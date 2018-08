Designmuseon amanuenssi: Jos joku pyytää muumimukista kaksi tonnia, joku sen oletettavasti maksaa

Retkialustat ja makuupussit. Näitä on totuttu näkemään teinipoppareiden esiintymissalien tai Harry Potter -kirjoja myyvien kirjakauppojen edustoilla. Kodintarvikeliikkeiden edessä makkuupussijono on harvinaisempi näky. Kun tuote on tarpeeksi houkutteleva, sekin on mahdollista. Muumin päivä -muki osoittautui sellaiseksi.

Ostoryntäyksen aiheuttanut uusi muumimuki tuli myyntiin Tove Janssonin 104-vuotispäivän kunniaksi. Muki myytiin saman tien loppuun nettikaupoista ja myymälöistäkin hyllyt tyhjenivät vauhdilla. Muki tuli verkkokaupoissa ja kahdessa helsinkiläismyymälässä myyntiin 9. elokuuta keskiyöllä ja viimeisestä mukista tehtiin kaupat ennen kahtatoista aamupäivällä.

Moni nukkui myymälän edustalla saadakseen erikoismuumimukin. Susanna Jokinen

Kilpailu Muumin päivästä oli, jos ei sentään veristä, niin kiivasta vähintäänkin. Arabian sivut kaatuivat kaupan tuoksinassa. (siirryt toiseen palveluun)

Oulussa kauppakeskus Zeppelinin edustalla syntyi suukopua, kun oli epäselvää, kumpi kauppaan johtavista kahdesta ovesta avataan ensin.

– Ymmärrän, että harmittaa, totesi kauppakeskuspäällikkö Veli-Pekka Mäkinen, Iltasanomille (siirryt toiseen palveluun).

Kuvioon tietysti kuuluu, että osa mukeista ilmaantui nettimyyntipalstoille saman tien. Huimin pyynti kolmenkympin mukista oli yli 2 000 euroa.

Harvinaisuus houkuttaa

Designmuseon amanuenssi Susanna Thiel vastaa museon Muumi-kokoelmasta.

– Käytetyn esineen markkinoilla vallitsee kysynnän ja tarjonnan laki, Thiel sanoo Radio Suomen Päivä -ohjelman haastattelussa.

– Jos joku pyytää noin huimia summia, se usein kertoo siitä, että joku on sen valmis maksamaan (siirryt toiseen palveluun).

Petri Kivimäki / Yle

Thielin mukaan keräilijä saa mielihyvää siitä, että saa käsiinsä rajoitettuun erään kuuluvan esineen. Harvinaisuus vaikuttaa suoraan esineen arvoon.

Muumibuumi alkoi animaatiosarjasta

Susanna Thielin mukaan keräilijän ja keräilyesineen suhde muodostuu siitä, millaisia kokemuksia ja muistoja esineeseen liittyy. Siitä on ehkä juotu kahvia tärkeänä aamuna tai sukujuhlissa.

– Toki mukin muotoilullakin on takanaan pitkä historia, Thiel sanoo.

Muumimuki kuuluu Arabian klassikkoon, Teema-astiasarjaan, joka on suunniteltu Kaj Frankin Kilta-sarjan pohjalta. Teema lanseerattiin 1981.

Ensimmäiset muumituotteet tulivat myyntiin jo 1950-luvulla. Tove Jansson oli kuitenkin tuolloin sitä mieltä, että Muumit ovat esillä liian paljon ja monella taholla.

Tove Slotte on suunnitellut yli 70 muumimukia. Tämä muki on hänen oma suosikkinsa. Nella Nuora / Yle

Varsinaisen muumibuumin laukaisi Japanissa tehty animaatiosarja. Tervetuloa Muumilaaksoon -astiakokoelma julkistettiin Tukholman NK-tavaratalossa syyskuussa 1991 ja joulukuussa Suomessa. Kuvat piirsi kirjailija-taiteilijan kaima, Tove Slott. Siitä se sitten lähti.

Keräilijöitä riittää kuin laaksossa muumeja

Muumimuki on amanuenssi Thielin mukaan helppo keräilykohde. Mukit ovat kohtuullisen edullisia ja niitä on paljon erilaisia. Keräilyn makuun pääsee helposti ja kokoelmaa voi kartuttaa nopeastikin. Mukit säilyvät omassa astiakaapissa, eikä niille tarvitse hankkia erillistä tilaa tai huoltaa niitä mitenkään.

Hänen mukaansa muumimukien keräilijät ovat varsin heterogeeninen joukko.

– Keräilijöitä on yhtä montaa sorttia kuin muumilaaksossa hahmoja, Thiel kuvailee.

Olli Ilomäki oli iloinen saatuaan muumimukit ostettua. Nina Keski-Korpela / Yle

Taiteen ja designin keräilijäksi Thiel ei kuitenkaan muumimukikokoelman omistajaa kutsuisi. Muki on sarjatuote ja arkinen käyttöesine.

– Jos verrataan vaikkapa taidelasiin niin onhan lasiesineellä ja mukilla paljonkin eroja. Ne on valmistettu ja suunniteltu aivan eri tavoin ja materiaalia on käsitelty eri tavalla, Thiel pohtii.

Arabialle muumimukin kampanjamyynti oli melkoinen mainospaukku. Harva yritys onnistuu nostamaan tuotteensa uutisotsikoihin vain myymällä sitä tökkivän verkkokaupan kautta. Mukien jonottaminen muistetaan pitkään.