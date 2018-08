Uusi-Seelanti kielsi kertakäyttöiset muovipussit – kymmenet muutkin maat ovat suitsineet muovin käyttöä

Uusi-Seelanti on kieltänyt kertakäyttöiset muovipussit vähentääkseen muovijätettä.

Kertakäyttöisten muovipussien jälleenmyyjille on annettu kuusi kuukautta aikaa pussien myynnin lopettamiselle. Kiellon laiminlyöminen voi johtaa yli 100 000 Uuden-Seelannin dollarin sakkoihin, kertoo The Guardian. Euroissa summa on noin 57 000.

Pääministeri Jacinda Ardernin mukaan uusiseelantilaiset käyttävät vuosittain satoja miljoonia ohuita, kertakäyttöisiä muovipusseja.

Kertakäyttöiset muovipussit ovat yleisimpiä roskia, joita huuhtoutuu merestä Uuden-Seelannin rannoille.

– Valtavat määrät muovipusseja saastuttavat kallisarvoista rannikkoamme ja aiheuttaa vakavaa vahinkoa mereneläville, vaikka muovipussien tilalle olisi käyttökelpoisia vaihtoehtoja, Ardern sanoi The Guardianin (siirryt toiseen palveluun) mukaan.

Jo kymmenillä mailla muovipussikieltoja

YK:n tuoreen raportin mukaan koko maailmassa käytetään ruokaostosten kantamiseen joka minuutti lähes kymmenen miljoonaa muovipussia. Jos pussit sitoisi yhteen, niistä tunnissa syntynyttä nauhaa riittäisi maapallon ympäri seitsemän kierrosta.

YK:n mukaan suurinta osaa pusseista ei kierrätetä.

Yli 60 maata on rajoittanut jollain tavalla kertakäyttömuoviesineiden kuten muovipussien käyttöä. Ensimmäisenä muovipussit kielsi Bangladesh, jossa kertakäyttöpussien havaittiin tukkivan viemäreitä ja pahentavan tulvia.

Muun muassa Etelä-Afrikka kielsi muovipussit vuonna 2003. Keniassa muovipussin käytöstä voi saada jopa neljä vuotta vankeutta.

Muoviongelman ratkaisemiseksi tarvitaan YK:n mukaan kuitenkin edelleen lisää toimia kuten parempaa jätehuoltoa, kuluttajien käyttäytymistä muuttavia kannustimia ja tutkimusta muovin korvaavista materiaaleista.

