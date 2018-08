Vuosi sitten valkoisten ylivaltaa ajavien marssi Charlottesvillessa päätyi kaaokseen ja yhden ihmisen kuolemaan – Tällä kertaa äärioikeisto kokoontuu Valkoisen talon naapurissa

Vuosi sitten Yhdysvaltain Charlottesvillessa kaaokseen ja yhden ihmisen kuolemaan johtanut äärioikeistolainen Unite The Right -mielenosoitus on saanut luvan kokoontua pääkaupungissa Washingtonissa.

Valkoisten ylivaltaa ajavien mielenilmaus järjestetään Valkoista taloa vastapäätä sijaitsevalla Lafayetten aukiolla sunnuntaina 12. elokuuta, kertoo BBC (siirryt toiseen palveluun).

Mielenilmaukseen on määrä osallistua noin 400 ihmistä. Yhdeksi puhujista on ilmoitettu entinen Ku Klux Klan -johtaja David Duke.

Lupahakemuksen mukaan mielenosoituksessa protestoidaan "Charlottesvillessa tapahtuneita kansalaisoikeuksien loukkauksia" vastaan ja "valkoisten kansalaisoikeuksien" puolesta.

Tapahtuman nimeksi on ilmoitettu Unite The Right 2 ja sen järjestäjänä on äärioikeistolainen aktivisti Jason Kessler. Hän oli järjestäjänä myös vuosi sitten naapurikaupungin Charlottesvillen marssissa.

Marssi järjestetään tasan vuosi sen jälkeen, kun yksi ihminen kuoli ja 19 loukkaantui Charlottesvillessa äärioikeiston kannattajan ajettua autolla väkijoukkoon. Voit lukea tapahtuneesta lisää täältä:

Hitlerin ihailijaa epäillään yliajosta mielenosoitukseen – Mistä Charlottesvillen kaaoksessa oli kyse?

Virginian osavaltion poliisi tutkii paikkaa, jossa ajoneuvo osui mielenosoittajiin Charlottesvillessä Virginiassa 12. elokuuta 2017. Tasos Katopodis / EPA

Poliisi: "Estämme väkivaltaiset yhteenotot"

Tapahtumasta odotetaan jännitteistä, sillä viranomaiset ovat myöntäneet luvat myös useammalle vastamielenosoitukselle samaan aikaan.

Samalle aukiolle äärioikeiston mielenosoituksen kanssa on tulossa ainakin 1 500 vastamielenosoittajaa, kertoo The Washington Post.

Poliisi on valmistautunut mielenosoitusten hallitsemiseen tarkoituksenaan pitää mielenosoittajaryhmät erillään toisistaan.

Tuoreessa muistissa on Charlottesvillen tapahtumat vuosi sitten, kun osan vastakkaisten ryhmittymien ihmisistä annettiin käydä toisiinsa käsiksi.

– Kun mielenosoitukset ovat samaan aikaan samalla alueella, voi se johtaa väkivaltaisiin yhteenottoihin. Tavoitteemme on estää tätä tapahtumasta, sanoo Washington DC:n poliisipäällikkö Peter Newsham.

Toisin kuin viime vuonna, Unite The Right -tapahtuman mielenosoittajia on kielletty järjestämästä kulkuetta tai kantamasta soihtuja.

Trumpin kannanottoon ei oltu tyytyväisiä

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sai vuosi sitten runsaasti kritiikkiä siitä, että hän ei tuominnut äärioikeistolaista väkivallantekoa riittävän yksiselitteisesti, vaan syytti Charlottesvillen väkivallasta "molempia puolia" (siirryt toiseen palveluun).

Lukuisat muut yhdysvaltalaispoliitikot tuomitsivat äärioikeistolaisen väkivallan jyrkästi.

Muun muassa Trumpin hallinnon oikeusministeri Jeff Sessions nimitti Charlottesvillen yliajoa "kotimaiseksi terroriksi" (siirryt toiseen palveluun).

Juttua muokattu 10.8. klo 8:40: Täsmennetty Washingtonin mielenosoituksen ajankohdaksi su 12.8.

Lue lisää:

Yhdysvaltain kongressi tuomitsee viharyhmät, kehottaa Trumpia tekemään samoin

Näitä ryhmiä Trumpin on niin vaikea tuomita – Miksi?

USA:n äärioikeiston keulakuva Richard Spencer ajaa etnistä puhdistusta – kieltää olevansa valkoisen ylivallan kannattaja

Trumpin entinen päästrategi Steve Bannon aikoo perustaa äärioikeistoa tukevan säätiön Brysseliin

Aiheesta muualla:

Katso Vice dokumentti: Race and Terror (siirryt toiseen palveluun) äärioikeiston mielenosoituksesta Charlottesvillessa.