. Projektissa mukana oleva pelaaja Miika Kuikka tunnustaa kuitenkin, että pelaaminen on hänellekin osa arkea.

– Yllättävän tavanomaista, että pelaaminen on tänä päivänä kaikenikäisten hommaa. Me ollaan pienestä pojasta asti pelattu, mutta kasvettu tällaisiksi setämiehiksi. Ei meistä kuitenkaan mitään e-urheilun ammattilaisia kuitenkaan enää tule, Kuikka naurahtaa.