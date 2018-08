Britannian rääväsuisen ex-ulkoministerin burka-kommentit joutuvat puolueen syyniin

Britannian entinen ulkoministeri Boris Johnson joutuu konservatiivipuolueen tutkintakomitean eteen burkaa käyttäviä musliminaisia koskevien kommenttiensa takia.

Puolue selvittää, rikkoiko Johnson puolueen sisäisiä toimintaohjeita.

Tutkinta koskee Johnsonin kirjoitusta The Daily Telegraph -lehdessä (siirryt toiseen palveluun), joka on saanut osakseen voimakasta paheksuntaa.

Johnson kritisoi tekstissä Tanskaa burkan kieltämisestä. Samalla hän kuitenkin kirjoittaa, että burka on kantajaansa sortava ja naurettava vaatekappale, joka saa naiset näyttämään postilaatikoilta ja pankkiryöstäjiltä.

Burka on musliminaisten esimerkiksi Afganistanissa käyttämä, kasvot ja muun vartalon päästä varpaisiin peittävä vaatekappale. Kasvot jäävät verkon tai vain silmät näkyviin jättävän niqab-hunnun taakse.

Konservatiivipuolue on saanut Johnsonin kommenteista kymmeniä valituksia.

Tutkinnan seurauksena Johnson saatetaan jopa erottaa puolueesta tai hänelle voidaan määrätä muita kurinpitotoimia.

Kritiikkiä myös omista riveistä

Johnsonin kommentit ovat nostattaneet Britanniassa laajaa pöyristystä etenkin muslimiryhmien keskuudessa. Kritiikki on ollut äänekästä myös konservatiivien omissa riveissä.

Ylähuoneen konservatiiviedustaja Sayeeda Warsi pelkää Johnsonin kommenttien lisäävän viharikoksia.

Myös ylähuoneessa istuva konservatiivipuolueen muslimijäseniä edustava Mohamed Sheikh on vaatinut vakavia toimenpiteitä Johnsonia vastaan.

Entinen oikeusministeri Dominic Grieve on ilmoittanut eroavansa konservatiivipuolueesta, jos Johnson nousee pääministeriksi.

Pääministerikampanjaa?

Ex-ulkoministeriä syytetään islaminvastaisuuden lietsomisesta oman kannatuksensa lisäämiseksi. Hänen kannattajansa tosin sanovat Johnsonin puolustaneen liberaaleja arvoja.

Johnson erosi ulkoministerin tehtävästä heinäkuussa hallituksen brexit-linjausten takia, mutta hänen on arveltu pyrkivän yhä puolueen johtoon ja pääministeriksi.

Pääministeri Theresa May on kehottanut Johnsonia pyytämään kommenttejaan anteeksi. Johnson on kuitenkin kieltäytynyt ja halunnut pysyä sanojensa takana.

Poliisi katsoo, että häntä ei ole aihetta syyttää varsinaisesta viharikoksesta.

Möläyttelyn ammattimies

Johnsonin tahditon kielenkäyttö on herättänyt pahennusta monesti aiemminkin (siirryt toiseen palveluun).

Viime vuonna häntä vaadittiin eroamaan ulkoministerin tehtävistä Libya-kommenttiensa takia. Johnson vitsaili konservatiivien puoluekokouksessa, että Libya olisi loistava investointikohde, kunhan ruumiit korjattaisiin kaduilta.

Italiassa muistetaan myös Johnsonin varoitus siitä, että proseccon myynti Britanniassa laskee, jos Italia ei tue brittejä brexit-neuvotteluissa.

Italialainen ministerikollega Carlo Calenda loukkaantui keskustelun tasosta. Mutta hän vastasi Johnsonille, että siinä tapauksessa saattaa laskea myös kalan ja ranskanperunoiden vienti Britanniasta. Eikä vain yhteen vaan 27 maahan.

