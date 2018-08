Suomen konsulaatti toppuuttelee uutisia Tallinnassa turisteja pahoinpitelevästä nuorisojoukosta

Pahoinpitelyjen määrä on Tallinnassa vähentynyt selvästi, sanoo konsulaatin edustaja.

Viron poliisi kertoi eilen keskiviikkona Tallinnaa terrorisoivasta nuorisojoukosta. Myös Suomessa on kerrottu, että joukko pahoinpitelisi suomalaisia, humalaisia turisteja.

Suomen Tallinnan konsulaatin lehdistöneuvos Hannele Valkeeniemi toteaa, että uutisointi antaa virheellisen mittakaavan. Konsulaatin tietoon ei ole tänä vuonna tullut yhtään tapausta, jossa suomalainen matkailija olisi joutunut Tallinnassa pahoinpitelyn tai edes ryöstön kohteeksi.

Pienempiä lompakkovarkauksia on sattunut jonkin verran, mutta ei tavanomaista määrää enempää, Valkeeniemi kertoo.

– Mediassa olleiden tietojen mukaan nuorisojoukko ei ole kohdistanut hyökkäyksiään pelkästään matkailijoihin, vaan ovat liikkuneet myös esimerkiksi Lasnamäellä, Valkeeniemi toteaa.

Sosiaaliongelmaisista nuorista koostuneessa jengissä on poliisin mukaan ollut noin kymmenen jäsentä. He ovat tehneet rötöksiä heinäkuusta lähtien. Poliisin tiedotteen mukaan jo kuusi jengin jäsentä on saatu kiinni.

Valkeeniemi arvelee, että poliisi tiedotti asiasta, koska halusi varoittaa erityisesti vielä vapaana olevia jengin jäseniä, että hekin voivat jäädä kiinni, jos jatkavat rikollista toimintaa.

Valkeeniemi painottaa, että Tallinna on matkailijoille turvallinen kaupunki. Lähetystön aiemmin poliisilta saaman tiedon mukaan vakavien pahoinpitelyjen määrä on Tallinnassa vähentynyt selvästi., hän sanoo.

Suomessa rikollisjengistä kertoi ensimmäisenä Iltalehti (siirryt toiseen palveluun).